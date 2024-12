Napoli, il gioiello nascosto torna a brillare. Una mostra celebra i lavori allo Scalone d’Onore di Palazzo Reale, «le plus beau escalier d’Europe». Chi lo chiamò così?

Lo Scalone d’Onore del Palazzo Reale di Napoli ha ritrovato il suo splendore grazie a un restauro di 100 giorni. Gli interventi, sotto la direzione dell’architetto Stefano Gei, hanno restituito al marmo di Carrara la sua luminosità originaria, attenuando le macchie accumulate nel tempo.

La mostra, gratuita allestita per i visitatori di Palazzo Reale, sarà aperta dal 28 novembre 2024 al 7 gennaio 2025.

La scalinata fu definita da Montesquieu nel 1729 «le plus beau escalier d’Europe», anche se quando il celebre filosofo ebbe modo di ammirarlo l’opera era costruita da Francesco Antonio Picchiatti tra il 1651 e il 1666 in pietra di piperno. In realtà quello che vediamo oggi fu progettato ex novo in marmo da Gaetano Genovese nel restauro generale dell’edificio risalente agli anni Quaranta del XIX secolo e rappresenta il simbolo del Palazzo Reale di Napoli.

Un’opera simbolo che racconta secoli di storia

L’attuale Scalone è il risultato di un rifacimento ottocentesco ad opera dell’architetto Gaetano Genovese, che sostituì il progetto seicentesco di Francesco Antonio Picchiatti. Con i suoi 750 metri quadrati di estensione e un’altezza di circa 30 metri, lo Scalone conduce all’Appartamento Storico, dove si trova anche la Cappella Reale, ora oggetto di un intervento di somma urgenza per riparare le superfici decorate danneggiate da infiltrazioni d’acqua.

Restauro come spettacolo: il cantiere che si racconta

Mentre i lavori proseguono, il Palazzo Reale offre ai visitatori l’opportunità di scoprire i dettagli del mestiere dei restauratori attraverso la mostra fotografica Working Class. Ideata da Barbara Balbi e Almerinda Padricelli, la mostra espone 15 fotografie di Camillo Ripaldi che documentano i gesti e la dedizione dei restauratori al lavoro.

Barbara Balbi, direttrice dei lavori, spiega: «Questa esposizione mette in luce aspetti meno noti del nostro lavoro, come il grande sforzo fisico e il legame intimo con la materia. Inoltre, in un’epoca in cui il tema della sicurezza sul lavoro è cruciale, il cantiere diventa occasione di riflessione».

Un futuro di bellezza e partecipazione

Paola Ricciardi, dirigente del Palazzo Reale, sottolinea: «Il restauro dello Scalone è solo uno dei tanti tasselli del lavoro quotidiano che arricchisce questo luogo. Coinvolgiamo il pubblico non solo con i risultati, ma anche mostrando il processo creativo e tecnico dietro ogni intervento».

Informazioni sulla mostra fotografica