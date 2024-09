Matisse, Picasso, Modigliani e Miró in mostra a Palazzo Zabarella: capolavori del disegno dal Musée de Grenoble

A partire dal mese di settembre, Palazzo Zabarella di Padova diventa palcoscenico di una mostra dedicata ai capolavori del disegno dei grandi maestri delle avanguardie storiche del Novecento. Protagonisti della rassegna sono artisti come Matisse, Picasso, Modigliani e Miró, i cui disegni sono parte di una selezione di oltre 130 opere provenienti dal prestigioso Musée de Grenoble.

L’esposizione rappresenta un viaggio unico attraverso le sperimentazioni artistiche di movimenti come il cubismo, il fauvismo, il surrealismo e l’espressionismo, che hanno profondamente rinnovato il linguaggio visivo del XX secolo. L’evento, curato da Guy Tosatto, propone una lettura inedita della produzione artistica su carta, un mezzo che ha permesso agli artisti di esplorare nuove forme espressive con libertà creativa e immediata.

Édouard Vuillard

Donna con corpetto blu, 1915

Gouache su carta, 64 x 51 cm

Lascito Agutte-Sembat nel 1923

Musée de Grenoble, MG 2228

foto VILLE DE GRENOBLE / MUSÉE DE GRENOBLE-J.L. LACROIX

Oltre ai grandi nomi come Picasso e Matisse, la mostra presenta le opere di Chagall, Signac, Bonnard, Vuillard, Rouault, Delaunay, Arp e Balthus, con disegni che spaziano dalla figurazione all’astrazione. La varietà delle tecniche – matita, carboncino, acquerello, tempera, gouache e collage – testimonia la poliedricità di questi maestri, impegnati nella continua ridefinizione del rapporto tra forma e colore.

Un altro aspetto interessante dell’esposizione è l’attenzione dedicata ai dialoghi tra le arti, con opere di artisti come Cocteau, Artaud e Klossowski, che testimoniano l’intersezione tra poesia, letteratura e arti visive. Un’occasione per scoprire i legami tra diverse forme di espressione creativa, in un contesto culturale che valorizza l’importanza della contaminazione tra i linguaggi artistici.

MATISSE, PICASSO, MODIGLIANI, MIRÓ

a Palazzo Zabarella a Padova

Via degli Zabarella 14,

dal 5 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025

Info e prenotazioni: Tel: +39 049 8753100

Email: info@palazzozabarella.it