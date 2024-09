Mostre | Fernando Botero: la grande mostra a Palazzo Bonaparte di Roma (17 settembre 2024 – 19 gennaio 2025)

Fernando Botero, uno dei più grandi maestri dell’arte del XX secolo, torna sotto i riflettori con la mostra al Palazzo Bonaparte di Roma, dal 17 settembre 2024 al 19 gennaio 2025. Questo evento rappresenta la prima grande esposizione dedicata al genio colombiano a un anno dalla sua morte, celebrando il suo stile unico e inconfondibile, che ha ridefinito il concetto di volume nell’arte contemporanea.

Fernando Botero

Dopo Piero della Francesca (Dittico), 1998

Olio su tela, 204×177 cm

Collezione privata

Con oltre 120 opere, la mostra offre un’immersione completa nel vasto e versatile repertorio di Botero, che spaziava dalla pittura a olio alla scultura, dai pastelli al disegno a matita, includendo anche lavori con carboncini e sanguigne. La sua produzione è stata caratterizzata da una continua sperimentazione, che ha arricchito il suo stile, facendolo emergere come un artista senza tempo.

Botero, pur essendo considerato un classico del XX secolo, trovò nell’Italia la sua seconda patria artistica. Fu proprio nel Belpaese, all’inizio degli anni ’50, che studiò le opere del Quattrocento italiano e sviluppò il suo caratteristico interesse per le forme volumetriche, dando così inizio alla sua trasformazione stilistica. Il legame con la tradizione italiana fu fondamentale per il suo percorso, ma l’artista non dimenticò mai le sue radici colombiane. Anzi, Botero seppe fondere le suggestioni della sua infanzia in Colombia con l’estetica rinascimentale italiana, creando opere dal profondo impatto visivo ed emozionale.

Nonostante il suo intento primario fosse quello di trasmettere piacere attraverso l’arte, Botero affrontò anche temi sociali e politici. Celebri sono le sue serie dedicate alla violenza in Colombia e alle torture di Abu Ghraib, in cui l’artista dimostrò la sua capacità di unire la bellezza formale alla denuncia sociale.

La mostra permetterà di riscoprire l’opera di un artista che non smise mai di imparare. Fino agli ultimi giorni della sua vita, Botero continuò a esplorare la complessità della tecnica pittorica, dichiarando con grande umiltà: “L’aspetto meraviglioso della pittura è che nessuno può decidere di saper dipingere. La pittura, ogni singolo giorno, ti porta a percorrere nuove strade”.

Fernando Botero

Fornarina, Dopo Raffaello, 2008

Olio su tela, 198×143 cm

Collezione privata

Fernando Botero, scomparso il 15 settembre 2023, ha lasciato dietro di sé un’eredità monumentale che continuerà a ispirare generazioni di artisti e appassionati d’arte. La grande mostra al Palazzo Bonaparte rappresenta un tributo a un genio senza tempo, capace di rinnovarsi e affascinare, sempre fedele al suo stile, sempre pronto a stupire.

FERNANDO BOTERO: La grande mostra

17 settembre 2024 – 19 gennaio 2025

Palazzo Bonaparte, Roma

Informazioni e prenotazioni

T. + 39 06 87 15 111

www.mostrepalazzobonaparte.it

www.arthemisia.it