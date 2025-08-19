Nei monti del Caucaso riaffiora il volto di Medusa. Antichi amuleti e giochi d’osso medioevali. Perché i talismani con la Gorgone arrivarono fino alla “Porta del Silk Road”?

Nel cuore della Karachay-Circassia, antichi amuleti in terracotta con il volto della Gorgone Medusa sono riemersi accanto a reperti di giochi medievali, archi compositi e tessuti serici. Ma cosa significava davvero il suo sguardo pietrificante per viandanti e guerrieri?

Il volto di Medusa riemerge dagli scavi. Credit: Riakchr

La scoperta tra i monti

Un annuncio nel Giorno dell’Archeologo russo

Sulle alture del Caucaso, là dove le praterie alpine incontrano le nevi eterne, gli archeologi hanno presentato al pubblico per la prima volta un ritrovamento tanto enigmatico quanto suggestivo: piccoli amuleti in terracotta raffiguranti il volto di Medusa, la Gorgone del mito greco. La presentazione è avvenuta al Museo-Reserve Storico e Culturale di Karachay-Circassia, grazie al lavoro di Magomet Izhayev, responsabile del dipartimento di archeologia.

Gli amuleti con il volto di medusa ritrovati durante gli scavi. Credit: Riakchr

La radura della Luna

Il paesaggio che custodisce i simboli del viaggio

Gli amuleti provengono dalla Moon Glade di Arkhyz, un altopiano circondato da passi montani che per secoli collegarono i traffici della Via della Seta settentrionale. In questo crocevia, tra tumuli e insediamenti antichi, viandanti e pellegrini sostavano prima di affrontare i valichi. La presenza dei gorgoneia suggerisce un uso apotropaico: amuleti da indossare, seppellire nelle tombe o appendere alle soglie delle abitazioni per allontanare il male.

«Qui si incrociavano mercanti, guerrieri e pellegrini», ha spiegato Izhayev. «È probabile che questi talismani fossero pensati per proteggerli durante i loro viaggi».

Medusa tra mito e simbolo

Dal Mediterraneo al Caucaso, un’icona che respinge il male

Nella mitologia greca Medusa, unica mortale delle tre sorelle Gorgoni, venne condannata a portare chiome di serpenti e uno sguardo capace di pietrificare. Ma la sua immagine terribile non fu solo minaccia: fu anche protezione. Scudi, templi, gioielli dell’antichità portavano il suo volto come barriera invisibile contro i nemici e le forze oscure.

Gli amuleti di Arkhyz ripropongono i tratti tipici: occhi spalancati, bocca serrata in un ghigno, serpenti attorcigliati come chiome. Il motivo potrebbe essere giunto attraverso mercanti bizantini o coloni del Mar Nero, oppure essere stato reinterpretato da artigiani locali influenzati dalle rotte carovaniere.

Giochi, armi e tessuti

Un patrimonio che racconta la vita quotidiana

La scoperta dei gorgoneia è solo la punta di un mosaico più vasto. Dalle valli della Karachay-Circassia provengono altri reperti sorprendenti:

Le ossa da gioco medievali (alchiki), 59 pezzi ricavati da ossa di pecora, utilizzati 600–700 anni fa come passatempo ma anche come addestramento alla prontezza e al lancio, in epoca dell’Orda d’Oro.

(alchiki), 59 pezzi ricavati da ossa di pecora, utilizzati 600–700 anni fa come passatempo ma anche come addestramento alla prontezza e al lancio, in epoca dell’Orda d’Oro. L’arco composito degli Alani , recuperato in una tomba dell’VIII–X secolo, strumento raffinato fatto di legno, corno e tendini, che confermava la fama di questi cavalieri come arcieri formidabili.

, recuperato in una tomba dell’VIII–X secolo, strumento raffinato fatto di legno, corno e tendini, che confermava la fama di questi cavalieri come arcieri formidabili. Il galletto di pelle per bambini , piccolo giocattolo in cuoio, rinvenuto sempre a Moschevaya Balka, che mostra il volto domestico e affettivo di una società troppo spesso ricordata solo per le guerre.

, piccolo giocattolo in cuoio, rinvenuto sempre a Moschevaya Balka, che mostra il volto domestico e affettivo di una società troppo spesso ricordata solo per le guerre. I tessuti serici del Silk Road, frammenti provenienti da Cina, Iran e Bisanzio, databili a più di mille anni fa, testimonianza dei traffici e delle contaminazioni culturali che animavano le rotte caucasiche.

Le ossa di pecora ritrovate. Probabilmente erano ossa da gioco medioevali. Credit: Riakchr

Un crocevia di miti

Il volto che non perde potere

I reperti della Moon Glade mettono in luce il ruolo della regione come cerniera tra culture. Il volto della Gorgone, nato nell’Egeo, giunse fin qui portato da viaggiatori e commerci, adattandosi a un paesaggio nuovo ma mantenendo intatto il suo potere simbolico.

Così, a più di un millennio di distanza, il ghigno di Medusa riemerge dalla terra caucasica: non più a guardia di scudi o templi, ma come testimone del fatto che alcuni simboli, capaci di inquietare e proteggere allo stesso tempo, non cessano mai di parlare.