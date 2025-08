Meraviglioso. Pompei dopo Pompei. Scoperte una nuova vita e abitazioni occupate dopo la morte della città del 79 d.C. I sopravvissuti e il disperato tentativo di riafferarre la fortuna

Fuochi e speranze: riemerge una favela romana tra le rovine dell‘eruzione devastante del Vesuvio

Un cavallo nel box; un forno con le tracce del legno e del pane che essudava sulla piastra di refrattario; stanze riusate. Un insaporitore. Contenitori di ceramica negli angoli. Per decenni ci hanno raccontato una storia sola: la fine.

E se invece l’eruzione non fosse stata l’ultima pagina?

Se tra le ceneri calde del Vesuvio qualcuno avesse cercato una seconda occasione? Le nuove scoperte nell’Insula Meridionalis di Pompei non parlano di una città perduta, ma di una città rinsorta, ferita, reinventata. Grazie a quella che oggi si chiama resilienza. Ripartire da zero. La Pompei rioccupata è documentata ora da una straordinaria scoperta avvenuta nell’ Insula Meridionalis. Un quartiere povero che riutilizzava ciò che era possibile recuperare.

La stanza di un forno realizzato con materiale di recupero, scavando nella città disastrata

Non tutti fuggirono. Non tutti morirono

Chi rimase a Pompei dopo l’eruzione? E perché?

Pompei contava almeno 20.000 anime nel fatidico 79 d.C. Quando il Vesuvio esplose, il bilancio fu catastrofico, ma non totale. Le vittime accertate, recuperate dal 1748 a oggi, sono circa 1.300. Numeri che lasciano margine a una realtà sfuggente: i sopravvissuti. Probabilmente costoro fuggirono alle prime avvisaglie del disastro, allontanandosi dall’area del Vesuvio. E rientrarono successivamente. Sì, era possibile fuggire. Qualcuno non lo fece, sperando che il pericolo rientrasse. Temeva di lasciare la casa, i beni. Durante i terremoti avvenivano episodi di sciacallaggio. Quindi… Altri, invece presero e a andarono.

Alcuni sopravvissuti non avevano modo, né forza, né denaro per ricominciare altrove. Altri, invece, accorsero da fuori: derelitti, forestieri, vagabondi forse, ma anche cercatori di fortuna, in un mondo in cui la tragedia di pochi poteva diventare l’occasione di altri.

“Oltre a un posto per vivere, Pompei offriva la possibilità di scavare nel sottosuolo, dove si potevano trovare oggetti di valore, anche se ogni tanto ci si poteva imbattere nel corpo di una vittima in decomposizione.”

Nuovi dati dal cantiere dell’Insula Meridionalis

Case rinate, piani interrati usati come grotte: la città della cenere rivive

Le nuove rivelazioni emergono dai lavori di restauro e messa in sicurezza dell’Insula Meridionalis, documentati sull’E-Journal degli Scavi di Pompei. Qui archeologi e studiosi hanno intercettato tracce forti ma dimenticate: segni di una rioccupazione che trasformò ciò che restava in una Pompei del dopoguerra.

Resti di un equide, un cavallo o un asino

Le antiche domus venivano abitate nei piani superiori affioranti, mentre quelli inferiori – sommersi dalla cenere – divenivano grotte, scantinati, cucine improvvisate, con focolari, forni, e rudimentali mulini.

Una favela romana, insomma. Un’umanità rammendata, disordinata, precaria, ma viva.

La testimonianza dell’archeologo Zuchtriegel

“Riemerge la Pompei post 79: un accampamento grigio, una favela tra le rovine”

Resti di Forno, Insula Meridionalis Regio VIII. E’ ben visibile il metodo di cottura. Il fuoco









Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, firma con altri studiosi il report sui nuovi ritrovamenti. Le sue parole sono lucidissime:

“L’episodio epocale della distruzione della città nel 79 d.C. ha monopolizzato la memoria… Le tracce flebili della rioccupazione del sito sono state letteralmente rimosse e spesso spazzate via senza alcuna documentazione.”

“Grazie ai nuovi scavi il quadro diventa ora più chiaro: riemerge la Pompei post 79, più che una città un agglomerato precario e grigio, una specie di accampamento, una favela tra le rovine ancora riconoscibili della Pompei che fu. Noi archeologi in questi casi ci sentiamo come gli psicologi della memoria sepolta nella terra: tiriamo fuori le parti rimosse dalla storia.”

Una riflessione profonda, che invita a ripensare l’archeologia non solo come scienza della materia, ma anche come psicanalisi della memoria collettiva.

Il fallimento della rifondazione imperiale

Tito e i due consoli inviati per far rinascere Pompei. Ma non funzionò

Un contenitore di garum trovato nella cittàa che stava cercando di risorgere. Di fatto il garum era un insaporitore – simile al dado con pasta d’acciughe, – ricavato dalla macerazione del pesce, fondamentale per la cucina romana

Anche l’Impero tentò di reagire. Tito, salito al potere poco dopo la tragedia, inviò in Campania due ex consoli, nominati curatores Campaniae restituendae, con lo scopo di rifondare le città devastate, Pompei ed Ercolano in primis.

Essi dovevano ridistribuire i beni di chi era morto senza lasciare eredi, affinché servissero alle “città afflitte”. Una manovra tanto politica quanto economica.

Ma fallì.

I dati oggi ci parlano non di una rinascita urbana, bensì di un lungo declino informale, un lento insediamento povero che durò fino al V secolo d.C., quando, forse a causa dell’eruzione di Pollena, l’area venne definitivamente abbandonata.

Una storia rimossa: cosa abbiamo scelto di non vedere?

L’entusiasmo per affreschi e marmi ha oscurato la vita fragile che seguì

Nel corso dei secoli, gli scavi hanno privilegiato la bellezza intatta: le stanze ferme al 79, i corpi pietrificati nell’attimo della morte, gli affreschi dai colori immutati.

Ma in questo inseguire la Pompei del prima, abbiamo cancellato la Pompei del dopo.

“Nell’entusiasmo di raggiungere i livelli del 79, con affreschi meravigliosamente conservati e arredi ancora intatti, le tracce flebili della rioccupazione del sito sono state rimosse.”

Una memoria selettiva, che esalta il tragico e il pittoresco, ma dimentica il quotidiano, il misero, il sopravvivere.

L’inconscio archeologico

Una città è anche ciò che non raccontiamo

La Pompei post-79 è un tema che tocca qualcosa di più profondo: cosa scegliamo di vedere nel passato? E cosa, invece, ignoriamo perché scomodo, incoerente, grigio?

“Questo fenomeno ci dovrebbe indurre a una riflessione più ampia sull’inconscio archeologico, su tutto ciò che viene rimosso o obliterato o rimane nascosto, all’ombra di altre cose apparentemente più importanti.”

Pompei era anche questo: una seconda vita di fortuna e polvere, una speranza nell’abbandono.