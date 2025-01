Milano accoglie un nuovo faro per l’arte contemporanea: apre la Fondazione Maria Cristina Carlini

Milano arricchisce il suo panorama artistico con un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea. Mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 18, inaugura ufficialmente la Fondazione Maria Cristina Carlini, un luogo unico che combina arte, memoria e futuro. Sotto la guida scientifica di Flaminio Gualdoni, critico e storico dell’arte di fama, la fondazione si propone come un punto di riferimento per gli appassionati e gli studiosi di scultura contemporanea.

Situata in via Savona 97, in un ex stabilimento industriale oggi cuore pulsante della creatività milanese, la Fondazione nasce con l’obiettivo di custodire e valorizzare il vasto patrimonio artistico di Maria Cristina Carlini. L’artista, attiva da oltre cinquant’anni, è nota per le sue sculture monumentali che combinano materiali come grès, acciaio corten, ferro e legno di recupero, dando vita a opere che evocano memoria e appartenenza.

Uno spazio vivo e multifunzionale

La sede della Fondazione non è solo un luogo di esposizione, ma un vero e proprio centro culturale. Al suo interno si possono ammirare le opere di Maria Cristina Carlini, distribuite tra sale interne e un suggestivo giardino. Ma non è tutto: l’archivio, in costante aggiornamento, raccoglie cataloghi, documenti e video che raccontano l’evoluzione artistica della scultrice.

E non mancheranno gli eventi: conferenze, mostre temporanee e incontri per approfondire la scultura contemporanea e creare dialoghi tra artisti, critici e pubblico. È un progetto ambizioso che punta a mettere Milano al centro della scena artistica internazionale.

Un percorso artistico radicato nella memoria

Maria Cristina Carlini ha iniziato il suo percorso negli anni Settanta a Palo Alto, in California, esplorando il mondo della ceramica. Da allora, ha sviluppato un linguaggio artistico personale che intreccia materiali e simboli, raccontando la fragilità della natura e la necessità di proteggerla. La sua poetica, profondamente legata alla terra, è un invito a riflettere sulle radici e sulla memoria collettiva.

Le sue opere monumentali sono state esposte in tutto il mondo, lasciando un segno indelebile in città europee, statunitensi e asiatiche. A pochi passi dalla Fondazione, i visitatori possono ammirare l’“Obelisco”, donato dall’artista alla città nel 2024, un simbolo di connessione tra passato e futuro.

Come partecipare all’inaugurazione

L’appuntamento è per mercoledì 22 gennaio 2025 alle 18. L’ingresso è libero, ma per le visite successive sarà necessario prenotare. La Fondazione è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: metro M4 fermata Tolstoj, metro M2 fermata Sant’Agostino più tram 14, o bus 91 fino a piazza Napoli.

Info mostra:

Titolo: Apre la Fondazione Maria Cristina Carlini. Un nuovo centro dell’arte contemporanea a Milano

Sede: via Savona 97, Milano

Inaugurazione: mercoledì 22 gennaio 2025, ore 18

Orari: visite su prenotazione

Sito web: www.mariacristinacarlini.com