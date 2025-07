Miele immortale per immortali. Scoperto miele di 2500 anni fa a Paestum. Era in vasi di bronzo. In un misterioso luogo sotterraneo, vicino a un letto di ferro. Perchè si è conservato? A chi era destinato?

Nostro servizio.

Era conservato in contenitori di bronzo sigillati, nel cuore segreto di Paestum. Dopo 2.500 anni, il suo profumo sacro torna a parlarci di divinità, immortalità e riti perduti

Nascosto sotto le fondamenta di un antico santuario ellenico, coperto dal silenzio di secoli e dal peso della pietra, un dono dimenticato continuava a riposare. Un dono fatto agli dèi, e forse mai più replicato: il miele rituale più antico del mondo. Non una dolcezza per la tavola, ma un’offerta sacra, racchiusa in vasi di bronzo, gelosamente custodita in un luogo sotterraneo a Paestum, colonia greca nell’Italia meridionale.

Il luogo del ritrovamento dei vasi, nella parte sotterranea. Berthold Werner, Creative Commons 3.0

Dopo decenni di congetture, grazie a tecniche biomolecolari di ultima generazione, la sostanza cerosa trovata nelle giare è stata identificata con sicurezza: era miele. Vero miele d’ape, prodotto nel VI secolo a.C. e conservato fino a oggi.

La scoperta, pubblicata nel prestigioso Journal of the American Chemical Society, unisce la precisione della scienza all’emozione dell’archeologia. E ci restituisce intatto un gesto: quello dell’uomo che, due millenni e mezzo fa, affidava alla terra e agli dèi un dono prezioso, dolce e profumato come la vita stessa.

Il tempio dimenticato sotto Paestum

Una città greca in terra italica, dove i riti erano sigillati nella profondità del suolo

Siamo a Paestum, l’antica Poseidonia fondata dai coloni achei intorno al 600 a.C. L’attuale sito archeologico, a una novantina di chilometri a sud di Napoli, custodisce ancora i tre colossali templi dorici – dedicati probabilmente a Hera, Atena e Poseidone – che dominano la piana campana con una presenza quasi ultraterrena.

Ma sotto questa architettura maestosa, la scoperta è avvenuta in uno spazio più piccolo, più oscuro, più misterioso: un santuario sotterraneo, forse un anaktoron, forse un deposito votivo. Durante gli scavi del 1954 furono rinvenuti diversi vasi bronzei di forma rituale – idrie e anfore – contenenti una strana sostanza compatta e cerosa. All’epoca, impossibile da analizzare con precisione.

Il segreto svelato dalle molecole

Quando la scienza diventa chiave per aprire il passato

È solo nel 2025 che la sostanza, dimenticata per 70 anni, viene sottoposta a nuove analisi biomolecolari avanzate dal team internazionale guidato da Luciana da Costa Carvalho (Università di Oxford), in collaborazione con l’archeologo Gabriel Zuchtriegel e la ricercatrice museale Kelly Domoney dell’Ashmolean Museum, dove il miele è conservato.

L’approccio è multianalitico:

Spettrometria di massa (GC-MS) per rilevare componenti volatili

per rilevare componenti volatili Spettroscopia IR per ricostruire la firma molecolare

per ricostruire la firma molecolare Cromatografia ionica-MS per separare gli zuccheri residui

per separare gli zuccheri residui Proteomica bottom-up, una tecnica rivoluzionaria, per identificare le proteine tipiche della pappa reale e della saliva dell’Apis mellifera

Le analisi rivelano un profilo sorprendentemente coerente con miele invecchiato naturalmente, incluse tracce di zuccheri esosi (glucosio e fruttosio), 5-metilfurfurale (un prodotto di degradazione degli zuccheri) e proteine dell’ape europea. Un’inconfondibile firma naturale e sacra.

“È come se il tempo si fosse fermato in quelle giare”, scrive il team.

“La degradazione chimica ha congelato un’identità: quella del miele rituale.”

Il miele degli dèi

Dal mito alla realtà: quando l’offerta dolce era un ponte tra uomo e divinità

Nel mondo antico, il miele non era semplicemente un alimento. Era carico di valori simbolici e spirituali. I Greci credevano che fosse l’essenza della vita eterna, il nutrimento degli immortali. Veniva offerto a Zeus infante dalla capra Amaltea, come dono celeste. Le sacerdotesse di Demetra erano chiamate melissai, “api”, e le api stesse erano considerate messaggere degli dèi.

