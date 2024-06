Mostre | Alfredo Pirri: luogo, pensiero, luce al Museolaboratorio d’Arte Contemporanea

Fino al 10 agosto 2024, il Museolaboratorio d’Arte Contemporanea di Città Sant’Angelo (Pe) ospita la mostra Alfredo Pirri. Luogo Pensiero Luce, un progetto realizzato con il sostegno del PAC 2022-2023 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L’opera site-specific dell’artista, intitolata “Compagni e Angeli – per Città Sant’Angelo”, verrà inaugurata al pubblico venerdì 21 giugno alle ore 18 e entrerà a far parte della collezione del museo. L’anteprima stampa è prevista per le ore 11:30 dello stesso giorno.

Il titolo dell’opera trae ispirazione dai versi del brano musicale “La rosa di Turi” del gruppo Radiodervish, dedicato alla prigionia di Antonio Gramsci a Turi, dove scrisse i celebri quaderni dal carcere. “Compagni e Angeli – per Città Sant’Angelo” fa parte di una serie di lavori che richiamano il tema della prigionia e del desiderio di fuga. L’opera tridimensionale è concepita per essere visitata solo parzialmente dal visitatore ed è collocata all’interno di una delle stanze del museo come un piccolo ambiente parallelepipedo composto da pareti e superfici specchianti. Le pareti in metacrilato, colorate dall’artista e impastate con piume conciate di oche, creano un’illuminazione unica grazie ai riflessi della luce naturale proveniente dalle finestre del museo.

“Compagni e Angeli – per Città Sant’Angelo” nasce dal profondo legame di Alfredo Pirri con la storia di trasformazione del Museolaboratorio. Questo luogo, inizialmente Convento delle Clarisse, è stato successivamente un campo d’internamento e una manifattura di tabacchi, per poi diventare nel 1996 il Museolaboratorio con una mostra intitolata “Nuovo Luogo per L’Arte”, alla quale partecipò anche Alfredo Pirri. L’opera si ispira alle connessioni con il luogo e il paesaggio circostante, come sottolinea il direttore Enzo De Leonibus: “E tutto entra da questo affaccio, come non pensare allora a questo rapporto con la natura, la luce ed il pensiero. L’opera proposta nel progetto di Alfredo Pirri “Compagni e Angeli – per Città Sant’Angelo” ha questo tipo di invito e credo che sia una scelta anch’essa conseguente al senso di questo luogo.”

Il progetto è sostenuto dal PAC 2022-2023 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

BIOGRAFIA DI ALFREDO PIRRI:

Alfredo Pirri (Cosenza, 1957) vive e lavora a Roma. La sua pratica artistica spazia tra pittura, scultura, architettura e installazione. Le sue prime mostre personali risalgono agli anni Ottanta. Nel 1988 espone alla Biennale di Venezia e nel 1999 è tra i protagonisti della collettiva Minimalia: An Italian Vision in 20th Century Art curata da Achille Bonito Oliva presso il MoMA PS1 di New York. Nel 2023 riceve la Laurea Honoris Causa in Progettazione Architettonica dall’Università degli Studi di Roma Tre. Collabora frequentemente con architetti per realizzare progetti multidisciplinari dove arte e architettura dialogano in modo armonico. Negli ultimi anni ha partecipato alla realizzazione di grandi opere pubbliche, tra cui il restauro del teatro Kursaal di Bari e del teatro del Maggio Fiorentino di Firenze. Un elemento centrale nel suo lavoro è l’attenzione per lo spazio, un interesse che Pirri definisce “politico”, inteso come tentativo di mostrare qualcosa di necessario alla sopravvivenza stessa, una sorta di battaglia a favore dell’esistenza. Ogni sua opera diventa un luogo spaziale, emozionale e temporale, dove l’osservatore può immergersi in esperienze cromatiche destabilizzanti e disorientanti: i suoi sono veri e propri ambienti di luce.

Alfredo Pirri, Compagni e Angeli – per Città Sant’Angelo, 2024, courtesy Museolaboratorio_ foto Giorgio Benni.

Scheda tecnica:

Titolo/Title: Alfredo Pirri. Luogo Pensiero Luce

Artista/Artist: Alfredo Pirri

Opening: 21 giugno h 18.00

Cura/Curation: Enzo De Leonibus

Date/Dates: 21.06 – 10.08.2024

Dove/Where: Museolaboratorio d’Arte Contemporanea

Vico Lupinato 1 65013 Città Sant’Angelo (PE)

Orari di apertura/Open Hours: da giovedì a sabato 17:00 – 21:00, domenica 11:00 – 14:00 ( su appuntamento)

INGRESSO GRATUITO

INFO Museolaboratorio:

T. +39 085 960555 – 333 1049439 | E. info@museolaboratorio.org | www.museolaboratorio.org