Marmolada e Vedretta di Lares: i corpi di due soldati italiani e di un austriaco della Grande Guerra riaffiorano dal ghiaccio. Chi erano? Perché sono morti? Subito, le prime risposte

L’innalzamento della temperatura ha portato alla luce i resti di militari su diverse linee del fronte. Probabilmente i due italiani erano impegnati in una sorta di missione impossibile. Si stavano arrampicando in un punto complesso quando furono oggetto del fuoco di artiglieria nemica. Forse avevano un compito di ricognizione? I resti del soldato austriaco sono emersi dalla neve su un’altra vetta del Trentino e consentiranno uno studio approfondito.

È qui, nel cuore delle Alpi, che la storia si manifesta con una forza inattesa: non attraverso i libri, non attraverso i documenti, ma con i resti degli uomini stessi, riaffiorate dal ghiaccio che li ha conservati per oltre un secolo.

Due episodi, ravvicinati nel tempo, hanno riportato sotto i nostri occhi la tragedia della guerra in quota: sulla Marmolada, a Forcella Serauta, sono emersi i corpi di due fanti italiani; sulla Vedretta di Lares, a oltre tremila metri di altitudine, il ghiaccio ha restituito il corpo di un soldato austro-ungarico. Tre caduti, anonimi eppure simbolici, che parlano con forza muta a un presente distratto.

La Marmolada, con i suoi 3.343 metri, è la vetta più alta delle Dolomiti, al confine tra Veneto e Trentino, a circa 70 km da Trento e 100 km da Bolzano. Fu durante la Grande Guerra uno dei teatri più drammatici del fronte, in particolare sul Serauta.

La Vedretta di Lares, invece, appartiene al gruppo Adamello-Presanella, sopra la Val Rendena, nel Parco Naturale Adamello-Brenta. Si stende oltre i 3.000 metri, a circa 60 km da Trento e 80 km da Brescia. Le due montagne distano tra loro 35–40 km in linea d’aria, ma oltre 100 km su strada, separate da vallate e catene che resero allora il fronte alpino un mosaico di rocche isolate.

La Marmolada: la Regina che veglia sui suoi caduti

La Marmolada, la “Regina delle Dolomiti”, fu durante la Grande Guerra una montagna trasformata in macchina militare. Sotto i suoi ghiacci gli austro-ungarici scavarono la celebre Città di ghiaccio, un reticolo di gallerie, rifugi e postazioni mimetizzate. Sulle sue pareti, tra crepacci e seracchi, si combatterono battaglie disperate, fatte più di resistenza alle condizioni estreme che di scontri diretti.

Ed è proprio qui, nella zona impervia di Forcella Serauta, tra i bastioni di roccia e i silenzi della quota, che un escursionista ha avvistato qualcosa di insolito: frammenti di tessuto, ossa, il profilo di un corpo. Erano due soldati italiani, riconoscibili per le mostrine con stelle a cinque punte, appartenenti alla Brigata fanteria Como. Non avevano più piastrine di riconoscimento. Il ghiaccio, che ne ha custodito la fisionomia, non ha voluto preservarne i nomi.

Le prime valutazioni fanno pensare che i soldati siano caduti durante un’azione di esplorazione, sorpresi dal tiro dell’artiglieria austro-ungarica, poiché il punto in cui sono stati rinvenuti si trova a ridosso dell’antica linea del fronte nemico. Si tratta di un’area particolarmente aspra e isolata, raggiungibile soltanto con l’ausilio di piccozza e ramponi, come evidenzia il comandante del soccorso alpino di Passo Rolle, Riccardo Manfredi.



Il recupero, affidato al soccorso alpino e alla Guardia di Finanza, è stato più di un’operazione tecnica: ha avuto la solennità di una liturgia. I resti sono stati posti in una cassa lignea, ricoperta dal Tricolore. Una discesa silenziosa li ha condotti fino a Canazei, preludio a una sepoltura probabile al Sacrario di Asiago. La Regina delle Dolomiti ha restituito due dei suoi figli perduti, e il loro anonimato li rende fratelli di tutti i caduti.

La Vedretta di Lares: la montagna che conserva l’Impero

Diversa, ma non meno drammatica, è la scena sulla Vedretta di Lares, un ghiacciaio severo che domina le valli del Trentino occidentale. Qui, a 3.120 metri, è emerso il corpo di un soldato austro-ungarico. La sua uniforme, seppur logorata, ha resistito; restano bottoni, restano lembi di tessuto, restano oggetti che parlano di un esercito dissolto.

È come se il ghiacciaio fosse stato un archivio, un grande scrigno naturale che ha sigillato il corpo per cent’anni. Non un archivio di carte, ma un archivio vivente, che restituisce ciò che il tempo umano aveva dimenticato. Non lontano da questo punto, già in passato altri soldati erano stati recuperati: il Lares è un cimitero nascosto che, a ogni arretramento della sua lingua glaciale, lascia affiorare nuove presenze.

La scena del recupero è analoga a quella della Marmolada: soccorritori, Carabinieri, archeologi che maneggiano con cura ciò che rimane di un uomo. Dietro la precisione tecnica degli accertamenti, vi è il rispetto di una civiltà che riconosce nel caduto non il nemico di allora, ma un testimone.

La guerra in quota: il fronte verticale

Il ritrovamento di questi corpi è anche occasione per ripensare a cosa fu la guerra sulle Alpi. Non solo un conflitto di uomini, ma una guerra condotta contro la montagna stessa.

Le trincee, qui, non erano linee nel fango, ma cunicoli nel ghiaccio, camminamenti intagliati nella neve, baraccamenti ancorati su creste irraggiungibili. I nemici spesso non si vedevano: erano separati da un canalone, da un ghiacciaio, da una parete invalicabile. Si combatteva con l’artiglieria a distanza, con colpi che frantumavano le rocce più che i corpi. E a uccidere, più che le pallottole, erano il gelo, le valanghe, le malattie.

Migliaia di soldati morirono così, sepolti da metri di neve, dimenticati in crepacci che la primavera non restituiva. E così i ghiacciai divennero tombe collettive, sigilli implacabili di una memoria che oggi riaffiora.

Il significato del ritorno

Quando un corpo riaffiora dal ghiaccio, non è soltanto un fatto di cronaca. È un evento simbolico. È come se la montagna chiedesse all’uomo di fermarsi, di ricordare, di meditare.

I due italiani della Marmolada e l’austriaco della Vedretta di Lares non sono più avversari. Sono fratelli nella morte. Il ghiaccio ha cancellato le bandiere, ha dissolto le contrapposizioni. Ciò che rimane è l’essenza della condizione umana: fragilità, sacrificio, speranza di memoria.

Il clima che cambia, con lo scioglimento dei ghiacciai, ci mette di fronte a un duplice destino: da un lato i problemi ambientali, dall’altro la riemersione di ciò che credevamo sepolto. È come se la natura, nel suo disfarsi, restituisse frammenti della nostra storia. Un monito a non dimenticare, un invito a guardare con occhi nuovi il passato.