Meraviglioso. Trova un tesoro nel bosco. In un vaso antico scopre un collare principesco antico. E’ oro e pesa 220 grammi. A quando risale? A che cultura? Qual è il suo significato simbolico?

Un vaso, non lontano da un albero. Non è a grande profondità. La ceramica è povera e grumosa, ma il contenuto, che già si intravede, è ricchissimo. La costola del metallo eterno, incorruttibile, emerge dal terreno che ha riempito il contenitore, senza coprire del tutto il gioiello. L’oro è di uno splendore abbacinante.

In Polonia, vicino alla città di Kalisz – uno dei più antichi insediamenti urbani europei con radici che risalgono all’epoca romana, situata a circa 200 chilometri da Varsavia – un ritrovamento inatteso ha catturato l’attenzione in questi giorni torridi dell’estate 2025. Durante una campagna di prospezione condotta dal gruppo DENAR Kalisz, Mateusz Lachowicz ha recuperato dal terreno una collana d’oro del peso straordinario di 222 grammi, intera e sorprendentemente lucida, priva di iscrizioni ma carica di fascino e suggestione.

Il contesto storico: i Goti e la cultura di Wielbark

La collana si inserisce nel contesto della cultura di Wielbark, associata ai Goti, popolazione germanica che a partire dal I secolo d.C. si spostò attraverso l’Europa centro-orientale. La cultura di Wielbark si distingue per la sua complessa stratificazione di influenze culturali, commerciali e artistiche, a testimonianza di un crocevia di popoli e di scambi fra le terre baltiche e l’area romana.

Il territorio intorno a Kalisz, grazie alla sua posizione strategica tra la grande pianura polacca e le vie fluviali, fu probabilmente un nodo cruciale per queste migrazioni e interazioni. I ritrovamenti in necropoli gotiche della regione, come quelle recentemente scavate presso Stara Rzeka, hanno già restituito testimonianze di ricchi corredi funerari con gioielli in oro e argento di alta fattura.

L’ambiente naturale e la conformazione del paesaggio

I dintorni di Kalisz sono caratterizzati da una morfologia prevalentemente pianeggiante, parte della grande pianura polacca, con estese aree boschive, campi agricoli e corsi d’acqua minori. La presenza di foreste miste, composte da querce, faggi e pini, ha da sempre fornito risorse naturali e rifugi strategici per le popolazioni antiche.

Le foreste vicino a Kalisz, dove è stata ritrovata la collana d’oro, appartengono a un paesaggio naturale ricco di biodiversità, che conserva tracce dell’ambiente originario con corsi d’acqua, zone umide e praterie che favorivano un ecosistema vario e complesso.

Descrizione del gioiello: tecnica, forma e simbolismo

La collana di Kalisz si presenta come un anello d’oro massiccio, con una superficie liscia e luminosa, priva di incisioni o decorazioni iconografiche ma dal peso e dalla qualità metallurgica che ne fanno un oggetto di lusso raro. La purezza dell’oro si avvicina a quella di reperti noti della cultura gotica, con una lega quasi priva di impurità, indice di tecniche metallurgiche avanzate e di una raffinata arte orafa.

Sebbene non presenti iscrizioni runiche o simboli evidenti, la collana richiama per forma e materiale i “doni reali” descritti nelle saghe nordiche, dove anelli e bracciali erano simboli di autorità, legami di fedeltà e strumenti di potere sociale. Sotto il profilo iconografico, affermano gli studiosi di Stile arte, costituisce una sorta di prosecuzione iconografica dei torque celtici. In origine, il potere e il coraggio erano probabilmente dimostrati dalla capacità di portare al collo serpenti incrociati prelevati dal bosco. Forse questa era una prova di inziazione dei capi – tribù. Saper gestire il coraggio; allearsi con le potenze oscure della natura, sapendo dominarle. I due lembi che si saldano ricordano i serpenti, ma anche una corda, quella con cui il sovrano poteva esercitare giustizia, impiccando rei e nemici.

L’assenza di iscrizioni e il fascino del mistero

La mancanza di iscrizioni o marcature può sembrare un limite per la datazione e interpretazione, ma al contrario apre una finestra interpretativa più ampia. L’oggetto potrebbe infatti rappresentare un simbolo di prestigio condiviso, un segno visivo immediato di rango o di appartenenza, piuttosto che un messaggio scritto da decifrare.

Inoltre, la collana può essere stata concepita come oggetto votivo o rituale, deposta intenzionalmente nel terreno in un gesto sacro o protettivo, secondo pratiche documentate in vari siti gotici e germanici.

I paralleli archeologici e i contesti simili

Tra i confronti più significativi si possono citare gli oggetti scoperti nelle necropoli gotiche di Weklice (Polonia), dove sono emersi preziosi anelli in oro puro con decorazioni di filigrana, dimostrando un livello di artigianato e una simbologia condivisa nell’Europa tardoantica.

Analogamente, il famoso Anello di Pietroassa, scoperto in Romania e databile al IV-V secolo, rappresenta un punto di riferimento per comprendere le pratiche orafe e il simbolismo delle comunità gotiche, che ponevano l’oro non solo come ricchezza ma anche come elemento di coesione sociale e spirituale.

Il valore culturale e le prospettive di ricerca

Il ritrovamento della collana di Kalisz non è solo una scoperta archeologica di rilievo, ma un’occasione per approfondire la conoscenza delle dinamiche sociali, culturali e commerciali dei Goti nell’area baltica e centro-europea.

Prossimi studi di analisi chimiche, isotopiche e metallografiche potranno chiarire la provenienza dell’oro e i processi di lavorazione, mentre una campagna di scavi mirata potrà contestualizzare meglio il sito e i possibili corredi funerari associati.

Verso una valorizzazione museale e divulgativa

Il gruppo DENAR Kalisz ha già annunciato la volontà di collaborare con istituzioni museali regionali e nazionali per promuovere la collana come simbolo di una storia ancora da scoprire, valorizzando il patrimonio gotico polacco e la complessità delle identità culturali medievali.

Attraverso mostre itineranti, pubblicazioni e nuove campagne di scavo, questo prezioso anello d’oro potrà diventare un ponte tra passato e presente, un invito a immergersi nel racconto appassionante dei popoli migratori che hanno plasmato l’Europa.

Gli interventi sul campo sono stati svolti da DENAR Kalisz – Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii

