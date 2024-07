Mostre in arrivo | Filippo de Pisis. Nascita di un quadro. Qui tutti i dettagli

La città di Bologna si prepara ad ospitare una mostra dedicata a Filippo de Pisis (Ferrara, 11 maggio 1896 – Milano, 2 aprile 1956), figura di spicco dell’arte italiana del Novecento. L’esposizione, intitolata “Filippo de Pisis. Nascita di un quadro”, si terrà presso il CUBO Unipol dal 18 ottobre 2024 al 17 gennaio 2025, con l’inaugurazione in programma il 17 ottobre alle ore 18 presso il CUBO Porta Europa e Torre.

Filippo de Pisis, Natura morta con fetta di melone, 1927, olio su tela, cm 53,5×64,5

Un omaggio all’arte di De Pisis

La mostra è curata da Ilaria Bignotti e Maddalena Tibertelli de Pisis, con il patrocinio dell’Associazione per Filippo de Pisis, archivio e centro di ricerca dedicato all’opera del Maestro. Questa esposizione permette di esplorare aspetti ancora inediti della produzione artistica di de Pisis, e pone l’accento sulla sua profonda comunione con la natura e sul simbolismo delle piccole cose.

Un dialogo tra pittura e scrittura

Al centro della mostra si trova il dipinto “Paesaggio” (1926), appartenente al patrimonio artistico del Museo d’impresa del Gruppo Unipol. Questo piccolo olio su tela rappresenta l’uomo in meditazione di fronte al potere della natura, incarnando la visione simbolista di de Pisis. Intorno a questo capolavoro, sono esposti circa quindici dipinti provenienti dall’archivio del Maestro e da rinomate collezioni nazionali, in dialogo con una selezione di suoi scritti, tra cui diari, appunti e saggi.

Un’indagine sull’anima e sulla psiche

La mostra punta a rivelare un lato meno noto di de Pisis: un artista inquieto e profondo, impegnato in una sofferta indagine sui moti dell’animo e della psiche. I suoi dipinti spesso raffigurano oggetti umili e quotidiani, come chincaglierie, pesci, cappotti e fiori, che diventano simboli dei sentimenti dell’artista e riflettono il simbolismo naturalista di Giovanni Pascoli, uno dei poeti amati da de Pisis.

Filippo de Pisis, Cagnolino, 1940, olio su tela, cm 65×40

Informazioni Utili

La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero presso le sedi del CUBO Unipol in Torre Unipol (Via Larga, 8) e in Porta Europa (Piazza Sergio Vieira de Mello, 3/5). Gli orari di apertura sono:

Lunedì: 14:00 – 19:00

Martedì: 9:30 – 23:30

Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 9:30 – 20:00

Sabato: 9:30 – 14:30

Domenica: Chiuso

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.cubounipol.it.

Scheda Tecnica