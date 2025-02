Meraviglioso. Scoperto santuario d’acqua degli antichi Romani. Ossi e 63 chili di ceramiche offertoriali. Trovato un pozzo. Ma cosa si faceva in quel luogo? Com’era il paesaggio? Cosa c’era nelle pentole? Rispondono gli archeologi

QUI L’ARTICOLO COMPLETO E GRATUITO.

IMPERO ROMANO

“Siamo stati molto emozionati nello scoprire uno straordinario santuario romano durante i lavori di archeologia preventiva nella cava Cemex Uk di West Deeping – dicono gli archeologi inglesi di Cambridge archaeological unit – Verso la fine del IV secolo d.C., una grande pozza d’acqua veniva utilizzata come luogo in cui lasciare offerte votive. Sebbene non sia stato possibile identificare alcuna struttura edilizia collegata al santuario, la quantità e la qualità dei reperti in esso contenuti dimostrano che erano stati depositati deliberatamente. Il santuario conteneva un’ingente raccolta di ceramiche romane: 2324 frammenti dal peso di oltre 63 kg, che rappresentavano almeno 389 vasi. Molti dei reperti sono rari, tra cui un candelabro in ceramica e nove pezzi di un vaso che imitavano un calderone di metallo, un ritrovamento molto raro in questa regione”.

Un’altra affascinante testimonianza romana rinvenuta nella cava West Deeping CEMEX UK è stato un pozzo quadrato rivestito in pietra, scoperto all’interno di quello che doveva essere un recinto.

La struttura era rivestita con sottili lastre di calcare, ma i 40 cm superiori del pozzo erano stati rimossi per recuperare le pietre, mentre la pietra di copertura era stata spaccata in due pezzi con un martello e dei cunei. I circolari segni calcarei dell’acqua all’interno del pozzo dimostrano che, in epoca romana, la falda freatica del sito era circa 1 metro più alta rispetto a oggi. Nell’area sono stati trovati anche altari e pavimentazioni, ma non edifici. E’ probabile che esistessero padiglioni o edifici di legno. Ciò potrebbe far pensare che il sito fosse frequentato soprattutto durante la stagione estiva.

Parte di un altare trovato anche depositato nello strato superiore del santuario romano presso CEMEX UK Cava. Realizzata in calcare, la parte superiore dell’altare è semplice mentre i lati sono decorati con pannello triplo flauto con croce di Sant’Andrea ad ogni estremità.



Il santuario romano di West Deeping: scoperta e contesto

Le indagini condotte nella cava hanno messo in luce un’area rituale strutturata, caratterizzata da resti di pavimentazioni, altari e frammenti ceramici. Questo complesso suggerisce la presenza di un santuario dedicato a pratiche di purificazione e rinnovamento spirituale, in cui la presenza di una pozza sacra riveste un ruolo centrale. Il sito si configura così non solo come un luogo di culto, ma anche come un crocevia di interazioni sociali e culturali tipiche della provincia romana. La presenza di acque ritenute sacre o curative, probabilmente in un contesto boschivo, aveva richiamato in questo luogo i devoti. Il punto di falda, più alto, probabilmente dava forza a una sorgente che creava una pozza o un laghetto. Doveva essere un luogo dolce e accogliente. Probabilmente, durante la bella stagione, ci si bagnava; e nelle altre si beveva l’acqua miracolosa. E’ probabile che il santuario fosse affidato spiritualmente a un agatodemone. un serpente buono, che spesso – come nel caso di San Casciano dei Bagni – proteggeva le fonti oltre che essere custode dei larari casalinghi. Oggetto di culto poteva essere Igea, dea salute, oltre che qualche ninfa del luogo, probabilmente di origine celtica. Possiamo anche immaginare la presenza di sacerdoti e di medici. O di sacerdoti medici che offrissero integrazioni di cura.

Perché tutta quella ceramica?

Ciò che rimane sono le offerte degli ultimi giorni del santuario stesso, prima dell’abbandono. I contenitori erano concentrati in alcuni punti della riva. E’ probabile che nelle pentole fossero depositate carni – sono rimasti ossi – pane, cibi e denaro. Offerte per la divinità e per il gruppo sacerdotale che non solo garantiva i contatti con gli dei, ma che manteneva pulita la fonte, e faceva migliorie al sito. L’uso di gettare monete nelle fonti, che permane, è collegato a queste necessità. Si beveva e si dava un’offerta, nel caso delle fontane per ringraziare il dio e garantire il pagamento di chi manteneva la fonte efficiente e pulita.

Il simbolismo dell’acqua nella religiosità romana

L’acqua, nell’universo simbolico romano, era da sempre associata a poteri purificatori e curativi. Le pozze, le sorgenti e le fonti non erano solo elementi naturali, ma veri e propri portali tra il mondo terreno e quello divino. In questo contesto la pozza rinvenuta nel santuario di West Deeping poteva rappresentare il fulcro di un culto volto a:

La purificazione : riti che sfruttavano l’azione rigenerante dell’acqua per purificare corpo e spirito.

: riti che sfruttavano l’azione rigenerante dell’acqua per purificare corpo e spirito. La rinascita : simboleggiando il ciclo naturale della vita, l’acqua era vista come fonte di rinnovamento e vitalità.

: simboleggiando il ciclo naturale della vita, l’acqua era vista come fonte di rinnovamento e vitalità. La connessione con il divino: la vicinanza all’elemento acquatico accentuava il legame tra l’uomo e il mondo degli dei, facendo della natura un canale privilegiato per il contatto con il sacro.

Le divinità dell’acqua: possibili culti e interpretazioni

Il culto legato alla pozza potrebbe aver onorato Igea, la dea della salute, o divinità minori quali Fontus, protettore delle fonti, o Juturna, dea dei flussi d’acqua. È altrettanto plausibile che si trattasse di un culto locale, caratterizzato da una fusione tra la tradizione romana e le credenze autoctone di origine celtica. Tale sincretismo era una prassi comune nell’impero, dove la reinterpretazione delle divinità locali permetteva una maggiore integrazione culturale e religiosa.

Altri ritrovamenti romani nell’area: un quadro complesso

Oltre al santuario della cava CEMEX UK, altri ritrovamenti nell’area di West Deeping hanno ulteriormente arricchito il panorama archeologico locale. Tra questi si segnalano:

Inscriptio et dedicationes : epigrafi e dediche incise su pietra che potranno fornire spunti preziosi per stabilire chi fossero le divinità venerate e i culti praticati.

: epigrafi e dediche incise su pietra che potranno fornire spunti preziosi per stabilire chi fossero le divinità venerate e i culti praticati. Monete e oggetti quotidiani : ritrovamenti di monete e utensili che testimoniano la presenza di una comunità attiva e integrata nella vita economica e sociale dell’epoca.

: ritrovamenti di monete e utensili che testimoniano la presenza di una comunità attiva e integrata nella vita economica e sociale dell’epoca. Strutture ausiliarie: resti architettonici che suggeriscono l’esistenza di edifici adibiti a sostegno delle attività rituali, forse destinati anche all’accoglienza di pellegrini e visitatori.

Il culto della pozza: interpretazioni e significati

Il culto incentrato sulla pozza si inserisce in una tradizione che riconosceva all’acqua una valenza quasi magica e terapeutica. La scelta di dedicare un santuario a questo elemento evidenzia come, nella mentalità romana, l’acqua fosse un mezzo privilegiato per: