Mostre | Raffaello rivive a Piazza Armerina: ecco un misterioso cartone seicentesco. Capolavori e sorprese nella mostra a Palazzo Trigona

Un cartone seicentesco che riproduce la Trasfigurazione di Raffaello e le incisioni ottocentesche di Paul Letarouilly dedicate alle Stanze e Logge Vaticane: è questo il cuore della sorprendente esposizione “Raffaello. Le Stanze e le Logge vaticane nel segno di Paul Letarouilly”, inaugurata il 12 settembre 2025 a Palazzo Trigona di Piazza Armerina.

Ignoto, 1600. Cartone copia Trasfigurazione di Raffello

L’evento, collegato al percorso della Villa Romana del Casale, unisce arte rinascimentale, grafica ottocentesca e il fascino del Barocco siciliano, aprendo la stagione delle grandi mostre nell’entroterra isolano.

Una scoperta inattesa: il cartone seicentesco della Trasfigurazione

Il pezzo più enigmatico della mostra è un grande cartone del XVII secolo (112×77 cm), olio o tempera grassa su supporto di masonite, proveniente da una collezione privata.
Questa versione monocroma della Trasfigurazione, l’ultimo capolavoro di Raffaello oggi nella Pinacoteca Vaticana, colpisce per il suo tono caldo e compatto, ottenuto con preparazione bruna e lumeggiature bianche.

La curiosità? L’opera riduce i colori originali a un’essenza luminosa, quasi a voler offrire agli artisti dell’epoca uno strumento di studio per comprendere le forme pure del maestro urbinate. Non è quindi solo una copia, ma un laboratorio visivo che getta luce su come le accademie e le botteghe del Seicento elaborassero l’eredità raffaellesca.

Letarouilly, l’architetto che superò la fotografia

Altro nucleo della mostra sono le 47 incisioni e cromolitografie dell’architetto e incisore francese Paul Letarouilly.
Prodotte tra il 1820 e la fine dell’Ottocento, raffigurano con eleganza e precisione le Stanze di Raffaello e le Logge Vaticane.

In un’epoca in cui la fotografia muoveva i primi passi, le tavole di Letarouilly si imposero come strumenti insostituibili di divulgazione. Le sue acqueforti e cromolitografie, arricchite da ritocchi dorati, seppero restituire con nitidezza i dettagli che la tecnologia fotografica ancora non era in grado di catturare.
Un vero e proprio ponte tra Rinascimento e modernità, che contribuì a diffondere in Europa la fama di Raffaello.

Piazza Armerina, crocevia di arte antica e moderna

Con questa esposizione, Piazza Armerina non solo mette in dialogo il Rinascimento di Raffaello, il Seicento delle accademie e l’Ottocento della grafica d’arte, ma offre al visitatore un viaggio che unisce epoche e linguaggi visivi.
La mostra si inserisce nel più ampio circuito culturale che lega Palazzo Trigona e la celebre Villa Romana del Casale, patrimonio UNESCO, visitabili con un unico biglietto.

Informazioni utili per la visita

  • Dove: Palazzo Trigona, piazza Duomo 20 – Piazza Armerina (EN)
  • Quando: tutti i giorni, 9:00 – 19:00
  • Biglietti: intero € 8; ingresso gratuito con il biglietto della Villa Romana del Casale
  • Sito web: www.villaromanadelcasale.it
Tag
Condividi l'articolo su:
Redazione
Redazione

Stile Arte è una pubblicazione che si occupa di arte e di archeologia, con cronache approfondite o studi autonomi. E' stata fondata nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz, prima come pubblicazione cartacea, poi, dal 2012, come portale on line. E' registrata al Tribunale di Brescia, secondo la legge italiana sulla stampa

Articoli correlati

Di tendenza

Mostre | Raffaello rivive a Piazza Armerina: ecco un misterioso cartone seicentesco. Capolavori e sorprese nella mostra a Palazzo Trigona
Archeologia. Qui c’era un edificio immane. Scoperta la base di una costruzione romana di 1800 anni fa Cos’era? Come veniva usata? perché così complessa? Rispondono gli archeologi
Toscana archeologia. Scoperta a Volterra un’altra galleria dell’anfiteatro romano. Una scala nel buio. Che c’è là sotto? Dove porta? A cosa serviva?
Archeologia. “Villette” dell’Età del Bronzo sotto lo stadio di calcio? Scoperti forni, case innovative e una tartaruga che svelano i segreti di 3.000 anni fa