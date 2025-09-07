Mostre | Giovanni Fattori, due secoli di luce e macchia. Livorno celebra il bicentenario con oltre 200 opere

Livorno celebra il bicentenario con oltre 200 opere, la riapertura di Villa Mimbelli e un itinerario tra i luoghi dell’artista

Ondate di luce sui campi, cavalli al galoppo, il mare che si increspa al vento, contadine chine sulla terra, soldati del Risorgimento immersi nella polvere: sono immagini che raccontano l’Italia vera, quella che Giovanni Fattori (1825-1908) seppe trasformare in pittura viva. Nel bicentenario della nascita, la città di Livorno dedica all’artista dei Macchiaioli una grande mostra e un programma di eventi che intrecciano memoria, paesaggio e futuro.

Una mostra-evento nel cuore di Livorno

Oltre 200 opere per raccontare un maestro che rinnovò l’arte italiana

Dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2026 Villa Mimbelli, storica sede del Museo Civico “Giovanni Fattori”, riapre al pubblico dopo il restauro ospitando “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, a cura di Vincenzo Farinella. Più di duecento dipinti, disegni e acqueforti – molti raramente esposti – ripercorrono un cammino artistico che unisce rigore del disegno, sensibilità per la luce e capacità di osservare l’umanità senza retorica.

Giovanni Fattori, Episodio dell’assalto alla Madonna della Scoperta, 1864
olio su tela, 175× 410 cm
Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno

Perché “rivoluzione”

Dalla macchia alla modernità: l’eredità di un innovatore

Il termine può sorprendere, ma Fattori fu davvero rivoluzionario: negli anni della “scuola di Castiglioncello” guidò con altri Macchiaioli il rinnovamento radicale dell’arte italiana dell’Ottocento; nella maturità osò rompere regole accademiche e prospettiche, aprendo la strada al Novecento. Le sue celebri acqueforti testimoniano una libertà segnica che affascinerà generazioni di pittori successivi.

Paesaggi, volti, storia

Il calore della vita quotidiana e il respiro del Risorgimento

Campi assolati, covoni, buoi possenti, il profumo dell’estate reso attraverso macchie e ombre: nelle tele di Fattori la natura non è sfondo, ma protagonista. Accanto, i soldati del Risorgimento e le figure popolari – uomini e donne segnati dalla fatica, ma mai privati della dignità – restituiscono il volto autentico di un’Italia in trasformazione. La mostra propone un percorso in sezioni che evidenzia l’evoluzione dello sguardo fattoriano.

Giovanni Fattori, Mandria maremmana, 1893
olio su tela, 200×300 cm
Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno

Prestiti e catalogo

Un patrimonio mai così visibile

Accanto alla collezione del Comune di Livorno, arrivano opere da istituzioni e collezioni private, rendendo l’esposizione irripetibile. Il progetto è accompagnato da un catalogo edito da Dario Cimorelli, che approfondisce temi, contesto storico e fonti.

“W Fattori”: la città come museo diffuso

Un programma culturale tra arte, turismo e comunità

Con W FATTORI, il Comune di Livorno trasforma Villa Mimbelli e il parco circostante in un centro culturale dinamico e inclusivo, punto di riferimento per cittadini e visitatori. L’iniziativa prevede attività per scuole, famiglie, studiosi, laboratori, visite guidate e un ricco calendario di appuntamenti, proiettando l’eredità di Fattori verso il futuro.

I luoghi fattoriani

Itinerari tra mare e memoria

Piazze, vie, scorci del porto, Castiglioncello e le campagne che ispirarono le celebri “macchie”: Livorno propone un percorso urbano e territoriale che lega museo, monumenti e paesaggi. Un invito a camminare tra gli stessi orizzonti che Fattori tradusse in pittura.

Informazioni mostra
Titolo: Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Curatore: Vincenzo Farinella
Date: 6 settembre 2025 – 11 gennaio 2026
Luogo: Museo Civico “Giovanni Fattori”, Villa Mimbelli, Livorno
Orari, prenotazioni e attività: www.museofattori.livorno.it
Hashtag ufficiale: #FATTORI200

Redazione
Redazione

Stile Arte è una pubblicazione che si occupa di arte e di archeologia, con cronache approfondite o studi autonomi. E' stata fondata nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz, prima come pubblicazione cartacea, poi, dal 2012, come portale on line. E' registrata al Tribunale di Brescia, secondo la legge italiana sulla stampa

