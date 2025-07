Meraviglia. Scoperta sensazionale in Francia: “ritratto” realistico di donna scolpito 27.000 anni. Sconvolgente realismo. Perché così precisi i tratti? Com’è stato possibile datare la scultura? E’ una tua antenata diretta? E’ facile di sì. Ecco perché

Sguardo verso l’alto, acconciatura intricata, dettagli mai visti: la statuina del sito di Amiens-Renancourt cambia tutto

Una testa affiora dal passato

Scolpita nella creta, fragile e tenera come memoria: ecco il volto più antico d’Europa

Nel verde della Piccardia, un gesto antico è tornato alla luce: quello di uno scultore paleolitico che, 27.000 anni fa, impresse nella pietra tenera di creta il volto di una donna. Non una dea astratta. Non una generica “Venere” dalla fisionomia cancellata. Ma una figura con occhi, naso, guance. Con uno sguardo.

Il ritrovamento è avvenuto nel sito archeologico di Amiens-Renancourt 1, alle porte della città di Amiens, in un contesto gravettiano datato tra i 27.200 e i 27.800 anni fa, nel cuore del Paleolitico superiore. Lì, un’équipe dell’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) ha portato alla luce una testa di 2,1 cm, scolpita nella creta, con una precisione sconvolgente.

Un volto, forse unico nel suo genere, che potrebbe riscrivere l’intera storia dell’arte preistorica europea. Ma com’è stato possibile datarla, avendo certezza che il reperto risalga proprio a quell’epoca? L’archeologia procede per strati. Ogni strato di terreno rimosso, che normalmente ha un colore diverso dallo strato superiore o da quello inferiore viene datato attraverso lo studio degli isotopi del carbonio 14. Un pezzo di cenere o un altro materiale organico – compresi i corpi umani – perde radioattività progressivamente dopo la morte della pianta o dell’individuo. E questa perdita avviene sempre in un dato numero di anni. Quindi – per dirla semplicemente — basta contare la radioattività perduta per conoscere l’età del pezzo.

Una donna, un volto, una voce silenziosa

Occhi rivolti al cielo, un gesto che attraversa il tempo

La testa scolpita rappresenta una figura femminile dallo sguardo rivolto verso l’alto, con occhi infossati, naso prominente, zigomi scolpiti. Una postura assolutamente inedita nel corpus delle statuette gravettiane, che solitamente appaiono con teste abbozzate, assenti, o rivolte verso il basso.

Questo semplice ma rivoluzionario gesto – quello dello sguardo alzato – ha il potere di infrangere le certezze iconografiche di una tradizione che, fino ad ora, vedeva nelle “Veneri” del Gravettiano una rappresentazione astratta, anonima, e ripetitiva della femminilità.

Un’acconciatura rituale?

Linee, bande e punte: la geometria intricata del potere

Ma il volto non è l’unico elemento di meraviglia. Il retro della testa presenta un elaborato sistema di incisioni a bande, reticolati geometrici, linee verticali e muesche che, secondo Clément Paris ed Émeline Deneuve – coautori dello studio pubblicato nell’ottobre 2025 sul Journal of Archaeological Science: Reports – potrebbero rappresentare:

un’acconciatura intrecciata,

una reticella per capelli,

oppure un copricapo cerimoniale, segno di status o funzione sociale.

Questi motivi si ritrovano, in forme analoghe, anche in statuine paleolitiche provenienti dall’Europa orientale, dalla Russia fino alla Francia, suggerendo l’ipotesi di contatti culturali a lunga distanza tra le comunità del Gravettiano.

La creta e il tocco umano

Materiale fragile, scelta inusuale, rivelatrice d’intenzioni

La scelta della creta calcarea per la scultura – una pietra tenera raramente impiegata nel Gravettiano, dove si preferivano osso e avorio – rappresenta un altro elemento di unicità.

Questo materiale, più friabile ma anche più lavorabile, ha consentito di preservare i segni degli strumenti: abrasioni, levigature, raschiature. Le tracce rivelano una raffinata perizia tecnica, e soprattutto una volontà artistica di precisione, rara per il tempo.

Significativamente, tutte le statuette di Amiens-Renancourt – oltre venti, scavate dal 2013 a oggi – sono realizzate con la stessa pietra locale, un elemento che indica chiaramente una produzione in situ, forse all’interno di un’officina preistorica.

Un corpus mutante: le “Venere” che non ti aspetti

Tra idealizzazione e identità: cosa racconta questa donna?

Fino ad ora, le cosiddette “Veneri del Paleolitico” – circa 200 esemplari sparsi per l’Europa – erano caratterizzate da corpi abbondanti, seni e fianchi prominenti, ma volti assenti, abbozzati o volutamente cancellati.

In questo contesto, la testa scoperta ad Amiens appare come una mutazione radicale. Essa sembra voler raccontare non un archetipo, ma una singola persona: una figura forse reale, identificabile, riconoscibile all’interno del suo gruppo.

