Mostre | Giovanni Fattori, due secoli di luce e macchia. Livorno celebra il bicentenario con oltre 200 opere

Livorno celebra il bicentenario con oltre 200 opere, la riapertura di Villa Mimbelli e un itinerario tra i luoghi dell’artista

Ondate di luce sui campi, cavalli al galoppo, il mare che si increspa al vento, contadine chine sulla terra, soldati del Risorgimento immersi nella polvere: sono immagini che raccontano l’Italia vera, quella che Giovanni Fattori (1825-1908) seppe trasformare in pittura viva. Nel bicentenario della nascita, la città di Livorno dedica all’artista dei Macchiaioli una grande mostra e un programma di eventi che intrecciano memoria, paesaggio e futuro.

Una mostra-evento nel cuore di Livorno

Oltre 200 opere per raccontare un maestro che rinnovò l’arte italiana

Dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2026 Villa Mimbelli, storica sede del Museo Civico “Giovanni Fattori”, riapre al pubblico dopo il restauro ospitando “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, a cura di Vincenzo Farinella. Più di duecento dipinti, disegni e acqueforti – molti raramente esposti – ripercorrono un cammino artistico che unisce rigore del disegno, sensibilità per la luce e capacità di osservare l’umanità senza retorica.

Giovanni Fattori, Episodio dell’assalto alla Madonna della Scoperta, 1864

olio su tela, 175× 410 cm

Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno

Perché “rivoluzione”

Dalla macchia alla modernità: l’eredità di un innovatore

Il termine può sorprendere, ma Fattori fu davvero rivoluzionario: negli anni della “scuola di Castiglioncello” guidò con altri Macchiaioli il rinnovamento radicale dell’arte italiana dell’Ottocento; nella maturità osò rompere regole accademiche e prospettiche, aprendo la strada al Novecento. Le sue celebri acqueforti testimoniano una libertà segnica che affascinerà generazioni di pittori successivi.

Paesaggi, volti, storia

Il calore della vita quotidiana e il respiro del Risorgimento

Campi assolati, covoni, buoi possenti, il profumo dell’estate reso attraverso macchie e ombre: nelle tele di Fattori la natura non è sfondo, ma protagonista. Accanto, i soldati del Risorgimento e le figure popolari – uomini e donne segnati dalla fatica, ma mai privati della dignità – restituiscono il volto autentico di un’Italia in trasformazione. La mostra propone un percorso in sezioni che evidenzia l’evoluzione dello sguardo fattoriano.

Giovanni Fattori, Mandria maremmana, 1893

olio su tela, 200×300 cm

Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno

Prestiti e catalogo

Un patrimonio mai così visibile

Accanto alla collezione del Comune di Livorno, arrivano opere da istituzioni e collezioni private, rendendo l’esposizione irripetibile. Il progetto è accompagnato da un catalogo edito da Dario Cimorelli, che approfondisce temi, contesto storico e fonti.

“W Fattori”: la città come museo diffuso

Un programma culturale tra arte, turismo e comunità

Con W FATTORI, il Comune di Livorno trasforma Villa Mimbelli e il parco circostante in un centro culturale dinamico e inclusivo, punto di riferimento per cittadini e visitatori. L’iniziativa prevede attività per scuole, famiglie, studiosi, laboratori, visite guidate e un ricco calendario di appuntamenti, proiettando l’eredità di Fattori verso il futuro.

I luoghi fattoriani

Itinerari tra mare e memoria

Piazze, vie, scorci del porto, Castiglioncello e le campagne che ispirarono le celebri “macchie”: Livorno propone un percorso urbano e territoriale che lega museo, monumenti e paesaggi. Un invito a camminare tra gli stessi orizzonti che Fattori tradusse in pittura.

Informazioni mostra

Titolo: Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Curatore: Vincenzo Farinella

Date: 6 settembre 2025 – 11 gennaio 2026

Luogo: Museo Civico “Giovanni Fattori”, Villa Mimbelli, Livorno

Orari, prenotazioni e attività: www.museofattori.livorno.it

Hashtag ufficiale: #FATTORI200