Meteorismo, pancia gonfia, rumori fastidiosi e diarrea? Gli archeologi scoprono che gli uomini primitivi riuscivano a curarsi. Come? Individuato anche il nucleo del Dna antibiotico-resistente

Nuove scoperte dal DNA della grotta di İnönü rivelano antichi rimedi e la sorprendente presenza di geni di resistenza agli antibiotici

Medicina preistorica e archeologia del microbioma

Un passo indietro di cinquemila anni, nelle profondità di una grotta della Turchia, ci restituisce un’immagine sorprendente della cura delle malattie. Non soltanto strumenti, resti organici o frammenti di ceramiche: la scienza moderna ci permette di leggere, nei sedimenti e nel DNA conservato nel terreno, le tracce invisibili di pratiche mediche dimenticate.

È quanto emerge dallo studio pubblicato su PLOS ONE (“Decodifica della vita microbica passata e della resistenza agli antibiotici nel suolo archeologico della grotta di İnönü”), che ha coinvolto un’équipe multidisciplinare guidata da Şükran Öztürk e F. Gülden Ekmen, con la collaborazione dell’Università di Zonguldak e di centri internazionali.

Le analisi hanno mostrato che gli abitanti di quella grotta, situata nella provincia di Zonguldak, conoscevano e impiegavano il carbone vegetale per curare disturbi gastrici: nausea, dolori addominali, diarrea.

Perché il carbone curava lo stomaco?

Il carbone vegetale — e oggi il più raffinato carbone attivo — possiede proprietà straordinarie: è in grado di assorbire gas e tossine, legandosi alle sostanze dannose e limitandone l’assorbimento intestinale.

Nella medicina moderna viene ancora utilizzato in caso di avvelenamenti, fermentazioni e gonfiori. Non è un farmaco nel senso classico, ma un adsorbente naturale, capace di placare il disagio e di ridurre gli effetti nocivi di composti presenti nello stomaco e nell’intestino.

L’uso che gli uomini del Calcolitico facevano di questo materiale rivela dunque una sapienza empirica affinata dall’osservazione: ciò che “funzionava” veniva tramandato e ritualizzato, fino a diventare una pratica consolidata.

Resistenza agli antibiotici: una scoperta che cambia prospettiva

Oltre alla terapia a base di carbone, la ricerca ha identificato nei campioni di terreno antichi geni di resistenza agli antibiotici, risalenti a epoche remote:

  • Gene tetA (Calcolitico, ca. 4300 a.C.): conferisce resistenza alla tetraciclina.
  • Gene intl1 (Antica età del bronzo, ca. 3000 a.C.): associato alla resistenza multifarmaco.
  • Gene OXA-58 (Tarda età del bronzo, ca. 1400 a.C.): legato alla resistenza ai carbapenemi.

Che cosa significa?
Che i batteri del suolo — e quelli a contatto con l’uomo — avevano sviluppato molto prima dell’invenzione degli antibiotici moderni una strategia difensiva contro sostanze naturali ad azione antibatterica.

La cosiddetta teoria del “resistoma” ci dice che la resistenza non è un fenomeno nato nel XX secolo, ma una caratteristica ecologica antichissima, plasmata dall’interazione fra microrganismi, minerali, composti naturali e ambiente.

La grotta di İnönü: crocevia di risorse e culture

La grotta si apre su una regione strategica dell’Anatolia, affacciata sul Mar Nero. Lì, le comunità preistoriche hanno trovato acqua fresca, risorse vulcaniche, carbone e minerali, elementi che favorivano non solo la sopravvivenza, ma anche una rudimentale farmacologia naturale.

Gli scavi hanno restituito oggetti in rame, conchiglie importate, ceramiche e tracce di scambi con i Balcani e, più tardi, con i domini ittiti. La medicina, dunque, si intrecciava a un contesto di ricchezza materiale e di circolazione culturale, in cui conoscenze pratiche si diffondevano insieme alle merci.

