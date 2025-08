Napoli compie 2500 anni, il mito di Partenope. Tiziana D’Angelo chiamata alla reggenza del Palazzo Reale di Napoli: guiderà anche Villa Pignatelli in un anno simbolico per la città



L’archeologa milanese, già direttrice del Parco di Paestum e Velia, prende il posto di Paola Ricciardi in attesa del bando definitivo

Nel cuore della Napoli borbonica, uno dei luoghi simbolo della cultura e della storia italiana cambia temporaneamente guida. Con un decreto firmato dal Direttore generale Musei Massimo Osanna, è stata conferita all’archeologa Tiziana D’Angelo la delega alla reggenza del Palazzo Reale di Napoli, uno degli istituti museali più visitati e rappresentativi del Sud Italia.

La nomina, formalizzata nella serata del 31 luglio 2025, arriva in seguito alla recente designazione di Paola Ricciardi a Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli. In attesa dell’indizione del bando che porterà alla selezione del nuovo direttore titolare, D’Angelo assumerà la gestione ordinaria del Palazzo e delle sedi connesse.

Una reggenza di peso

Alla direttrice la responsabilità di due istituti cardine della cultura partenopea

L’incarico non si limita alla sede storica di piazza del Plebiscito. Alla D’Angelo è stata infatti affidata anche la gestione della Villa Pignatelli, che ospita il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e il Museo delle Carrozze, luoghi simbolo dell’aristocrazia napoletana tra Ottocento e Novecento.

La direttrice – che manterrà anche la guida del Parco Archeologico di Paestum e Velia – avrà il compito di garantire la continuità amministrativa, contabile e progettuale delle sedi, in un momento particolarmente delicato in cui si stanno sviluppando importanti interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione.

«Accolgo la delega temporanea alla direzione del Palazzo Reale di Napoli con estremo orgoglio ed entusiasmo – ha dichiarato D’Angelo –. Sia nella sede di Palazzo Reale sia in quella di Villa Pignatelli sono in corso numerosi progetti, e mi impegnerò affinché siano portati a termine nei tempi stabiliti».

Una figura brillante

La carriera internazionale di un’archeologa con visione e metodo

Classe 1983, Tiziana D’Angelo è una delle figure più brillanti della nuova generazione di dirigenti del Ministero della Cultura. Laureata con lode in Antichità Classiche e Orientali all’Università di Pavia, ha conseguito un master e un dottorato in archeologia classica a Oxford e Harvard, con esperienze nei più importanti istituti museali internazionali: dai Getty Research Institute ai Metropolitan Museum di New York, fino agli Harvard Art Museums.

Docente a Cambridge e poi a Nottingham, D’Angelo ha maturato competenze avanzate non solo nella ricerca archeologica ma anche nella gestione museale, ponendosi come ponte tra metodo scientifico e capacità divulgativa. Dal 2022 dirige il Parco Archeologico di Paestum e Velia, dove ha promosso numerose campagne di restauro e attività educative inclusive.

Un anno simbolico per Napoli

Con i 2500 anni della città, nuove sfide per la valorizzazione del patrimonio

Il 2025 è un anno simbolico per Napoli, che celebra i 2500 anni dalla fondazione. Un’occasione straordinaria per rilanciare la centralità del capoluogo campano nella narrazione storico-artistica mediterranea. «Si tratta di un anno particolarmente intenso per Napoli – ha aggiunto D’Angelo – che ha offerto e continuerà a offrire occasioni per promuovere le straordinarie collezioni di questo istituto».

Nel confronto con il Direttore Osanna e la precedente reggente Ricciardi, D’Angelo ha già approfondito i progetti in corso, dichiarandosi pronta a collaborare con l’intero team del Palazzo per garantire continuità, qualità e nuova energia all’azione culturale napoletana.

📜 Napoli compie 2500 anni

Un anniversario che celebra la storia di Partenope, tra mito e archeologia

Nel 2025 Napoli celebra i 2500 anni dalla fondazione dell’antica Neapolis, la “città nuova” greca nata a ridosso del nucleo più antico di Partenope. Un traguardo storico che affonda le radici nel V secolo a.C., quando i coloni greci – probabilmente cumani – diedero vita a uno degli insediamenti più vivaci della Magna Grecia.

L’anniversario è occasione per riscoprire le origini multiculturali della città e il suo ruolo strategico nel Mediterraneo antico. Mostre, restauri, rassegne ed eventi stanno coinvolgendo musei, istituzioni e siti archeologici, da Castel dell’Ovo al Mann, fino al Palazzo Reale, cuore delle celebrazioni civili e artistiche.

Un compleanno che invita a riflettere sulla straordinaria continuità urbana di Napoli, crocevia di civiltà che ancora oggi racconta – pietra dopo pietra – la stratificazione millenaria della sua anima.