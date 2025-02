Musei in Festa: ingresso gratuito ai Musei Civici di Venezia il 6 febbraio 2025. Qui tutto quello che devi sapere.

Torna l’appuntamento con “Musei in Festa”, l’iniziativa della Fondazione Musei Civici di Venezia che offre l’ingresso gratuito alle collezioni permanenti e ad alcune esposizioni temporanee nei musei della città lagunare. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 6 febbraio 2025 e coinvolgerà tutti i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Mogliano Veneto.

I musei aderenti all’iniziativa

Chi risiede nei comuni indicati potrà accedere liberamente ai seguenti musei:

Un’occasione perfetta per immergersi nella storia, nell’arte e nelle tradizioni veneziane, esplorando musei di grande prestigio senza alcun costo.

Come accedere gratuitamente

Per usufruire dell’ingresso libero non è necessaria la prenotazione. Sarà sufficiente recarsi all’ingresso del museo prescelto ed esibire un documento d’identità valido che attesti la residenza in uno dei comuni aderenti all’iniziativa.

Un’opportunità per riscoprire il patrimonio culturale

Le Giornate dei Musei in Festa sono pensate per avvicinare i cittadini alla cultura, offrendo loro la possibilità di visitare gratuitamente alcuni dei più importanti luoghi d’arte e storia della città. Si tratta di un’opportunità preziosa per scoprire o riscoprire capolavori artistici, collezioni uniche e spazi museali che raccontano il passato e il presente di Venezia.

Informazioni utili

Per conoscere nel dettaglio gli orari di apertura dei singoli musei e verificare le eventuali mostre temporanee incluse nell’accesso gratuito, si consiglia di visitare il sito ufficiale della Fondazione Musei Civici di Venezia: www.visitmuve.it.

Non perdere l’occasione di vivere una giornata all’insegna dell’arte e della cultura: Musei in Festa ti aspetta il 6 febbraio 2025!

Le prossime date:

Domenica 16 marzo

Domenica 13 aprile

Giovedì 8 maggio

Giovedì 5 giugno