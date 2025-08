Misterioso edificio romano. Che strani simboli hanno trovato? Gli studiosi. “Non era una chiesa”. Era lontana dai culti antichi romani e dal Cristianesimo

Un tempio antico, abbandonato da secoli, rivela una natura diversa da quella ipotizzata dagli studiosi, finora. Non era forse una chiesa, come tutti credevano.. Lo studio ci pare particolarmente interessante. Il modo cristiano si sviluppa da quello ebraico. Coglie elementi di sovrapposizione o spaccature. Relativamente ai primi secoli dell’era nuova, ci fornisce informazioni sulla diffusione di due culti fondamentali per lo sviluppo dell’Occidente.

Nel cuore dell’Andalusia, tra sole, polvere e silenzi

L’antica città romana di Cástulo si risveglia con una nuova voce: quella ebraica

Linares, 60.000 abitanti, provincia di Jaén. Un angolo di Andalusia dove l’estate è calda e profuma di rosmarino. Qui, nel sito archeologico di Cástulo, un edificio a lungo ritenuto una basilica paleocristiana comincia a raccontare un’altra storia. I simboli cristiani mancano. Le sepolture non ci sono. E invece, ecco tre frammenti di lucerne decorate con menorah a sette bracci. Un altro frammento mostra una menorah a cinque bracci. E infine, una scritta in ebraico tracciata su un frammento di anfora: “luce del perdono” o forse “canto a Davide”. I significati si rincorrono, ma il messaggio resta chiaro: qui c’era vita ebraica, mai documentata prima.

Il progetto “Cástulo Sefarad Primera Luz”, guidato da Bautista Ceprián, scava con delicatezza per far riemergere la verità. E la verità comincia a prendere forma anche attraverso l’architettura. Perché questo edificio, a differenza delle prime chiese, non si sviluppa in lunghezza. Ha pianta quadrangolare, e al centro un basamento che potrebbe essere una bimah – la piattaforma su cui si legge la Torah. Non c’è abside. Non ci sono reliquie. E soprattutto, nessuna croce.

Icone perdute e simboli proibiti

Quando una menorah scolpita pesa più di cento omelie

La scoperta non si appoggia solo su indizi. Parla con oggetti concreti. L’assenza di immagini cristiane, un tempo considerate essenziali negli spazi liturgici, si somma a quella delle sepolture. Un dettaglio che pesa. Perché nella prassi paleocristiana, le tombe sacre accompagnano spesso l’edificio del culto, come se la morte fosse un’estensione della preghiera. Ma l’ebraismo proibisce la sepoltura vicino ai luoghi di riunione: la distanza minima, secondo la Halakhah, è di circa 23 metri. Qui, tutto combacia con le prescrizioni ebraiche. Nulla con quelle cristiane.

Oltre la pietra, il gesto

La frattura tra oggetti liturgici ebraici e cristiani fu immediata? O si visse un tempo ibrido, fatto di transizioni e confini sfumati?

È una domanda cruciale. Perché oggi separiamo sinagoghe e chiese come mondi opposti, ma nei primi secoli della nostra era la realtà si mostra più fluida. Le prime comunità cristiane – e soprattutto quelle giudaico-cristiane – frequentano sinagoghe e portano con sé simboli comuni. La menorah stessa, ben prima che diventi emblema nazionale di Israele, attraversa i secoli come segno di luce, di legge, di elezione.

Non è raro che oggetti simili circolino tra entrambe le tradizioni fino al IV secolo. Solo con la crescente istituzionalizzazione del cristianesimo – e con i concili che via via codificano dottrina e iconografia – si consolida una frattura netta. La croce prende il posto della menorah. Le reliquie dei martiri si sostituiscono ai rotoli della Torah. Il gesto cambia. L’altare si fissa ad oriente. La parola si incarna.

Ma a Cástulo, forse, quel passaggio si ferma. O non arriva mai. L’edificio si mantiene ancorato a un rituale diverso, che non evolve verso la forma cristiana. Forse la comunità scompare prima. Forse si dissolve. Ma resta quel vuoto pieno di segni: una lampada, una scritta, una forma architettonica che si ostina a non somigliare a nessuna basilica.

Una posizione defilata, un’intenzione evidente

Il margine della città come rifugio per chi prega in silenzio

Non è solo l’interno dell’edificio a parlare. Anche la sua collocazione. Sorge ai margini dell’antico centro urbano, in prossimità di una struttura termale romana ormai scomparsa. Un luogo che, nei secoli tardoantichi, i cristiani cominciano a evitare o demonizzare, proprio per il suo legame con il paganesimo. Ma un piccolo gruppo ebraico, discreto, silenzioso, potrebbe aver trovato in quella zona liminale lo spazio per restare. Per pregare. Per sopravvivere.

Secondo Ceprián, non si può escludere che la posizione venga scelta anche da altri. Magari dai vescovi stessi. Forse per spingere i fedeli a percepire l’ebraismo come un residuo del passato. Un relitto delle pratiche pagane. Ma se così è, il progetto fallisce. Perché oggi, quel tempio senza nome torna a parlare proprio grazie alla sua unicità.

Memoria sepolta, voce ritrovata

Una comunità ebraica che non compare nei documenti, ma resiste nella pietra

Di questa comunità, i testi non dicono nulla. Nessuna legge visigota la nomina, nessun cronista la descrive. Ma i reperti lo fanno con chiarezza. E Cástulo, che resta assente nelle liste delle città toccate dalle persecuzioni antiebraiche, appare oggi come una minuscola isola di memoria riemersa.

Non una sinagoga qualunque. Ma forse una delle più antiche di tutta la penisola iberica. Più antica delle splendide sinagoghe medievali di Toledo, Girona, Cordova. Più remota della sinagoga di Utrera, datata al XIV secolo. Una luce accesa secoli prima, e poi spenta dal vento della storia.

Conclusione sospesa

La scoperta cambia tutto. Ma quante altre sinagoghe si nascondono ancora sotto il nome sbagliato?

Lo studio pubblicato da Ceprián, Expósito Mangas e Ortega Díez su Vegueta. Anuario de Estudios sobre el Mediterráneo Antiguo (2025) apre uno squarcio di grande valore nella storia della Spagna tardoantica. E lascia una domanda aperta: quanti altri edifici etichettati come basiliche paleocristiane nascondono, in realtà, tracce di culti ebraici? Quanto profondo è il silenzio che ancora copre la storia del popolo ebraico in Occidente?

Ceprián lo dice con chiarezza: “Non stiamo solo scavando pietre. Stiamo recuperando memoria”.