Memoria e arte contemporanea: La mostra di Robert Kuśmirowski al MAMbo

In occasione del 44° anniversario della strage di Ustica, il MAMbo – Museo d’Arte Moderne di Bologna, presenta la mostra personale di Robert Kuśmirowski, ospitata nella suggestiva Sala delle Ciminiere. Questo evento si inserisce nel contesto delle iniziative annuali del Museo per la Memoria di Ustica, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di una tragedia che ha segnato profondamente la storia italiana.

Robert Kuśmirowski: Un ponte tra passato e presente

Kuśmirowski, artista rinomato per la creazione di ambienti immersivi, intreccia magistralmente la memoria storica con l’arte contemporanea, offrendo una riflessione profonda e multisensoriale sul tema del ricordo e dell’oblio. Le sue opere, grandi installazioni che combinano elementi visivi, sonori e sensoriali, creano narrazioni complesse e stratificate che sfidano le convenzioni spazio-temporali.

Un’Esperienza immersiva e inquietante

All’interno della mostra, gli oggetti quotidiani si trasformano in simboli carichi di significato, mentre gli spazi del museo si avvolgono in un’atmosfera enigmatica e inquietante. L’osservatore viene catapultato in un limbo sospeso tra passato e presente, dove la memoria collettiva si fonde con l’immaginazione individuale. Questa esperienza immersiva invita il pubblico a riflettere sulle complesse dinamiche tra storia, potere e verità.

Una riflessione sulla memoria e il potere

Attraverso le sue installazioni site specific, Kuśmirowski trasforma il museo in uno spazio di confronto e riflessione, dove le narrazioni ufficiali si mescolano con le interpretazioni personali. In questo contesto, le opere diventano strumenti di dialogo e introspezione, offrendo al pubblico la possibilità di confrontarsi con una storia che, pur non avendoli coinvolti direttamente, continua a risuonare nel presente.

Un invito alla gioventù

Questa mostra si rivolge in particolare ai giovani, esortandoli a esplorare e approfondire il loro legame con eventi storici che, sebbene non vissuti in prima persona, hanno lasciato un segno indelebile nella storia del paese. Attraverso l’arte, Robert Kuśmirowski crea un ponte suggestivo tra generazioni, stimolando una comprensione più profonda e personale della memoria collettiva.

A cura di Lorenzo Balbi e Marinella Paderni

MAMbo | Sala delle Ciminiere

21 giugno – 29 settembre 2024