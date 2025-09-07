Mostre | Giovanni Fattori, due secoli di luce e macchia. Livorno celebra il bicentenario con oltre 200 opere

Livorno celebra il bicentenario con oltre 200 opere, la riapertura di Villa Mimbelli e un itinerario tra i luoghi dell’artista
Ondate di luce sui campi, cavalli al galoppo, il mare che si increspa al vento, contadine chine sulla terra, soldati del Risorgimento immersi nella polvere: sono immagini che raccontano l’Italia vera, quella che Giovanni Fattori (1825-1908) seppe trasformare in pittura viva. Nel bicentenario della nascita, la città di Livorno dedica all’artista dei Macchiaioli una grande mostra e un programma di eventi che intrecciano memoria, paesaggio e futuro.
Una mostra-evento nel cuore di Livorno
Oltre 200 opere per raccontare un maestro che rinnovò l’arte italiana
Dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2026 Villa Mimbelli, storica sede del Museo Civico “Giovanni Fattori”, riapre al pubblico dopo il restauro ospitando “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, a cura di Vincenzo Farinella. Più di duecento dipinti, disegni e acqueforti – molti raramente esposti – ripercorrono un cammino artistico che unisce rigore del disegno, sensibilità per la luce e capacità di osservare l’umanità senza retorica.
Perché “rivoluzione”
Dalla macchia alla modernità: l’eredità di un innovatore
Il termine può sorprendere, ma Fattori fu davvero rivoluzionario: negli anni della “scuola di Castiglioncello” guidò con altri Macchiaioli il rinnovamento radicale dell’arte italiana dell’Ottocento; nella maturità osò rompere regole accademiche e prospettiche, aprendo la strada al Novecento. Le sue celebri acqueforti testimoniano una libertà segnica che affascinerà generazioni di pittori successivi.
Paesaggi, volti, storia
Il calore della vita quotidiana e il respiro del Risorgimento
Campi assolati, covoni, buoi possenti, il profumo dell’estate reso attraverso macchie e ombre: nelle tele di Fattori la natura non è sfondo, ma protagonista. Accanto, i soldati del Risorgimento e le figure popolari – uomini e donne segnati dalla fatica, ma mai privati della dignità – restituiscono il volto autentico di un’Italia in trasformazione. La mostra propone un percorso in sezioni che evidenzia l’evoluzione dello sguardo fattoriano.
Prestiti e catalogo
Un patrimonio mai così visibile
Accanto alla collezione del Comune di Livorno, arrivano opere da istituzioni e collezioni private, rendendo l’esposizione irripetibile. Il progetto è accompagnato da un catalogo edito da Dario Cimorelli, che approfondisce temi, contesto storico e fonti.
“W Fattori”: la città come museo diffuso
Un programma culturale tra arte, turismo e comunità
Con W FATTORI, il Comune di Livorno trasforma Villa Mimbelli e il parco circostante in un centro culturale dinamico e inclusivo, punto di riferimento per cittadini e visitatori. L’iniziativa prevede attività per scuole, famiglie, studiosi, laboratori, visite guidate e un ricco calendario di appuntamenti, proiettando l’eredità di Fattori verso il futuro.
I luoghi fattoriani
Itinerari tra mare e memoria
Piazze, vie, scorci del porto, Castiglioncello e le campagne che ispirarono le celebri “macchie”: Livorno propone un percorso urbano e territoriale che lega museo, monumenti e paesaggi. Un invito a camminare tra gli stessi orizzonti che Fattori tradusse in pittura.
Informazioni mostra
Titolo: Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Curatore: Vincenzo Farinella
Date: 6 settembre 2025 – 11 gennaio 2026
Luogo: Museo Civico “Giovanni Fattori”, Villa Mimbelli, Livorno
Orari, prenotazioni e attività: www.museofattori.livorno.it
Hashtag ufficiale: #FATTORI200