Mostre 2024 | En Jeu! Al museo Marmottan lo sport visto da Monet, Degas e altri maestri

PARIGI – Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, il museo Marmottan di Parigi si prepara a inaugurare la mostra intitolata In Gioco! Artisti e Sport (1870-1930) – visitabile dal 4 aprile al 1 settembre 2024 -, un’esplorazione visiva della storia dello sport attraverso oltre un centinaio di opere d’arte significative. Questo allestimento raccoglie capolavori provenienti da prestigiose collezioni in Europa, Stati Uniti e Giappone, tra cui il Museo Nazionale dello Sport di Nizza, il Museo d’Orsay, il Centre Pompidou, la National Gallery of Art di Washington e molte altre istituzioni rinomate.

Dall’impressionismo al cubismo, la mostra si propone di narrare l’affermazione di sport, atleti e competizioni come temi centrali della modernità e delle avanguardie. In un periodo cruciale tra il XIX e il XX secolo, mentre Pierre de Courbertin ridefiniva le Olimpiadi, gli artisti catturavano le mutazioni dello sport. Originariamente di natura aristocratica e inglese, lo sport si diffuse nel continente europeo e negli Stati Uniti, democratizzandosi fino a diventare un fenomeno ricreativo di massa all’inizio del nuovo secolo.

Attraverso opere di maestri come Monet, Degas, Caillebotte, Toulouse-Lautrec, Eakins, Richer, Maillol e Rodin, la mostra si propone di esplorare le sfumature etiche e le modalità estetiche attraverso cui lo sport è stato interpretato. Artisti come Bellows, Lhote, Delaunay, Metzinger e Gromaire si aggiungono a questa rassegna eclettica, che mette in discussione i significati metaforici della figura eroica dell’artista come sportivo. Un’affascinante convergenza di pratiche elitarie e arcaiche svela le connessioni profonde tra sport e arte, esplorando determinazione, resistenza e una forma unica di resilienza attraverso gli occhi di coloro che li hanno immortalati.

“In Gioco!” si prefigge di essere non solo una celebrazione dell’arte e dello sport, ma anche un’occasione per esplorare la complessità etica e estetica di come lo sport è stato percepito in un periodo straordinario della storia.

En jeu!

Les artistes et le sport (1870-1930)

4 aprile – 1 settembre 2024

Musée Marmottan Monet