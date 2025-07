Marta Palmieri vince il prestigioso concorso internazionale di ceramica contemporanea “Mediterraneo”. In mostra, fino al 12 ottobre al Castello Episcopio di Grottaglie (TA), 73 opere da tutto il mondo

La XXXII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” ha visto la vittoria di Marta Palmieri, che con la sua opera Ultime terre si è imposta tra le settantatre opere selezionate a livello internazionale. L’esposizione, visitabile presso il Castello Episcopio di Grottaglie (TA) fino al 12 ottobre, racconta la ceramica come arte capace di generare pace e dialogo tra le culture, proprio nella “Città delle Ceramiche”, unico insediamento urbano in Italia completamente dedicato a questa antica tradizione.

Un premio al coraggio espressivo e alla forza del simbolo

“Ho cercato di fondere attualità e tecnica, spingendo la ceramica oltre i suoi confini tradizionali” – racconta Palmieri, la cui opera ha conquistato la giuria grazie a una sintesi di linguaggio contemporaneo e raffinatezza tecnica, con forti rimandi simbolici. La giuria, composta da nomi autorevoli come Elena Agosti, Tina Byrne, Giovanni Mirulla, Francesca Pirozzi, Maurizio Quaranta e il sindaco Ciro D’Alò, ha valutato le finaliste selezionate tra 362 proposte, inviate da 236 artisti di tutto il mondo.

Marta Palmieri, Ultime terre

Dialogo tra popoli e linguaggi: il valore della ceramica a Grottaglie

“Qui la ceramica è storia, identità e futuro,” sottolineano gli organizzatori, ricordando il ruolo di Grottaglie – città laboratorio e modello di cooperazione culturale e sviluppo sostenibile. Nel suggestivo Quartiere delle Ceramiche, cuore pulsante della città, decine di botteghe continuano a tramandare tecniche artigianali secolari, rendendo Grottaglie un riferimento per la ceramica mondiale e una delle città simbolo riconosciute dall’AiCC.

La rassegna, promossa dal Comune, con curatela di Elena Agosti, gode del patrocinio di Regione Puglia, POP Ceramiche di Puglia, dell’AiCC e della BCC San Marzano che sostiene anche la Residenza d’Artista Under 35.

Premi internazionali e nuove prospettive

Oltre a Marta Palmieri, la giuria ha premiato la russa Katia Terpigoreva per Essential II – dialogo visivo tra porcellana e filo metallico – e la cinese Lixia Guo con Bronze Age III, apprezzata per la capacità di intrecciare la materia ceramica con le suggestioni musicali e temporali.

Le opere in mostra arrivano da paesi come Germania, Stati Uniti, Africa, Taiwan, Polonia, Grecia, Russia, Serbia, Ucraina, Filippine, Colombia, Malesia, Cina e Giappone, offrendo uno spaccato globale che in un tempo di tensioni acquisisce un significato ancora più profondo: “L’arte può essere messaggera silenziosa di pace e comprensione,” ha dichiarato la curatrice Agosti.

Una tradizione che si rinnova

Il concorso, nato nel 1971, si conferma appuntamento imprescindibile per la valorizzazione della ceramica contemporanea e la costruzione di una collezione museale condivisa. Grottaglie, grazie anche alle sue oltre settanta botteghe nella gravina di San Giorgio, è oggi punto d’incontro tra tradizione e avanguardia, tra identità locale e dialogo internazionale.

Il programma prevede anche una mostra personale di Margherita Grasselli e appuntamenti autunnali con l’artista ucraina Ielizaveta Portnova e la ceramista cinese Zheng Ying. Un’opportunità per riflettere sulla ceramica come strumento di narrazione, scambio e crescita comunitaria.

Katia Terpigoreva, Essential

Orari e info pratiche

Dove: Castello Episcopio, Piazza Immacolata, Grottaglie (TA)

Quando: Fino al 12 ottobre 2025

Orari: