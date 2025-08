Meravigliosa scoperta: pianta esagonale e mura pentagonali. Un misterioso unicum romano di 2.000 anni fa. “L’edificio ha una forma mai vista prima”. Cos’è? Perché fu costruito così?

La pietra conserva memoria meglio della parola. E quella bella di una città romana dell’impero ha svelato nei giorni scorsi uno dei suoi segreti meglio custoditi: una sala riunioni monumentale, costruita fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., che appare come il cuore decisionale della metropoli. Da ciò che è visibile la sale doveva far parte di una sorta di centro direzionale polifunzionale.

La scoperta, avvenuta a Laodicea, nella Turchia sud-occidentale e annunciata dal team archeologico guidato da Sebahatdin Zeyrek, è di rilievo: l’edificio ha una pianta interna esagonale e mura esterne pentagonali, un’architettura unica mai documentata prima nell’Anatolia romana. Ma non è solo la forma a colpire: i dettagli incisi sulla pietra, le iscrizioni sui sedili, la presenza di una statua con testa sostituita suggeriscono un uso complesso e stratificato dello spazio, che andava oltre la semplice funzione civica.

Una sala dalle geometrie impossibili

L’esagono e il pentagono si uniscono per ospitare il consenso pubblico. Ma la forma era anche simbolo di armonia?

L’edificio ha lasciato esterrefatti gli studiosi. La pianta esagonale interna – sei lati regolari – era progettata per accogliere una struttura di sedili distribuiti in modo simmetrico, con al centro uno spazio riservato probabilmente alla presidenza o al potere giudicante. Le mura esterne pentagonali, invece, creavano un involucro monumentale, forte ma non quadrangolare, in grado di trasmettere un senso di autorità e distinzione.

Non esistono, al momento, paralleli architettonici noti per questa configurazione. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di una sala di riunione civica, usata per incontri assembleari, per giudizi pubblici o anche per cerimonie ufficiali. Lo spazio poteva ospitare fino a 800 persone, con una divisione tra anziani, giovani e cittadini semplici, come indicano le iscrizioni lapidarie incise direttamente sui sedili.

Parlare, giudicare, decidere

I nomi incisi su pietra restituiscono la mappa del potere civico. Una democrazia selettiva o un’oligarchia travestita?

Gli archeologi hanno individuato sedili in pietra con nomi individuali: erano probabilmente riservati a membri di famiglie influenti o a cittadini aventi diritto di parola e voto. Le categorie incise – “anziani” (probabilmente seniores o magistrati), “giovani” (i cittadini in formazione politica) e “popolo” – delineano una gerarchia precisa. Non era un’assemblea aperta, ma un consesso organizzato secondo regole rigide.

Al centro di uno dei lati, è emersa una statua seduta, che gli studiosi attribuiscono a una figura presidenziale, forse un magistrato capo. La testa della statua è stata cambiata in un’epoca successiva, segno di una transizione nel potere o della damnatio memoriae di un precedente leader. Un gesto rituale, politico, forse vendicativo, che rimanda a logiche di sostituzione simbolica dell’autorità. Il potere cambia volto, ma resta al suo posto.

Un edificio al centro del potere urbano

Archivio, terme, stadio e agorà: la città romana prende forma intorno alla sala del comando

L’edificio si colloca nel cuore della zona pubblica di Laodicea, oggi iscritta nella lista provvisoria UNESCO. A pochi passi sorgono le grandi terme cittadine, un agorà politica, archivi pubblici e lo stadio più grande della Frigia, capace di contenere circa 25.000 spettatori. Una disposizione non casuale: tutto ruota intorno alla sede assembleare, centro del diritto e del controllo.

Chi dominava la sala dell’assemblea, dominava la città. La costruzione mostra un alto livello di progettazione e un uso sapiente del travertino locale, già impiegato in altre celebri architetture cittadine, come il ninfeo dedicato a Traiano. È dunque plausibile che l’edificio fosse parte di un più ampio piano urbanistico romano, pensato per consolidare il potere imperiale in Asia Minore.

Il teatro delle statue e dei miti

Tra Scilla, Traiano e i sacerdoti: una città sospesa tra diritto e religione

La scoperta si inserisce in una lunga serie di ritrovamenti eccezionali a Laodicea: una statua colossale dell’imperatore Traiano alta 3 metri, la sua fontana monumentale, la testa di un sacerdote e un gruppo scultoreo raffigurante Scilla, il mostro marino omerico. Una sequenza iconografica che testimonia la ricchezza della città e la complessa sovrapposizione di autorità politica, religione e mito.

Scilla, in particolare, diventa simbolo del pericolo che si cela dietro le scelte sbagliate, monito per chi governa. La sua presenza nei pressi dell’agorà potrebbe non essere casuale: nel mondo antico, l’arte era un messaggio politico.

Un mistero ancora aperto

Chi progettò quella sala unica? E perché adottare una forma mai vista?

La domanda che oggi tiene occupati studiosi e archeologi è semplice e profonda: perché costruire un edificio tanto anomalo? L’ipotesi più accreditata è che la combinazione pentagono-esagono avesse valore simbolico oltre che pratico. L’esagono, in molte culture, è associato a ordine, armonia e perfezione; il pentagono, più instabile, rappresenta il dinamismo e la protezione.

Una scelta consapevole, forse, per rappresentare una città in bilico tra democrazia e autorità, tra armonia cittadina e difesa del potere. Un sogno architettonico, in equilibrio tra matematica e retorica.