Mostre | Marina Abramović: between Breath and Fire

BERGAMO – A partire dal 14 settembre 2024, il nuovo centro culturale gres art 671 a Bergamo ospiterà la mostra between Breath and Fire di Marina Abramović, curata da Karol Winiarczyk. Fino al 16 febbraio 2025, i visitatori potranno immergersi in un viaggio artistico che porta all’esplorazione di 30 lavori storici e recenti dell’artista, tra cui l’acclamata installazione cinematografica Seven Deaths dedicata alla celebre soprano Maria Callas.

Un’esperienza immersiva

La mostra si apre con Seven Deaths, un’installazione cinematografica in cui Marina Abramović esplora sette morti iconiche interpretate sullo schermo, accompagnate da sette celebri arie di Maria Callas. Questa opera mette in luce la profonda fascinazione di Abramović per la Callas, una passione che risale alla sua adolescenza a Belgrado. Il risultato è un’esperienza immersiva e catartica che invita lo spettatore a confrontarsi con la caducità della vita umana e la solitudine, temi centrali nell’opera dell’artista.

La connessione tra arte, natura e spiritualità

Oltre alle installazioni all’interno del centro, la mostra coinvolge anche l’esterno, con il paesaggio sonoro Tree, presentato per la prima volta al SKC Cultural Centre di Belgrado nel 1972. Questo intervento sonoro si fonde con il giardino di gres art, offrendo un’ulteriore dimensione sensoriale che amplia il percorso espositivo e invita il pubblico a riflettere sulla connessione tra l’uomo e la natura, tra respiro e fuoco, vita e morte.

© Marina Abramović; photography by Todd-White Art Photography; courtesy Lisson Gallery

Un luogo di rigenerazione urbana e culturale

Roberto Pesenti, Presidente di gres art 671, ha sottolineato come la missione del centro sia quella di coinvolgere i visitatori, rendendoli parte attiva del percorso artistico. La scelta di inaugurare il centro con una mostra di Marina Abramović rappresenta una dichiarazione di intenti chiara e ambiziosa: offrire al pubblico esperienze che vadano oltre la semplice osservazione, diventando veri e propri momenti di trasformazione personale e collettiva.

Marina Abramović

between Breath and Fire

a cura di Karol Winiarczyk

14 settembre 2024 – 16 febbraio 2025

Info: www.gresart671.org