Mostre in arrivo | La rivoluzione del segno. La grafica delle avanguardie da Manet a Picasso

BAGNACAVALLO (RA) – Il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo (Ra) è pronto ad accogliere “La rivoluzione del segno. La grafica delle avanguardie da Manet a Picasso”. L’esposizione, curata da Davide Caroli e Martina Elisa Piacente con la collaborazione di Marco Fagioli, sarà inaugurata sabato 21 settembre alle ore 17.00 e sarà visitabile fino al 12 gennaio 2025. Questa mostra rappresenta un viaggio attraverso i mutamenti stilistici che hanno caratterizzato l’arte della grafica tra il XIX e il XX secolo.

Henri de Toulouse-Lautrec, copertina per Les courtes Joies di J. Sermet, litografia, 1897, collezione Sabbatani – Biblioteca comunale di Faenza, inv. Sab 83288

Un percorso espositivo unico, che parte dai segni grafici dei grandi maestri come Goya e Doré, passando per le iconiche opere di Manet, Renoir e Degas, fino a raggiungere i rivoluzionari post-impressionisti come Toulouse-Lautrec, Matisse, Gauguin e Cezanne. Il percorso prosegue esplorando i movimenti artistici che hanno segnato l’arte moderna, come l’espressionismo tedesco di Kirchner e Schiele, il simbolismo di Redon e Martini, fino ad arrivare all’astrattismo di Kandinskij e Klee e al surrealismo di Dalì e Magritte.

Tra le opere esposte, si potrà ammirare una rarissima matrice xilografica di Doré, un’occasione unica per apprezzare da vicino l’evoluzione della tecnica incisoria, affiancata da una selezione di quasi cento opere su fogli sciolti. Picasso avrà uno spazio rilevante, testimoniando come il grande maestro spagnolo abbia saputo esprimere il proprio pensiero attraverso un’ampia gamma di tecniche artistiche, comprese quelle calcografiche.

La mostra sarà arricchita da una serie di eventi e workshop dedicati all’approfondimento delle tecniche incisorie e alla cultura tra fine Ottocento e inizio Novecento. Inoltre, saranno esposte anche alcune pubblicazioni d’epoca, tra cui libri d’artista e riviste che hanno contribuito a diffondere le nuove tendenze artistiche dell’epoca.

ImagePaul Gauguin, Sii innamorato e sarai felice, xilografia, 1898, collezione privata

L’ingresso alla mostra è gratuito, con orari di apertura estesi in occasione della Festa di San Michele e delle festività natalizie.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito del Museo Civico delle Cappuccine all’indirizzo www.museocivicobagnacavallo.it o contattare direttamente il museo ai numeri 0545 280911/13.