Dal micro al macro: la vita invisibile del passato

Attraverso il sequenziamento del DNA, i ricercatori hanno ricostruito la composizione microbica del suolo della grotta.

  • Nel Calcolitico, predominavano i cianobatteri, legati a un forte uso delle risorse acquatiche.
  • Nell’Età del bronzo, aumentavano i Proteobacteria, correlati con l’agricoltura e l’allevamento.

Questa mappa invisibile racconta come la vita quotidiana — coltivazioni, allevamenti, scambi commerciali — avesse un impatto diretto sull’ecologia microbica e, di riflesso, sulla salute umana.

Resistenza agli antibiotici: una minaccia antica e attuale

Oggi la resistenza agli antibiotici è considerata una delle più gravi emergenze sanitarie globali. Basti pensare che, secondo l’OMS, ogni anno causa milioni di infezioni difficili da trattare.

Eppure, la scoperta di İnönü ci costringe a cambiare prospettiva: non si tratta di un problema “inventato” dall’abuso di antibiotici moderni, ma di una forza naturale, inscritta nella storia evolutiva dei batteri.

Gli uomini preistorici non conoscevano penicilline o tetracicline, ma convivevano già con microrganismi in grado di sviluppare resistenze. Un dialogo invisibile e millenario, che lega l’umanità al proprio microbioma.

Perché queste scoperte contano oggi

Tre sono i livelli di importanza della ricerca:

  1. Storico-medico: dimostra che già 5.000 anni fa l’uomo sapeva sfruttare il carbone per curare disturbi gastrointestinali.
  2. Microbiologico: rivela che la resistenza agli antibiotici è un fenomeno antico, radicato nella natura.
  3. Archeologico-innovativo: mostra come lo studio del DNA del suolo possa aprire nuove prospettive per ricostruire la vita quotidiana e la salute degli antichi.

Il passato che parla al presente

Lo studio, parte del programma turco “One Health”, ci ricorda che la salute umana non può essere separata dall’ecologia, dalla geologia e dalla microbiologia.

Mentre affrontiamo la sfida della resistenza agli antibiotici, la lezione che giunge dalla grotta di İnönü è chiara: a volte, le soluzioni non stanno nel futuro, ma nella memoria sepolta della terra, pronta a raccontarci come l’uomo, anche senza scienza scritta, avesse già intuito le risorse terapeutiche del mondo naturale.

Fonte: Öztürk S, Ekmen F, Ekmen H, Ünal EM, Er A, Keskin E, et al. (2025). Decodifica della vita microbica passata e della resistenza agli antibiotici nel suolo archeologico della grotta di İnönü. PLoS ONE 20(7): e0326358. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0326358

Credito immagine di copertina: Öztürk et al., 2025, PLOS ONE

Condividi l'articolo su:
Redazione
Redazione

Stile Arte è una pubblicazione che si occupa di arte e di archeologia, con cronache approfondite o studi autonomi. E' stata fondata nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz, prima come pubblicazione cartacea, poi, dal 2012, come portale on line. E' registrata al Tribunale di Brescia, secondo la legge italiana sulla stampa

Articoli correlati

Di tendenza

Cibi schifosi: cosa mangiavano i nostri antenati? Perche la selvaggina putrida non faceva male? E perchè un vero amore per il formagio che si sposta da solo sul tavolo? E che dici del serpente arrosto?
Archeologia. Qui c’era un edificio immane. Scoperta la base di una costruzione romana di 1800 anni fa Cos’era? Come veniva usata? perché così complessa? Rispondono gli archeologi
Toscana archeologia. Scoperta a Volterra un’altra galleria dell’anfiteatro romano. Una scala nel buio. Che c’è là sotto? Dove porta? A cosa serviva?
Archeologia. “Villette” dell’Età del Bronzo sotto lo stadio di calcio? Scoperti forni, case innovative e una tartaruga che svelano i segreti di 3.000 anni fa