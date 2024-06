Mostre | A Desenzano del Garda “Lucia Anessi (1927-2010). Pittura è Poesia”

DESENZANO DEL GARDA (BS) – Dal 23 giugno al 14 luglio 2024, Desenzano del Garda si prepara ad accogliere una retrospettiva dedicata a Lucia Anessi, figura poliedrica che ha saputo coniugare con maestria la pittura e la poesia. Curata da Paolo Bolpagni e ospitata nella suggestiva cornice della Galleria Civica “G.B. Bosio” in Piazza Malvezzi, questa mostra offre un’immersione nel mondo artistico e letterario della pittrice bresciana.

Nata nel cuore della Franciacorta nel 1927, Lucia Anessi non solo ha lasciato un segno indelebile come docente di lingua e letteratura inglese al Liceo scientifico “Annibale Calini” di Brescia, ma si è distinta come traduttrice, scrittrice, poetessa e musicista dilettante. La sua carriera artistica, sebbene spesso nascosta, è stata caratterizzata da una profonda fusione tra i colori della pittura e le forme della poesia, creando opere che sono state esposte non solo in ambito locale ma hanno raggiunto una risonanza più ampia.

La mostra, voluta e prodotta dalla famiglia dell’artista insieme al Comune di Desenzano del Garda, è un tributo affettuoso curato con amore da sua figlia Fabiana Pacifico e suo fratello Cesare. Attraverso una selezione di circa trenta opere, principalmente realizzate negli anni Ottanta e Novanta, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare la tecnica distintiva di Lucia Anessi, che spaziava dall’uso audace della spatola alla delicatezza del pennello.

Il curatore Paolo Bolpagni sottolinea l’importanza di questa esposizione nel restituire la complessità e la profondità della produzione artistica di Anessi, evidenziando come ogni pennellata e ogni colore siano permeati da una cultura figurativa e letteraria eccezionale. Opere come la sua traduzione del poemetto “La ballata del Vecchio Marinaio” di Coleridge e la sua versione ritmica in inglese dei “Canti” di Leopardi saranno esposte accanto alle sue creazioni visive, offrendo un quadro completo della sua genialità multiforme.

L’inaugurazione della mostra è in programma il 23 giugno alle 18:00. La mostra ad accesso libero sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: martedì e mercoledì mattina, giovedì e venerdì pomeriggio, e tutto il giorno nel fine settimana





Lucia Anessi (1927-2010). Pittura è poesia

a cura di Paolo Bolpagni

23 giugno – 14 luglio 2024

Desenzano del Garda, Galleria Civica “G.B. Bosio” | Piazza Malvezzi

Orari: lunedì chiuso; martedì e mercoledì ore 10:30 – 12:30; giovedì e venerdì 16:30 – 20:00; sabato e domenica 10:30 – 12:30, 16:30 – 20:00

Ingresso libero

Inaugurazione: domenica 23 giugno, ore 18:00