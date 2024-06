Mostre | Vis-à-vis: dialogo tra passato e presente nella ritrattistica

Dal 29 giugno 2024 al 12 gennaio 2025, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata ospitano Vis-à-vis, una riflessione inedita sulla ritrattistica settecentesca e contemporanea. Curata da Elsa Barbieri, Massimo Francucci e Giuliana Pascucci, la mostra presenta oltre 60 opere che mettono a confronto maestri del passato e artisti del presente, italiani e internazionali.

Fabrizio Cotognini, Attempt to create the smallest painting exhibition in the world, 2021-2024, dimensioni variabili. Biacca, inchiostro e mylar su miniatura originale del XVIII secolo, fusione in bronzo e fusione a freddo. Courtesy l’artista e BUILDING, Milano

L’esposizione include opere di artisti settecenteschi come Pier Leone Ghezzi, Sebastiano Ceccarini e Carlo Magini, in dialogo con lavori di artisti contemporanei come Evgeny Antufiev, Joseph Beuys, Enzo Cucchi, Antony Gormley, Kiki Smith e molti altri. Queste opere sono esposte nelle affascinanti sale di Palazzo Buonaccorsi, offrendo un percorso espositivo che si snoda attraverso tutti i piani del palazzo.

Vis-à-vis esplora le diverse possibilità della pratica figurativa, prendendo le mosse dalla ricerca del vero che ha caratterizzato il Settecento e continuando fino alle avanguardie contemporanee. La mostra indaga come la percezione di un ritratto sia un processo complesso che coinvolge la realtà visiva, la coscienza, l’adesione affettiva, la memoria individuale e la messa a fuoco morale.

Il ritratto è la rappresentazione di una persona considerata di per sé stessa, ma la mostra pone interrogativi profondi: Qual è la connessione tra il ritratto e l’individuo che rappresenta? Possiamo considerare il ritratto la rappresentazione visiva di un nome proprio?

Attraverso un fenomenologia che attraversa secoli e culture differenti, Vis-à-vis mette in luce la lotta per il riconoscimento che anima la pratica ritrattistica. La mostra favorisce l’interazione sociale e dei comportamenti degli individui, sia ritratti che visitatori, creando un cortocircuito tra tradizione e innovazione.

Pier Leone Ghezzi (Roma, 1674-1755), Ritratto del cardinale Gabriele Filippucci, olio su tela, 1706. Courtesy Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Macerata



Buonaccorsi Rings Up



In parallelo alla mostra, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi presentano Buonaccorsi Rings Up, un’iniziativa espositiva nata dalla collaborazione con le istituzioni del territorio marchigiano. Questo progetto intende favorire l’incontro “a viso a viso” tra opere, artisti e visitatori, promuovendo una sinergia espositiva e collaborativa che coinvolge attivamente il pubblico.

Palazzo Buonaccorsi



Costruito nel XVII secolo e sede del Museo della Carrozza, della Pinacoteca Civica e della Galleria dell’Eneide, Palazzo Buonaccorsi è oggi un importante centro culturale. I musei civici, allestiti tra il 2009 e il 2014, fungono da porta di accesso alla conoscenza e alla promozione del patrimonio storico e contemporaneo, stimolando una partecipazione culturale attiva, creativa e innovativa.

Con Vis-à-vis, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi intendono rinnovare la modalità espositiva tradizionale, offrendo la possibilità di far conoscere il proprio patrimonio oltre i confini regionali e portare nelle Marche lo sguardo contemporaneo di collezionisti, istituzioni, artisti e stampa nazionale e internazionale. In concomitanza con la mostra, è stato programmato un ricco calendario di eventi e collaborazioni con le istituzioni del territorio.

Vis-à-vis

29 giugno 2024 -12 gennaio 2025

A cura di Elsa Barbieri, Massimo Francucci e Giuliana Pascucci

Musei Civici Palazzo Buonaccorsi, sale mostre

via Don Minzoni 24, Macerata

https://musei.macerata.it | Telefono: 0733 256361

Orari

Novembre/Marzo: da martedì a domenica, 10:00 – 13:00 / 15:00 – 17:30

Aprile, maggio e ottobre: da martedì a domenica, 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30 Luglio/Agosto: 1-19 luglio: 10.00-13.00 / 15.00-19.00 | 19 luglio – 11 agosto: 10.00-19.00 | 13 agosto – 31 agosto: 10.00-13.00 / 15.00-19.00

Settembre: da martedì a domenica, 10:00 – 13:00 / 15:00 –