L’elemento dello sguardo rivolto al cielo si ritrova solo in due altri esempi: una figura dei Balzi Rossi (Liguria) e una figura delle grotte francesi di Pech-Merle e Cussac, ma mai con questo grado di definizione scultorea.

Un volto, un’ipotesi: divinità, status, memoria?

La funzione ambigua delle statuine e la sfida dell’interpretazione

A cosa servivano queste statuette?

Le teorie si moltiplicano:

Icone di fertilità ,

, Rappresentazioni di dee madri ,

, Totem identitari legati al clan,

legati al clan, Ritratti di donne influenti, anziane, sciamane?

Il tocco antropologico dello sguardo verso l’alto – quasi estatico o visionario – ha fatto emergere l’ipotesi di una funzione rituale, legata forse al transe sciamanico, alla preghiera, o a un gesto di intercessione con il mondo degli spiriti.

Il paesaggio della scoperta

Una valle riparata dal vento, rifugio degli artisti del ghiaccio

Amiens-Renancourt 1 sorge in una valle protetta dai venti, abitata nel Paleolitico in un’epoca relativamente mite. Le stratigrafie raccontano di campi stagionali, con accampamenti, industrie litiche in selce, ossa lavorate, ornamenti personali… e, soprattutto, un atelier scultoreo di portata eccezionale.

Qui, 27.000 anni fa, qualcuno – forse una donna, forse un uomo – ha scolpito un volto e un’acconciatura, tramandando silenziosamente un gesto artistico e identitario fino a noi.

Un tesoro in mostra: restauro e destino museale

Microscopi, bisturi e modellazione 3D per un oggetto delicatissimo

Dopo il recupero, la statuina è stata sottoposta a un delicatissimo restauro: la creta, molto fragile, è stata ripulita sotto microscopio, utilizzando bisturi miniaturizzati per rimuovere incrostazioni calcaree senza intaccare la superficie.

Sono già in corso i rilievi fotogrammetrici per realizzare modelli 3D ad alta risoluzione, che consentiranno studi morfologici avanzati e – forse – repliche per la divulgazione e la didattica.

È previsto che il volto più antico d’Europa venga esposto nel Musée de Picardie di Amiens, insieme agli altri capolavori paleolitici del sito.

Qual è la probabilità che quella statuetta sia stata scolpita da un nostro antenato diretto?

Un gioco matematico (e poetico) tra milioni di linee di sangue

Qui entra in gioco il concetto di antenato comune.

Ognuno di noi ha due genitori, quattro nonni, otto bisnonni, e così via. Dopo 1.000 generazioni (più o meno il numero che ci separa da 27.000 anni fa), ogni individuo ha 2^1000 antenati teorici .

. Ma questo è impossibile, perché quel numero supera di gran lunga il numero di esseri umani mai vissuti sulla Terra. Questo significa che gli alberi genealogici si sovrappongono, si intrecciano, si richiudono su se stessi. È il fenomeno della coalescenza: andando indietro nel tempo, tutti gli esseri umani odierni condividono un numero sorprendentemente ridotto di antenati comuni. Secondo i modelli proposti da Joseph Chang (Yale), se andiamo abbastanza indietro nel tempo, ogni persona vissuta è o un antenato di tutti gli esseri umani oggi esistenti, o di nessuno (la sua linea si è estinta). In un mondo con poche migliaia di individui, la probabilità che un nostro antenato diretto fosse presente nel gruppo di Amiens-Renancourt è molto alta.

Una stima semplificata:

Supponiamo che vi fossero 10.000 individui in Europa e che il gruppo di Amiens-Renancourt contasse 50 persone .

e che il gruppo di Amiens-Renancourt contasse . Questo rappresenta lo 0,5% della popolazione.

Ora, se consideriamo che ognuno di noi discende da migliaia di linee genealogiche intrecciate e che una parte significativa dei nostri antenati vissuti 27.000 anni fa proveniva dall’Europa paleolitica, la probabilità che almeno uno dei nostri antenati diretti appartenesse a quel gruppo specifico supera il 50%, e può avvicinarsi anche all’80-90%, a seconda della regione europea da cui proveniamo oggi.

E se la donna raffigurata fosse un’antenata?

Il volto fragile di un ricordo comune, scolpito nella pietra e nella carne

Se la statuetta raffigura un volto reale — e non solo un’icona simbolica — potremmo trovarci davanti a una delle primissime rappresentazioni individuali della storia dell’arte.

E in quel volto che guarda verso l’alto, con gli occhi incavati, le guance disegnate e l’aria assorta, potremmo davvero riconoscere una madre arcaica, una figura reale che portò nel grembo altri figli, e quei figli ne ebbero altri, fino ad arrivare a noi.

E anche se non fosse lei la nostra antenata, quasi certamente lo fu chi la scolpì.

Quel gesto di amore, di memoria, di spiritualità o di desiderio — inciso nella creta — ha attraversato millenni ed è giunto fino a noi non solo come oggetto, ma come sangue.