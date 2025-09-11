Mostre | Beato Angelico a Firenze: una mostra epocale a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Dopo 70 anni tornano riunite le pale d’altare disperse

Dal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026 Firenze rende omaggio a uno dei padri dell’arte rinascimentale con una mostra destinata a diventare un evento culturale di portata internazionale. “Beato Angelico”, allestita tra Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco, celebra la figura di Fra Giovanni da Fiesole, il pittore domenicano che seppe coniugare spiritualità e innovazione artistica, lasciando un segno indelebile nella storia dell’arte europea.

Due sedi per un unico grande racconto

Un percorso che intreccia luoghi, stili e incontri

La mostra nasce da una collaborazione tra la Fondazione Palazzo Strozzi e la Direzione regionale Musei nazionali Toscana, con la cura di Carl Brandon Strehlke, Stefano Casciu e Angelo Tartuferi. Non si tratta solo di un’esposizione, ma di una vera e propria ricostruzione di un universo artistico e spirituale, resa possibile da oltre quattro anni di studi e restauri.

Per la prima volta dopo secoli, il pubblico potrà ammirare pale d’altare disperse da oltre duecento anni, ricongiunte in un dialogo che restituisce unità e potenza visiva a cicli pittorici fondamentali del Quattrocento.

Il contesto: Firenze e il Rinascimento

Il cuore creativo di un’epoca irripetibile

Beato Angelico, formatosi tra le eredità tardogotiche e le nuove istanze rinascimentali, operò in una Firenze che stava diventando capitale artistica d’Europa. La mostra lo pone in relazione con maestri come Lorenzo Monaco, Masaccio, Filippo Lippi, e con scultori del calibro di Ghiberti, Michelozzo e Luca della Robbia.

Un confronto che consente di cogliere la capacità dell’artista di farsi ponte tra due mondi: la raffinatezza del gotico e la rivoluzione della prospettiva, della luce e dello spazio, elementi che resero le sue opere paradigmatiche di una nuova sensibilità.

Arte e spiritualità

Un linguaggio pittorico che parla ancora al presente

Fra Giovanni da Fiesole, divenuto poi Beato Angelico, concepì la pittura come meditazione visiva sul divino. Le sue Annunciazioni, Crocifissioni e Madonne col Bambino non sono solo capolavori estetici, ma vere e proprie finestre sul sacro, capaci di guidare lo spettatore in un dialogo interiore.

Questa mostra sottolinea come l’innovazione artistica dell’Angelico sia inseparabile da una profonda dimensione spirituale, in cui la luce diventa metafora teologica oltre che strumento formale.

Una mostra attesa da settant’anni

Il ritorno di un protagonista della pittura europea

Non accadeva dal 1955 che Firenze dedicasse una grande monografica al Beato Angelico. Questa nuova esposizione segna dunque un momento storico, in grado di restituire al pubblico internazionale la grandezza di un artista la cui influenza travalicò i confini italiani.

Grazie a restauri mirati e a prestiti da prestigiosi musei, biblioteche e collezioni internazionali, l’esposizione rappresenta un’occasione irripetibile per conoscere il Beato Angelico in tutte le sue sfaccettature, pittore, frate e innovatore che seppe fondere fede e bellezza.

Beato Angelico

Fra Giovanni da Fiesole, noto come Beato Angelico (Vicchio, 1395 circa – Roma, 1455), entrò giovanissimo nell’ordine domenicano. Dopo la formazione presso Lorenzo Monaco, sviluppò uno stile che univa l’eleganza gotica con le innovazioni prospettiche e luministiche del primo Rinascimento.

Il suo capolavoro assoluto resta il ciclo di affreschi delle celle e dei corridoi del Convento di San Marco a Firenze, luogo in cui la sua arte si fece strumento di meditazione monastica. Nel 1984 papa Giovanni Paolo II lo proclamò beato, riconoscendo la santità della sua vita e della sua arte.

Informazioni sulla mostra

Titolo: Beato Angelico

Luoghi: Palazzo Strozzi e Museo di San Marco, Firenze

Date: 26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026

Orari e biglietti: sul sito www.palazzostrozzi.org