La prima supereroina della storia? È giapponese e nasce nel 1848: al Forte di Bard una mostra svela le radici orientali dell’eroismo moderno

Dall’Ukiyo-e ai manga: 86 opere raccontano il mito dell’eroe dall’Antico Giappone al presente

Non arriva da Gotham City né da Krypton: il primo vero supereroe della storia ha gli occhi a mandorla ed è una supereroina giapponese nata nel 1848. Parte da qui la sorprendente narrazione visiva proposta dalla mostra “Eroi. Evoluzione di un mito. Dal Giappone antico al contemporaneo”, in programma al Forte di Bard (Valle d’Aosta) dal 24 luglio al 30 novembre 2025.

Curata da Paolo Linetti e promossa in collaborazione con Vidi Cultural e Associazione culturale Mnemosyne, l’esposizione si propone di ridefinire il concetto stesso di “eroe”, raccontandone la genealogia attraverso le profondissime radici della cultura giapponese. In mostra 86 opere originali, tra cui stampe di Hokusai, Kuniyoshi, Kunisada, arazzi del XVII secolo, xilografie, incisioni su rame e raffinati dipinti che attraversano due secoli di rappresentazioni iconiche.

Hokusai, samurai e paladine lunari

Dai guerrieri dell’Ukiyo-e agli eroi dei manga: un viaggio estetico e antropologico

La mostra si articola in otto sezioni tematiche, che ricostruiscono l’immaginario eroico nipponico dalle origini fino all’età contemporanea. Si passa dalle figure epiche dei samurai alle paladine dell’onore e dell’amore, fino ai moderni eroi dei manga, tutti accomunati da un codice d’onore e da una dimensione interiore che si allontana dalla ricerca della gloria individuale tipica dell’epica occidentale.

Tra le opere più celebri in esposizione figura l’iconico scheletro demoniaco di Kuniyoshi, che emerge da un fondale oscuro evocando i miti dell’oltretomba e della giustizia ultraterrena. Non mancano poi i celebri guerrieri di Hokusai, raffigurati con tratti espressivi e linee morbide che anticipano lo stile dei manga moderni.

Onore, sacrificio, vendetta

Il codice dell’eroismo giapponese spiegato attraverso l’arte

Al centro del percorso espositivo non c’è solo l’estetica, ma una vera e propria indagine antropologica sull’eroismo come valore condiviso. Se l’eroe del bacino mediterraneo tende alla sfida e alla conquista del successo personale, quello nipponico incarna piuttosto il dovere, la lealtà, il sacrificio e – talvolta – la vendetta come forma di giustizia. Un dualismo affascinante, che la mostra esplora affiancando miti greci e samurai, Amazzoni e ninja.

La narrazione visiva è arricchita da preziose stampe su seta, xilografie originali e opere provenienti dal Museo d’Arte Orientale Mazzocchi di Coccaglio e dalla collezione Mnemosyne, spesso inedite per il pubblico italiano.

Inaugurazione con visita guidata

Il 23 luglio la presentazione alla stampa, il 24 la visita con il curatore

La mostra verrà inaugurata mercoledì 23 luglio alle ore 18.00 con una presentazione stampa. Il giorno successivo, giovedì 24 luglio alle 11.30, si terrà una visita guidata con il curatore, aperta al pubblico e inclusa nel biglietto di ingresso (su prenotazione all’indirizzo prenotazioni@fortedibard.it).

Info mostra

Titolo: Eroi. Evoluzione di un mito. Dal Giappone antico al contemporaneo

Luogo: Forte di Bard, Cantine del Forte – Valle d’Aosta

Date: 24 luglio – 30 novembre 2025

Orari:

Martedì-venerdì: 10.00 – 18.00

Sabato, domenica e festivi: 10.00 – 19.00

Dal 28 luglio al 7 settembre: aperto tutti i giorni 10.00 – 19.00

Lunedì chiuso (escluso periodo estivo)

Biglietti:

Intero: €12

Ridotto over 65: €10

Ridotto giovani (19-25 anni): €6

Prenotazioni visita guidata: prenotazioni@fortedibard.it