Meravigliosa scoperta. La vanga risuona metallica. Monete? Emozione. Monete a palate, in un campo. 5000. Sono del XVII secolo. Alcune furono fatte coniare dal veneto Burattini di Agordo, genio bellunese delle zecche e dell’economia

La vanghetta risuona tra i metalli. Soldi a palate. Doveva esserci un sacco, in questo punto, in campagna. Nascosto in una buca. Poi, forse, coperto con un masso trascinato a protezione del tesoro. Ora è rimasto un terreno piatto.. Pieno di monete preziose, nascoste forse durante un’incursione nemica. Oppure un bottino di guerra, temporaneamente nascosto, per preseguire lazione bellica.. Ma chi lo pose in quel punto, nel frattempo, morì.

Una scoperta straordinaria è stata fatta nei pressi del villaggio di Zewierszczów, nel voivodato di Lublino in Polonia, quando un cercametalli locale si è imbattuto in un tesoro di migliaia di monete risalenti alla metà del XVII secolo.

Il ritrovamento è stato compiuto da Grzegorz Panek, membro dell’Associazione Storico-Esplorativa di Hrubieszów “GROSSUS”, impegnato da anni nella ricerca ufficiale di oggetti di valore storico protetti da permessi di conservazione. Durante l’analisi di un forte segnale proveniente dal suo detector, Panek ha rinvenuto diverse monete di rame vicino alla superficie. Quelli che a prima vista sembravano frammenti sparsi si sono presto rivelati parte di un tesoro molto grande. Ulteriori monete sono fuoriuscite dal terreno durante gli scavi, arrivando a un totale stimato di circa 5.000 esemplari.

La scoperta è stata immediatamente segnalata alle autorità competenti. Gli archeologi dell’ufficio del conservatore di Zamość e i rappresentanti del Museo di Hrubieszów hanno visitato il sito il giorno successivo per ispezionarlo. Non sono stati rinvenuti resti strutturali o elementi associati, probabilmente a causa dell’erosione e di secoli di sfruttamento agricolo, che avevano alterato gli strati del terreno.

La palpitazione dei metalli

un sacco colmo, nascosto in fretta e mai più recuperato

Tra le monete è stato rinvenuto anche un resto di tessuto logorato, traccia quasi fantasmatica del sacco che le conteneva. Non si trattava dunque di un deposito disperso in più momenti, ma di un gruzzolo unitario, affidato al suolo in circostanze drammatiche.

È facile immaginare la scena: un uomo che interra in fretta i suoi risparmi, nella speranza di tornare a recuperarli dopo il pericolo. Ma quel ritorno non avvenne mai. La morte, la prigionia o l’esilio ne interruppero il progetto. Il terreno agricolo, lavorato per secoli, ha custodito in silenzio quel forziere di tela, come una capsula del tempo.

Un’epoca di fiamme e invasioni

la Polonia del Seicento tra guerre e devastazioni

Per comprendere il gesto di chi seppellì quel sacco, occorre ricordare il contesto bellico in cui la Polonia e il Granducato di Lituania vissero nel XVII secolo.

La metà del Seicento fu un’epoca di disastri. Dal 1648 la Confederazione polacco-lituana fu sconvolta dalle rivolte cosacche in Ucraina, cui seguirono le guerre con la Russia e, soprattutto, la terribile invasione svedese del 1655-1660, passata alla storia come “il Diluvio”. Gli eserciti stranieri saccheggiarono città, monasteri, campagne. La popolazione, già decimata dalle pestilenze, fu ridotta in miseria.

In un clima simile, seppellire denaro e oggetti di valore diventava una necessità. Non si trattava solo di prudenza, ma di un gesto vitale: il tentativo di proteggere la sopravvivenza della famiglia in attesa di tempi migliori.

Soldi a palate

rame per la vita quotidiana, argento per il prestigio

Le prime analisi confermano che la maggior parte delle monete appartiene al regno di Giovanni II Casimiro Vasa (1648-1668), in particolare al periodo 1650-1657. Si tratta in larga parte di boratynki, monete di rame da un denaro, piccole e scure, che costituivano la circolazione minuta nei mercati.

Accanto a esse, nel sacco sono emerse 29 monete d’argento, tra cui esemplari da sei grosz, coniati dallo stesso Giovanni Casimiro ma anche da altri sovrani e stati limitrofi: pezzi di Giovanni III Sobieski, di Federico Guglielmo di Brandeburgo, di Leopoldo I d’Asburgo. Alcune emissioni risalgono al 1705, il che porta gli studiosi a ipotizzare che il tesoro sia stato occultato non prima dell’inizio del XVIII secolo.

La coesistenza di rame e argento riflette due piani dell’economia dell’epoca: da un lato la necessità quotidiana di spiccioli, dall’altro il bisogno di conservare valore e prestigio attraverso l’argento.

Tito Livio Burattini

Un veneto alla corte polacca

Dietro le migliaia di monetine c’è la vicenda personale di un italiano. Tito Livio Burattini (1617-1681), nato ad Agordo, ai piedi delle Dolomiti, era un ingegno universale: scienziato, architetto, inventore. Emigrato in Polonia, divenne figura di spicco a Cracovia, tanto da ottenere la direzione della zecca reale.

Il Commonwealth, devastato dalle guerre, soffriva una grave crisi di liquidità: l’argento scarseggiava, le spese militari crescevano. Burattini propose allora una soluzione pragmatica: sostituire parte delle monete d’argento con monete di rame. Dal 1659 al 1668 fece coniare milioni di piccoli spiccioli, noti appunto come boratynki, termine che derivava dal cognome dell’italiano

Tra necessità e sospetti

la doppia faccia del rame

L’introduzione delle boratynki ebbe un impatto enorme. Per la popolazione furono un sollievo: finalmente si poteva comprare pane, sale, birra, pagare salari e mercanzie senza ricorrere al baratto o a costosi multipli d’argento. Le fiere rifiorirono, i mercati si animarono.

Ma presto arrivarono i problemi. La produzione massiccia, talvolta di qualità scadente, provocò inflazione e sfiducia. Il rame, abbondante, perdeva rapidamente valore. Burattini, che pure fu nominato conte e ottenne riconoscimenti, si trovò accusato di speculazioni e di aver impoverito la moneta. Nel 1668 il Parlamento polacco decretò la fine della coniazione delle boratynki.

Malgrado ciò, per decenni quelle monete continuarono a circolare, segnando la vita quotidiana del popolo polacco e lituano. Il loro ritrovamento, oggi, non è dunque una sorpresa: erano il respiro economico di un’epoca.

Una capsula del tempo

il tesoro come specchio della storia

Il sacco di Zewierszczów non è solo un deposito monetario: è una capsula del tempo, che racconta almeno tre storie intrecciate.

La storia personale di chi lo nascose, forse un contadino o un piccolo mercante travolto dalle guerre.

di un regno in crisi, che sperimentò soluzioni ardite per garantire circolazione monetaria. La storia europea di un’Italia che, attraverso uomini come Burattini, partecipava attivamente alle vicende politiche, scientifiche e finanziarie di altri Paesi.

L’annunio della scoperta è stato dato dalla Soprintendenza locale ( Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków)