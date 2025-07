Mostre | Picasso, Modigliani, Buffet: capolavori in arrivo. A Padova 65 opere raccontano l’anima segreta del Novecento

Picasso, Modigliani, Calder, Buffet e le voci inaspettate dell’arte moderna in mostra a Palazzo Zabarella

PADOVA – Un’autentica costellazione di capolavori sbarca a Palazzo Zabarella per illuminare l’autunno culturale italiano. Dal 16 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, la Fondazione Bano ospita «Modigliani, Picasso e le Voci della modernità», una mostra che riunisce 65 opere di 30 artisti, provenienti da una delle più importanti collezioni d’arte del Nord Europa: il LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut.

L’esposizione, curata da Jeanne-Bathilde Lacourt, si inserisce nel percorso di scambi internazionali avviato negli ultimi anni da Palazzo Zabarella, e offre al pubblico italiano l’opportunità di esplorare, attraverso sei sezioni tematiche, le traiettorie fondamentali dell’arte d’avanguardia del XX secolo e le sue diramazioni meno conosciute ma ricchissime di fascino.

Amedeo Modigliani, Nudo seduto con camicia. Copyright: Nicolas Dewitte/LaM

Picasso e Modigliani protagonisti

Il genio rivoluzionario e l’anima lirica dell’arte europea in un confronto ravvicinato

Tra le opere in mostra, spiccano cinque dipinti di Pablo Picasso e sei di Amedeo Modigliani: due figure fondamentali del moderno che, seppur molto diverse per approccio e sensibilità, hanno rivoluzionato il volto della pittura del Novecento.

Picasso è presente con opere legate alla fase cubista, accanto ai lavori di Georges Braque, e offre un’immersione nella destrutturazione radicale della forma, nella geometrizzazione dello spazio e nella visione analitica dell’oggetto. Accanto a questo percorso, la mostra presenta anche esempi del cosiddetto «tubismo» di Fernand Léger, rappresentato con sei tele che coniugano volume industriale e ritmo visivo.

Modigliani, al contrario, porta nella mostra un controcanto lirico ed emozionale: i suoi volti allungati, gli sguardi enigmatici e le linee sinuose rivelano una profondità psicologica unica. Tra i dipinti in esposizione, si segnalano Moïse Kisling, Ragazzo dai capelli rossi, Nudo seduto con camicia e Maternità – opere che attraversano le fasi cruciali della sua breve ma intensa carriera parigina. Un piccolo nucleo di lavori che restituisce la sua ricerca sulla bellezza, la malinconia e la spiritualità del corpo umano.

Un panorama plurale dell’arte moderna

Tra avanguardie storiche, naïfs e visioni outsider

Accanto ai nomi più noti, la mostra costruisce un racconto polifonico e sorprendente, che include artisti come Joan Miró, Youla Chapoval, André Lanskoy, Alexander Calder e Bernard Buffet, testimoni delle diverse correnti e sensibilità che hanno attraversato l’Europa tra XX e XXI secolo.

Un’attenzione particolare è rivolta anche alle voci “altre” della modernità: artisti autodidatti, talvolta definiti naïfs, come Gertrude O’Brady e Camille Bombois, e figure visionarie come Auguste Lesage e Victor Simon, legate a un’espressione artistica permeata di spiritualismo.

Non manca una sezione dedicata all’Art Brut, che restituisce percorsi creativi nati ai margini dei circuiti ufficiali ma carichi di forza poetica e autenticità. Una sfida ai canoni e una riflessione sulla pluralità dei linguaggi della modernità.

Pablo Picasso, Donna con cappello. Copyright: Studio Lourmel

Un viaggio nella modernità più autentica

Tra capolavori noti e scoperte inaspettate

La mostra si propone come un’esperienza immersiva, capace di restituire al visitatore la complessità e la ricchezza dell’arte del Novecento, non solo attraverso i grandi nomi, ma anche mettendo in dialogo linguaggi diversi, emozioni contrastanti, visioni intime e collettive.

Una vera e propria “mappa” della modernità, che consente di confrontare approcci, tecniche e visioni in un flusso dinamico e aperto, tra innovazione, rottura e spiritualità.

Informazioni utili

📍 Dove: Palazzo Zabarella, Padova

📅 Quando: 16 ottobre 2025 – 25 gennaio 2026

🕙 Orari di apertura:

Domenica-giovedì: 10.00 – 19.00

Venerdì e sabato: 10.00 – 20.00

🎟 Ultimo ingresso: 45 minuti prima della chiusura

❌ Chiuso: il 25 dicembre

🔗 Sito ufficiale

