Meraviglioso. Studiosi scoprono figure nascoste che consentono di capire questo misterioso quadro di Lorenzo Lotto. Che faceva quest’uomo? Perché un gesto così teatrale? Una storia d’amore? Un nuovo “nido”? Gli elementi scoperti

FERMO (Marche) – Un gruppo di ricerca guidato da Maurizio Bernardelli Curuz ha individuato figure di notevoli qualità pittoriche e simboliche, nascoste nel misterioso quadro di Lorenzo Lotto, “Ritratto di gentiluomo fermano sulla terrazza” conosciuto anche con il titolo di “Ritratto di un uomo, forse Girolamo Rosati”, un olio su tela di 108.2 x 100.5 cm, conservato al Cleveland Museum of art, negli Stati Uniti. Queste immagini potrebbero condurre allo scioglimento di un mistero, legato al significato del quadro stesso.

“Il gesto dell’uomo elegantemente vestito è un mistero. – è scritto nella scheda dell’opera, che accompagna i visitatori nel museo americano – Si sta alzando dalla sedia per rivolgersi a qualcuno o sta indicando qualcosa fuori dall’inquadratura? La sua mano destra poggia su un pezzo di carta (una lettera?)”.

Il materiale iconografico nuovo, portato alla luce in queste ore dagli studiosi italiani, è rilevabile in due punti della tela. Uno sotto la mano destra del gentiluomo, l’altro, sotto la cintura.

Poco sotto la mano, nella micro-area della lettera dipinta, c’è una sorta di Annunciazione – sotto il profilo compositivo – rielaborata, con tre personaggi dei quali uno, a destra, è un uomo con un braccio alzato e l’altra, a sinistra, una giovane donna in abito elegante, come vediamo nell’immagine, ingrandita, qui sotto.

Le figure, poi evidenziate dai ricercatori, nei pressi della mano dell’effigiato. In particolare gli studiosi si sono avvalsi di un supporto elettronico di disvelamento della superficie pittorica, con il raggiungimento di uno strato lievemente più profondo rispetto alla superficie del film pittorico, ma probabilmente, in origine pressoché affiorante dalla lettera.

Al centro di questa micro-composizione, una finestra o un quadro – o un progetto? – e davanti al rettangolo, un’altra figura.

Elementi di legame vengono segnalati dal gruppo di Bernardelli Curuz anche a livello di silhouette composite, all’altezza dell’elsa della spada e dell’abito sottostante (nella foto, qui sotto), che configurano un uomo e una donna i quali paiono darsi la mano.

L’uomo e le due figure evidenziate – una femminile, a sinistra e l’altra maschile, a destra – rilevabili a livello dell’elsa della spada

Figure composite che appaiono nitidamente, a una certa distanza, come avviene spesso nei dipinti antichi per poi scomparire, durante l’avvicinamento al quadro: e poi, particolari di piccole dimensioni, si stagliano dalla tela e rivelano, materializzandosi, di essere stati realizzati per stupire lo spettatore che contemplasse l’opera da un punto molto vicino alla tela. “Una figura retorica che corrisponde all’allusione – dice Bernardelli Curuz – Cioè un modo giocoso – che comprende il termine ludum, cioè gioco – per fare agire, in direzione della scoperta della verità, elementi di suggestione, spesso velati o nascosti”.

Lo studio di queste figure porterebbe pertanto a scoprire il significato del criptico dipinto. Vediamo, allora, cosa racconta il quadro, alla luce delle nuove evidenze.

Il quadro celebrerebbe la fine dei lavori di un palazzo rinascimentale del centro storico di Fermo, fatto realizzare da un nobiluomo del luogo, probabilmente anche in funzione del proprio matrimonio.

Un’opera, questa dipinta, dal cui fondo emergerebbe il racconto di un momento clou di un rapporto sentimentale tra l’uomo – forse il medico e pubblico amministratore Girolamo Rosati – e la propria fidanzata lontana che probabilmente chiedeva chiarimenti sul protratto distacco, distacco che viene evinto dagli studiosi osservando il gelsomino bianco, sul tavolo, ramoscello che presenta un fiore staccato. Esistono pertanto, nel ritratto ambientato, motivi simbolici di unione e motivi di rottura.

“Ma, all’improvviso – dice Maurizio Bernardelli Curuz – ecco il momento della rivelazione, sottolineata dallo squarcio di sole, tra le nubi, sopra il gentiluomo – e la plateale postura dell’uomo”.

E’ evidente che il nobile fermano si sia fatto ritrarre da Lotto in un momento particolare della propria vita, apparendo – su questo belvedere che si affaccia sulle vallate fermane – in modo inconsueto, all’interno di una quinta architettonica pulsante, che non appare certo come un mero gioco di fondale.

