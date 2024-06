Morirono insieme nel 400 d.C. Avevano 7 e 9 anni. Che cosa raccontano indagini di laboratorio e Dna

Due bambini sepolti nella stessa tomba. Uno con la testa oblunga, evidentemente oggetto di una deformazione tribale del cranio. L’altro con il cranio tondeggiante. Nella tomba tanti depositi rituali, tra i quali i gioielli e animali. Un sospetto. Che il bambino con la testa allungata fosse uno dei primi Unni arrivati nel territorio europeo, durante il crollo dell’Impero romano. Quali sono i risultati delle indagini di laboratorio? I due bambini avevano un crani diverso per motivi tribali o appartenevano allo stesso gruppo etnico? La sepoltura doppia di 1.600 anni anni fa nel villaggio di Czulice, vicino a Cracovia, in Polonia, contenente i resti di due ragazzi è avvenuta nel 2018. Gli studi si sono conclusi recentemente e sono stati pubblicati nell’edizione di giugno 2024 del Journal of Archaeological Science: Reports, che fornisce così alcune delle prime prove della presenza degli Unni in Europa. La datazione al radiocarbonio ha collocato la sepoltura tra il 395 e il 418 d.C., rendendola il più antico sito di sepoltura unno conosciuto in Polonia.

Come guerrieri, gli Unni ispiravano un timore quasi senza pari in tutta Europa. Attila fu l’ultimo re unico degli Unni. Governò un vasto impero che si estendeva dalla Pannonia al Mar Baltico e alle “isole dell’Oceano” a nord, e al Mar Caspio a est. La sua abilità militare era così formidabile che sia l’Impero Romano d’Oriente (Bizantino) che quello d’Occidente gli pagavano tributi per evitare la sua ira.

La tomba è stata scoperta grazie a uno scavo guidato dall’archeologo Jakub Niebylski dell’Accademia Polacca delle Scienze. Questo sito conteneva i resti di due ragazzi di età compresa tra 7 e 9 anni, sepolti insieme a una serie di beni di corredo e resti animali. La tomba conteneva numerosi manufatti, tra cui monili d’oro e d’argento, un coltello di ferro, un vaso di argilla e resti di vari animali. In particolare, uno dei ragazzi presentava un cranio artificialmente deformato, una pratica comune tra le élite unne.

Gli Unni adottarono la pratica della deformazione cranica come segno di aristocrazia e status elevato dagli Alani, un’antica tribù nomade iraniana. Questo sito di sepoltura a Czulice offre uno spaccato delle pratiche culturali e delle gerarchie sociali degli Unni, così come delle loro interazioni con le popolazioni locali durante le loro migrazioni in Europa.

Ricostruzioni facciali dei ragazzi trovati sepolti nel sito. Crediti immagine: Marta Barszcz

Le ossa dei ragazzi erano sparse nella tomba di forma ovale, che si trovava a poco più di due piedi sotto la superficie. I test del DNA hanno rivelato le diverse ascendenze dei ragazzi. Un ragazzo, identificato come Individuo I, era di origine europea locale, probabilmente collegato alla Piana Pannonica nell’attuale Ungheria. L’altro, identificato come Individuo II, era di origine unne e mostrava somiglianze genetiche con le popolazioni asiatiche moderne, in particolare i nomadi del Kazakistan e del Kirghizistan.

I resti del ragazzo unno erano sepolti con diversi oggetti di valore, tra cui un orecchino d’oro, fibbie d’argento, un vaso di argilla e un coltello di ferro, indicativi del suo alto status. Al contrario, il ragazzo europeo, privo di beni di corredo, è stato trovato sepolto a faccia in giù, suggerendo un status sociale inferiore, possibilmente come servo o compagno del ragazzo unno.

La sepoltura doppia includeva anche i resti di un cane, un gatto e un corvo, ritenuti i compagni animali dei ragazzi nel loro viaggio verso l’aldilà. Questo aspetto della sepoltura è insolito per gli Unni e potrebbe indicare un’influenza dalle pratiche funerarie romane.

Ulteriori informazioni sulla vita e sulle origini dei ragazzi sono state scoperte attraverso test isotopici e antichi del DNA, scansioni TC, raggi X e ulteriori esami delle ossa umane. Le lesioni nelle orbite del ragazzo unno suggerivano anemia cronica o un’altra malattia che potrebbe aver contribuito alla sua morte precoce. L’analisi isotopica delle diete dei ragazzi ha indicato che entrambi avevano diete ricche di proteine, ma la mancanza di beni di corredo per il ragazzo europeo suggeriva il suo status sociale inferiore.

Gli scienziati hanno estratto e sequenziato i geni dagli scheletri dei defunti e li hanno confrontati con il materiale genetico disponibile. I geni sono stati depositati in un database genetico e saranno confrontati con ulteriori materiali ottenuti da altre tombe in tutta Europa.

