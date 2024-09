Mostre | Matisse, invito al viaggio.

BASILEA (SVIZZERA) – Dal 22 settembre 2024 al 26 gennaio 2025, la Fondation Beyeler di Riehen/Basilea ospita la retrospettiva dedicata a Henri Matisse, uno dei principali protagonisti dell’arte del XX secolo. Si tratta della prima grande mostra in Svizzera e in area germanofona a lui dedicata negli ultimi vent’anni. L’esposizione dal titolo “Matisse invito al viaggio” include circa ottanta opere provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private internazionali.

L’influenza di Baudelaire e il “viaggio” come tema centrale

Il titolo della mostra, “Matisse – Invito al Viaggio”, trae ispirazione dalla celebre poesia di Charles Baudelaire, composta nel 1857. L’opera di Matisse, come quella di Baudelaire, esplora temi di “lusso, calma e voluttà”, concetti chiave che ritornano ripetutamente nelle sue creazioni, rendendo il viaggio un filo conduttore non solo artistico ma anche esistenziale. L’esposizione si propone quindi come un percorso nell’arte e nella vita di Matisse, ricca di riferimenti al suo amore per i viaggi e alle sue esperienze vissute in luoghi esotici.

Un percorso completo nella creatività di Matisse

La mostra si snoda attraverso tutte le principali fasi creative dell’artista: dai primi dipinti realizzati intorno al 1900, ai capolavori del fauvismo, fino alle opere più sperimentali degli anni 1910. Non mancano le celebri tele sensuali degli anni 1930 e le iconiche figure ritagliate e incollate su carta del periodo tardo, intorno agli anni ’40 e ’50. Tra le opere esposte figurano pezzi iconici come “Luxe, calme et volupté” (1904), “La fenêtre ouverte, Collioure” (1905), e il celebre “Nu bleu I” (1952).

Opere iconiche e rarità

Curata da Raphaël Bouvier, la mostra presenta una selezione di opere raramente esposte al pubblico. Tra i capolavori in esposizione spiccano: “La Desserte” (1897), “Le Luxe I” (1907), e il famoso “Le Rêve” (1935). Queste opere offrono un’immersione profonda nel linguaggio visivo di Matisse, che ha trasformato il modo di intendere il colore, le forme e la composizione nell’arte moderna.

Ulteriori informazioni:

www.fondationbeyeler.ch

Fondation Beyeler, Beyeler Museum AG, Baselstrasse 77, CH-4125 Riehen