Tutti i simboli velati. Le allusioni

“Gli apparati semantici dell’opera – affermano gli studiosi – paiono condurci verso le ragioni che sottostanno a un dipinto così particolare: la volontà dell’effigiato non solo di mostrare se stesso, con tutti i segni della propria ricchezza e condizione – abiti di broccato, giubbone, spada, gioielli d’oro, vestito, cappello alla moda – ma di esibire un delizioso loggiato o belvedere del nuovo palazzo, forse giunto al termine dei lavori, proprio in quei giorni. Un angolo meraviglioso, incorniciato da un marmo candido, come se fosse appena stato scolpito.

Erano stati forse i lavori per la realizzazione del palazzo, la causa del distacco o delle incomprensioni tra i due fidanzati? Esisteva anche un problema “diplomatico”, tra famiglie, causato dai ritardi nell’assunzione di una decisione, forse motivati dall’uomo come tempi necessari per la realizzazione del nuovo palazzo?

Il gentiluomo potrebbe aver chiesto a Lotto di storicizzare un momento così importante, con un quadro che comunicasse che, da quel momento in poi, la strada era spianata, per l’unione, ma che, soprattutto, annunciasse con orgoglio la fine dei lavori del palazzo stesso, che era avvenuto attraverso un’opera di ristrutturazione di edifici medievali, di abbattimenti di alcune parti e di ricostruzioni ex novo. Il dipinto sarebbe così divenuto un momento ostentativo di celebrazione di quella che dovette essere una notevole impresa. Si può persino presumere – aggiungono i ricercatori – che la vicenda amorosa – per quanto evidentemente reale – divenisse un pretesto, dotato di tutte le giustificazioni di un fare cavalleresco, per mostrare la conclusione del palazzo e per raffigurare il nobiluomo, all’apice del successo.

Le motivazioni della rappresentazione, da parte di Lotto, apparirebbero così molto forti, tali da giustificare l’incomprensibile “frame” di questo “ritratto animato”‘. Ritratto ambientato e teatralmente animato, che appartiene, come genere, al corredo genetico di Lotto: committenti inseriti in ambienti articolati e ricchi di simboli, che hanno il fine di celebrare gli effigiati in un dato istante, massimamente significativo, nell’ambito del loro arco biografico. Ed è per questo, argomentano i ricercatori, che spesso i ritratti di Lotto appaiono misteriosi e criptici. Simboli e percorsi biografici agiscono in essi come basso continuo, mentre l’intero dipinto non solo coglie l’effigie e la psicologia della persona ritratta, nella celebrazione narcisistica di sé, ma che allude a un momento particolare della sua vita; un particolare ben leggibile da parte di un pubblico di familiari, amici conoscenti, senza che diventi un atto ostentativo evidente per un pubblico esterno.

Se l’uomo, com’è stato ipotizzato nel passato – al punto che il titolo del dipinto il Museo del Cleveland indica il nome del presunto effigiato – fosse davvero il medico Girolamo Rosati, ci sarebbe una notevole coincidenza tra la realizzazione del dipinto e la fine dei lavori di palazzo Rosati, nel centro di Fermo.

Palazzo rinascimentale, da poco finito

Gli studiosi coordinati da Bernardelli Curuz hanno notato un’interessante coincidenza temporale. Il ritratto, realizzato attorno al 1533-34, sarebbe stato dipinto dopo che l’architetto Antonio Sangallo il Giovane – poi chiamato a Fermo per le fortificazioni – aveva progettato, attorno al 1528 un palazzo rinascimentale per Girolamo Rosati e poi, un secondo per il cugino di Rosati, Giovanfrancesco.

Edifici eleganti, alla moda, con balconi, terrazze e belvedere sul paesaggio – frutto della nuova concezione dell’abitare, tutta protesa a un rapporto intenso tra interno ed esterno – che lasciavano alle spalle le abitazioni medievali in cui i rampolli della ricca e potente famiglia marchigiana abitavano.

Abbiamo detto della progettazione del palazzo di Girolamo,Rosati nel 1528. E’ quindi assai probabile che l’edificio fosse perfettamente finito nel periodo nel quale Lotto, secondo la critica, avrebbe eseguito questo ritratto – 1533-1534 -. Forse i rinvii per i lavori avevano indotto la giovane donna – che probabilmente non abitava nella cittadina – e la propria famiglia ad adombrare la rottura del fidanzamento o a mettere in dubbio il matrimonio. Si può ipotizzare che la risposta di Rosati sia stata clamorosamente teatrale. Egli, in un solo colpo, dovette invitare l’amata a ritornare sui suoi passi poiché egli l’amava e perché – soprattutto – era stata preparata una stupenda casa, con una terrazza sulla vallata e già le rose -.che potrebbero alludere anche al cognome Rosati – intrecciate a livello di graticcio.

L’edificio si trova nel centro storico di Fermo, poco sopra i ruderi romani, che si trovano sul fianco della collina. Nel XVIII secoli, palazzo Rosati – oggetto, con le architetture rinascimentali della famiglia fermana, di un notevole saggio di Carlo Cipolletti – fu dotato di un altro piano.

