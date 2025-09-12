Mostre | Raffaello rivive a Piazza Armerina: ecco un misterioso cartone seicentesco. Capolavori e sorprese nella mostra a Palazzo Trigona

Un cartone seicentesco che riproduce la Trasfigurazione di Raffaello e le incisioni ottocentesche di Paul Letarouilly dedicate alle Stanze e Logge Vaticane: è questo il cuore della sorprendente esposizione “Raffaello. Le Stanze e le Logge vaticane nel segno di Paul Letarouilly”, inaugurata il 12 settembre 2025 a Palazzo Trigona di Piazza Armerina.

Ignoto, 1600. Cartone copia Trasfigurazione di Raffello

L’evento, collegato al percorso della Villa Romana del Casale, unisce arte rinascimentale, grafica ottocentesca e il fascino del Barocco siciliano, aprendo la stagione delle grandi mostre nell’entroterra isolano.

Una scoperta inattesa: il cartone seicentesco della Trasfigurazione

Il pezzo più enigmatico della mostra è un grande cartone del XVII secolo (112×77 cm), olio o tempera grassa su supporto di masonite, proveniente da una collezione privata.

Questa versione monocroma della Trasfigurazione, l’ultimo capolavoro di Raffaello oggi nella Pinacoteca Vaticana, colpisce per il suo tono caldo e compatto, ottenuto con preparazione bruna e lumeggiature bianche.

La curiosità? L’opera riduce i colori originali a un’essenza luminosa, quasi a voler offrire agli artisti dell’epoca uno strumento di studio per comprendere le forme pure del maestro urbinate. Non è quindi solo una copia, ma un laboratorio visivo che getta luce su come le accademie e le botteghe del Seicento elaborassero l’eredità raffaellesca.

Letarouilly, l’architetto che superò la fotografia

Altro nucleo della mostra sono le 47 incisioni e cromolitografie dell’architetto e incisore francese Paul Letarouilly.

Prodotte tra il 1820 e la fine dell’Ottocento, raffigurano con eleganza e precisione le Stanze di Raffaello e le Logge Vaticane.

In un’epoca in cui la fotografia muoveva i primi passi, le tavole di Letarouilly si imposero come strumenti insostituibili di divulgazione. Le sue acqueforti e cromolitografie, arricchite da ritocchi dorati, seppero restituire con nitidezza i dettagli che la tecnologia fotografica ancora non era in grado di catturare.

Un vero e proprio ponte tra Rinascimento e modernità, che contribuì a diffondere in Europa la fama di Raffaello.

Piazza Armerina, crocevia di arte antica e moderna

Con questa esposizione, Piazza Armerina non solo mette in dialogo il Rinascimento di Raffaello, il Seicento delle accademie e l’Ottocento della grafica d’arte, ma offre al visitatore un viaggio che unisce epoche e linguaggi visivi.

La mostra si inserisce nel più ampio circuito culturale che lega Palazzo Trigona e la celebre Villa Romana del Casale, patrimonio UNESCO, visitabili con un unico biglietto.

Informazioni utili per la visita