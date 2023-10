Mostre 2023 | Marcel Duchamp e la seduzione della copia

VENEZIA – Dal 14 ottobre 2023 – 18 marzo 2024 la Collezione Peggy Guggenheim presenta l’esposizione intitolata Marcel Duchamp e la seduzione della copia, curata da Paul B. Franklin, uno studioso indipendente residente a Parigi e uno dei massimi esperti su Marcel Duchamp (1887-1968). Questa mostra rappresenta la prima grande retrospettiva dedicata a Duchamp dal museo. E’ un omaggio a uno degli artisti più influenti e innovativi del Novecento, nonché storico amico e consigliere della mecenate americana Peggy Guggenheim.

Opere in mostra

L’esposizione presenta circa sessanta opere realizzate dall’artista tra il 1911 e il 1968. Tra le opere iconiche esposte, troviamo capolavori come “Nudo (schizzo)”, “Giovane triste in treno” (1911) e Scatola in una valigia (1935-41), provenienti dalla Collezione Peggy Guggenheim, così come prestiti da rinomate istituzioni museali italiane e statunitensi, tra cui la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il Philadelphia Museum of Art, il Museum of Modern Art di New York e il Solomon R. Guggenheim Museum di New York. Accanto a queste opere d’arte di valore inestimabile, la mostra presenta anche una serie di opere meno conosciute appartenenti all’Estate dell’artista e collezioni private. In particolare, circa la metà delle opere esposte proviene dalla prestigiosa collezione veneziana di Attilio Codognato, un collezionista visionario che ha sostenuto e apprezzato la produzione di Duchamp fin dagli anni ’70.

La rappresentazione attraverso la copia

Uno dei temi centrali della mostra è la rappresentazione dell’arte attraverso la copia. Duchamp, attraverso tecniche varie, dimensioni differenti ed edizioni limitate, dimostra che la duplicazione può fornire un piacere estetico paragonabile all’originale. Questa riflessione ridefinisce ciò che costituisce un’opera d’arte e, in ultima analisi, l’identità dell’artista. L’esposizione esplora in modo innovativo e diversificato le modalità con cui Duchamp cita se stesso nel corso della sua lunga carriera artistica. Il percorso espositivo si sviluppa in diverse sezioni correlate, offrendo un’occasione unica per mettere in relazione una selezione fondamentale di opere dell’artista, un esercizio essenziale per comprendere appieno il suo progetto estetico, come più volte sostenuto dallo stesso Duchamp.

Marcel Duchamp: un viaggio nella Boîte-en-valise

Parallelamente all’esposizione, si svolge una sezione scientifica organizzata dal dipartimento di conservazione della Collezione Peggy Guggenheim in collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. “Marcel Duchamp: un viaggio nella Boîte-en-valise” presenta i risultati di uno studio scientifico e di un intervento di conservazione sull’opera “Scatola in una valigia” di Marcel Duchamp o Rrose Sélavy, condotto in due fasi, nel 2019 e nel 2023, presso i laboratori di restauro dell’Opificio delle Pietre Dure. Questo importante lavoro di conservazione è stato reso possibile grazie al sostegno di EFG, Institutional Patron della Collezione Peggy Guggenheim dal 2006.