Meteorismo, pancia gonfia, rumori fastidiosi e diarrea? Gli archeologi scoprono che gli uomini primitivi riuscivano a curarsi. Come? Individuato anche il nucleo del Dna antibiotico-resistente

Nuove scoperte dal DNA della grotta di İnönü rivelano antichi rimedi e la sorprendente presenza di geni di resistenza agli antibiotici

Medicina preistorica e archeologia del microbioma

Un passo indietro di cinquemila anni, nelle profondità di una grotta della Turchia, ci restituisce un’immagine sorprendente della cura delle malattie. Non soltanto strumenti, resti organici o frammenti di ceramiche: la scienza moderna ci permette di leggere, nei sedimenti e nel DNA conservato nel terreno, le tracce invisibili di pratiche mediche dimenticate.

È quanto emerge dallo studio pubblicato su PLOS ONE (“Decodifica della vita microbica passata e della resistenza agli antibiotici nel suolo archeologico della grotta di İnönü”), che ha coinvolto un’équipe multidisciplinare guidata da Şükran Öztürk e F. Gülden Ekmen, con la collaborazione dell’Università di Zonguldak e di centri internazionali.

Le analisi hanno mostrato che gli abitanti di quella grotta, situata nella provincia di Zonguldak, conoscevano e impiegavano il carbone vegetale per curare disturbi gastrici: nausea, dolori addominali, diarrea.

Perché il carbone curava lo stomaco?

Il carbone vegetale — e oggi il più raffinato carbone attivo — possiede proprietà straordinarie: è in grado di assorbire gas e tossine, legandosi alle sostanze dannose e limitandone l’assorbimento intestinale.

Nella medicina moderna viene ancora utilizzato in caso di avvelenamenti, fermentazioni e gonfiori. Non è un farmaco nel senso classico, ma un adsorbente naturale, capace di placare il disagio e di ridurre gli effetti nocivi di composti presenti nello stomaco e nell’intestino.

L’uso che gli uomini del Calcolitico facevano di questo materiale rivela dunque una sapienza empirica affinata dall’osservazione: ciò che “funzionava” veniva tramandato e ritualizzato, fino a diventare una pratica consolidata.

Resistenza agli antibiotici: una scoperta che cambia prospettiva

Oltre alla terapia a base di carbone, la ricerca ha identificato nei campioni di terreno antichi geni di resistenza agli antibiotici, risalenti a epoche remote:

Gene tetA (Calcolitico, ca. 4300 a.C.): conferisce resistenza alla tetraciclina.

Gene intl1 (Antica età del bronzo, ca. 3000 a.C.): associato alla resistenza multifarmaco.

Gene OXA-58 (Tarda età del bronzo, ca. 1400 a.C.): legato alla resistenza ai carbapenemi.

Che cosa significa?

Che i batteri del suolo — e quelli a contatto con l’uomo — avevano sviluppato molto prima dell’invenzione degli antibiotici moderni una strategia difensiva contro sostanze naturali ad azione antibatterica.

La cosiddetta teoria del “resistoma” ci dice che la resistenza non è un fenomeno nato nel XX secolo, ma una caratteristica ecologica antichissima, plasmata dall’interazione fra microrganismi, minerali, composti naturali e ambiente.

La grotta di İnönü: crocevia di risorse e culture

La grotta si apre su una regione strategica dell’Anatolia, affacciata sul Mar Nero. Lì, le comunità preistoriche hanno trovato acqua fresca, risorse vulcaniche, carbone e minerali, elementi che favorivano non solo la sopravvivenza, ma anche una rudimentale farmacologia naturale.

Gli scavi hanno restituito oggetti in rame, conchiglie importate, ceramiche e tracce di scambi con i Balcani e, più tardi, con i domini ittiti. La medicina, dunque, si intrecciava a un contesto di ricchezza materiale e di circolazione culturale, in cui conoscenze pratiche si diffondevano insieme alle merci.

Dal micro al macro: la vita invisibile del passato

Attraverso il sequenziamento del DNA, i ricercatori hanno ricostruito la composizione microbica del suolo della grotta.

Nel Calcolitico , predominavano i cianobatteri, legati a un forte uso delle risorse acquatiche.

Nell'Età del bronzo, aumentavano i Proteobacteria, correlati con l'agricoltura e l'allevamento.

Questa mappa invisibile racconta come la vita quotidiana — coltivazioni, allevamenti, scambi commerciali — avesse un impatto diretto sull’ecologia microbica e, di riflesso, sulla salute umana.

Resistenza agli antibiotici: una minaccia antica e attuale

Oggi la resistenza agli antibiotici è considerata una delle più gravi emergenze sanitarie globali. Basti pensare che, secondo l’OMS, ogni anno causa milioni di infezioni difficili da trattare.

Eppure, la scoperta di İnönü ci costringe a cambiare prospettiva: non si tratta di un problema “inventato” dall’abuso di antibiotici moderni, ma di una forza naturale, inscritta nella storia evolutiva dei batteri.

Gli uomini preistorici non conoscevano penicilline o tetracicline, ma convivevano già con microrganismi in grado di sviluppare resistenze. Un dialogo invisibile e millenario, che lega l’umanità al proprio microbioma.

Perché queste scoperte contano oggi

Tre sono i livelli di importanza della ricerca:

Storico-medico: dimostra che già 5.000 anni fa l’uomo sapeva sfruttare il carbone per curare disturbi gastrointestinali. Microbiologico: rivela che la resistenza agli antibiotici è un fenomeno antico, radicato nella natura. Archeologico-innovativo: mostra come lo studio del DNA del suolo possa aprire nuove prospettive per ricostruire la vita quotidiana e la salute degli antichi.

Il passato che parla al presente

Lo studio, parte del programma turco “One Health”, ci ricorda che la salute umana non può essere separata dall’ecologia, dalla geologia e dalla microbiologia.

Mentre affrontiamo la sfida della resistenza agli antibiotici, la lezione che giunge dalla grotta di İnönü è chiara: a volte, le soluzioni non stanno nel futuro, ma nella memoria sepolta della terra, pronta a raccontarci come l’uomo, anche senza scienza scritta, avesse già intuito le risorse terapeutiche del mondo naturale.

Fonte: Öztürk S, Ekmen F, Ekmen H, Ünal EM, Er A, Keskin E, et al. (2025). Decodifica della vita microbica passata e della resistenza agli antibiotici nel suolo archeologico della grotta di İnönü. PLoS ONE 20(7): e0326358. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0326358

Credito immagine di copertina: Öztürk et al., 2025, PLOS ONE