In contesti religiosi, il miele veniva offerto come libagione, mescolato a vino, latte o acqua, versato nelle tombe come cibo per i morti, o usato per unzione di statue divine. La sua dolcezza era un’arma sacra contro la corruzione, un veicolo tra il mondo visibile e l’invisibile.

Nel caso di Paestum, la sua collocazione in giare bronzee, sigillate e sepolte sotto il tempio, in un’area inaccessibile ai fedeli, indica chiaramente che non si trattava di miele da consumare. Era un dono. Un talismano sacro. Forse un sacrificio silenzioso.

La presenza enigmatica del letto di ferro

Il simbolo vuoto della divinità? O traccia di un culto iniziatico?

Insieme alle giare contenenti miele, lo scavo del 1954 aveva portato alla luce anche un letto di ferro, vuoto. Un reperto insolito, che ha stimolato negli anni diverse interpretazioni. Poteva trattarsi:

di un kline funebre simbolico

funebre simbolico del letto di una divinità invisibile , come Dioniso o Demetra. Forse il tempio era dedicato a Demetra, proprio in virtù della presenza di miele e alle “melisse” sacerdotesse-api ad essa collegate?

, come Dioniso o Demetra. Forse il tempio era dedicato a Demetra, proprio in virtù della presenza di miele e alle “melisse” sacerdotesse-api ad essa collegate? di un arredo liturgico usato in riti di passaggio o iniziazione

L’accostamento tra il letto e il miele rafforza l’ipotesi di un culto legato alla rinascita, alla fertilità, o all’unione mistica tra mondo umano e sfera divina.

Il letto vuoto, come un’assenza carica di presenza, sembra suggerire una teofania mancata. O forse un sacrificio senza sangue, offerto da chi chiedeva protezione, guarigione, fecondità. E’ probabile che lo spazio agisse cultualmente, rispetto al tempio, come u a cripta rispetto a una chiesa. Un luogo nascosto, forte di presenze spirituali.

Le reazioni tra rame e zucchero

Come il bronzo ha salvato il miele dall’oblio

Curiosamente, la scelta del bronzo come contenitore rituale ha avuto un ruolo fondamentale nella conservazione del miele. Le analisi chimiche hanno rivelato la formazione di composti rame-zucchero: interazioni stabili che hanno permesso di “fissare” il residuo nel tempo.

In pratica, il metallo ha funzionato come un conservante naturale, reagendo con i carboidrati e impedendo la completa decomposizione del materiale organico. Un fenomeno noto in laboratorio, ma rarissimo da riscontrare in archeologia, e che ha reso possibile l’identificazione del miele dopo 25 secoli.

Il futuro nascosto nei musei

I vasi parlano. Basta saperli ascoltare

Lo studio offre nuove speranze per l’archeologia dei residui organici, un campo spesso sottovalutato per via delle difficoltà tecniche. Grazie a tecnologie sempre più sensibili, vasellame già scavato e catalogato può oggi raccontare storie invisibili, restituendo ai gesti religiosi e quotidiani dell’antichità una voce concreta e misurabile.

Il caso delle giare di Paestum dimostra che nessun reperto è veramente muto. E che i musei conservano, nei loro magazzini, biblioteche chimiche di gesti, riti e desideri.

Il sapore eterno dell’offerta

Ciò che resta non è solo materia. Ma l’eco sacra di una dolcezza assoluta

Chi ha colato quel miele nelle giare? Un sacerdote? Una vergine sacra? Un semplice devoto?

Non lo sapremo mai. Ma quel gesto si è conservato, impregnando la sostanza, il vaso, l’aria stessa del santuario. E oggi, grazie alla scienza, possiamo riscoprire l’intensità di quel momento: la mano che versa il miele, l’incenso che brucia, le parole mormorate nel buio.

È un’esperienza quasi mistica. Un abbraccio tra passato e presente. Una dolcezza rituale che torna a parlare, con voce di rame e zucchero, dal cuore profondo della terra italiana.

Lo studio

da Costa Carvalho, L., Pires, E., Domoney, K., Zuchtriegel, G., & McCullagh, J.S.O. (2025). Un simbolo di immortalità: tracce di miele in giare di bronzo rinvenute in un santuario di Paestum risalente al 530–510 a.C. Journal of the American Chemical Society.

🔗 https://doi.org/10.1021/jacs.5c04888