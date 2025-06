Mostre | Oltre la Magia delle Winx, viaggio nell’universo creativo di Rainbow: trent’anni di innovazione nell’animazione italiana

Dal 27 giugno al 23 novembre 2025 il CLAP Museum di Pescara ospita la mostra “Oltre la Magia delle Winx – 30 anni di Rainbow – Visioni in movimento”, un’esposizione che ricostruisce trent’anni di produzioni e di trasformazioni nel campo dell’animazione italiana e internazionale.

L’allestimento offre una panoramica sulle tappe chiave della storia di Rainbow, lo studio fondato da Iginio Straffi nel 1995, che da Pescara ha saputo portare personaggi e storie made in Italy sul mercato globale, a partire dal celebre Winx Club.

Dalla provincia abruzzese a fenomeno internazionale

Nata dalla creatività e dall’intuizione di Iginio Straffi, Rainbow ha segnato un prima e un dopo nell’universo dell’animazione italiana, mescolando artigianalità e nuove tecnologie. Oggi la mostra racconta questo percorso attraverso oltre 240 tra tavole originali, bozzetti, storyboard, video inediti e memorabilia.

Le sezioni dell’allestimento seguono i principali snodi creativi della casa di produzione, documentando sia il lavoro dietro le quinte sia la fortuna internazionale di marchi come Winx Club, 44 Gatti, Huntik, Pinocchio and Friends, Mermaid Magic.

Il percorso espositivo

Il viaggio proposto dal CLAP Museum si snoda tra:

Materiali originali mai visti prima

Studi di ambientazione e character design

Videoproiezioni tematiche

Oggetti e prodotti di merchandise collegati ai brand Rainbow

Un ampio spazio è dedicato anche alle recenti sperimentazioni artistiche dello studio.

La figura di Iginio Straffi

Al centro del progetto c’è la visione di Iginio Straffi, che ha saputo fondere creatività italiana e strategia imprenditoriale. Grazie a questa alchimia, Rainbow è riuscita a dialogare con la cultura pop internazionale e a influenzare il panorama dell’animazione contemporanea.

Straffi ha più volte sottolineato come la produzione di Rainbow voglia parlare a un pubblico ampio, mescolando intrattenimento e racconto autoriale:

«Rainbow è nata per raccontare storie capaci di ispirare, unire e divertire: oggi come allora, crediamo nel potere dell’immaginazione».

Un’iniziativa per tutte le generazioni

“Oltre la Magia delle Winx – 30 anni di Rainbow” si rivolge a diversi pubblici: bambini, adulti, studenti e addetti ai lavori, offrendo spunti di riflessione sul ruolo delle arti visive e sulle trasformazioni culturali e industriali dell’animazione.

Nicola Mattoscio, presidente di SAE Comics e della Fondazione Pescarabruzzo, sottolinea:

«Con questa mostra vogliamo offrire al pubblico un viaggio tra visioni in movimento, capaci di raccontare trent’anni di immaginario collettivo. Al CLAP Museum, la cultura non si conserva soltanto: si rinnova, si condivide, si accende».

Il contesto: CLAP Museum e i partner

Il CLAP Museum si distingue come polo espositivo dedicato al fumetto e alla cultura visiva, inaugurato grazie ad un importante intervento della Fondazione Pescarabruzzo. SAE Comics, partner principale dell’iniziativa, promuove la filiera del fumetto con attenzione all’innovazione editoriale e formativa.

Rainbow, infine, si conferma come realtà attiva nella produzione e distribuzione di contenuti animati e live action: più di 500 licenze attive in 150 Paesi, presenza globale e crescente attenzione alle collaborazioni internazionali.

Informazioni pratiche

Sede: CLAP Museum – Via Nicola Fabrizi, 194, Pescara

Date: 27 giugno – 23 novembre 2025

Orari: 10:30–13:30 / 16:00–20:00

Biglietti: Intero €8, Ridotto €6

Contatti: tel. 085 445 1750 – www.clapmuseum.it