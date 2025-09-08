Meraviglioso. L’Età del Bronzo riemerge dal cono del vulcano diventato un lago in provincia di Viterbo. Cosa stanno trovando gli archeologi? A cosa puntano?

Nel cuore della Tuscia, tra le dolci colline vulcaniche di Valentano, nella provincia di Viterbo, si apre uno scenario archeologico di rara suggestione: il lago di Mezzano, piccolo cratere originatosi all’interno della caldera di Latera, custodisce un insediamento palafitticolo sommerso che racconta la vita di comunità protostoriche tra il 2200 e il 1200 a.C., spaziando dall’età del Bronzo antico al Bronzo recente. Il lago si trova al margine occidentale del più grande lago di Bolsena, in un contesto paesaggistico dominato da colline modellate dall’attività vulcanica, con terreni fertili e abbondanza di risorse idriche, elementi che spiegano la scelta del sito come luogo di insediamento. L’annuncio delle indagini archeologiche in corso è stata data ora dalla Soprintendenza archeologica per l’Etruria meridionale.

Ricerche storiche e archeologiche

Dal primo scavo alle tecnologie contemporanee

Scoperto nel 1971 dal geologo Lamberto Ferri Ricchi, l’insediamento è stato oggetto di campagne di scavo già nel 1973 e, successivamente, tra il 1983 e il 1996 dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, documentando strutture e reperti tipici delle comunità palafitticole. Dopo una lunga sospensione, le ricerche sono riprese grazie a finanziamenti ottenuti sulla Legge 190 e sono oggi dirette dalla dott.ssa Barbara Barbaro, specialista in archeologia subacquea e protostorica. La prima annualità dei lavori mira a mappare l’intero fondale, grazie al Sub Bottom Profiler, per posizionare i pali affioranti e preparare gli scavi mirati.

Il contesto naturale e la difficoltà operativa

Sfide ambientali per una conservazione eccezionale

Il lago di Mezzano, pur piccolo, presenta una profondità sufficiente da conservare intatti i materiali organici e lignei, mantenuti dal sedimento e dalla temperatura costante di 14 gradi a livello dei reperti. Le immersioni sono complicate dalla scarsa visibilità, dovuta alla sospensione di particelle di limo, che richiede l’uso di chiarificatori ad acqua. All’esterno, la temperatura estiva può superare i 30 gradi, creando un contrasto fisico notevole per il team subacqueo, che opera in condizioni estreme per garantire la documentazione accurata del sito.

Un patrimonio sommerso di grande interesse

Reperti e strutture che narrano il passato

Le strutture palafitticole e i materiali rinvenuti, spesso integri, offrono una finestra diretta sulla vita quotidiana di queste comunità. Oggetti ceramici, strumenti in pietra e strutture lignee documentano pratiche agricole, artigianali e di sussistenza, permettendo di comprendere le dinamiche di insediamento, organizzazione sociale e interazione con l’ambiente. La conservazione eccezionale dei reperti organici consente inoltre di ricostruire le tecniche costruttive e le strategie di gestione delle risorse idriche e alimentari.

Il team sul campo

Professionisti dell’archeologia subacquea in azione

Le operazioni sono condotte dal personale del Servizio di Archeologia Subacquea, con l’assistente tecnico Egidio Severi, responsabile del rilievo topografico e della fotogrammetria, l’Ispettore Onorario Massimo Lozzi, incaricato della documentazione fotografica e video, e gli assistenti dott.ssa Maria Bruno e dott. Dario D’Amico, che coadiuvano le operazioni di scavo. Questa squadra multidisciplinare garantisce un approccio scientifico rigoroso, essenziale in un contesto delicato e complesso come quello del lago di Mezzano.

Valore scientifico e culturale

Un patrimonio da proteggere e valorizzare

Il sito di Mezzano rappresenta un caso emblematico di archeologia subacquea protostorica, con un valore scientifico e culturale straordinario. La possibilità di studiare insediamenti palafitticoli datati tra 2200 e 1200 a.C. consente di approfondire la conoscenza delle comunità dell’età del Bronzo, delle loro tecniche costruttive e delle dinamiche di relazione con l’ambiente lacustre. I nuovi rilievi e scavi promettono di arricchire la ricerca internazionale, offrendo dati unici su paesaggi antropizzati e pratiche di vita quotidiana in epoca protostorica.