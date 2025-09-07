Nel blu dipinto di blu. Le tracce più antiche di indaco blu su strumenti di macinazione di 34.000 anni fa. A cosa serviva? Medicinale anibatterico? Arte celeste? O arte-medicina? Il nuovo studio

In una grotta del Caucaso, a Dzudzuana, minuscole particelle di colore blu hanno restituito la voce a un’umanità lontana 34.000 anni. Non un blu qualsiasi, ma quello dell’indigotina, il cromoforo che dà vita al celebre pigmento indaco, estratto dal guado (Isatis tinctoria L.), pianta non commestibile ma ricca di proprietà tintorie e farmacologiche.

Gli archeologi e scienziati del team internazionale coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, con il contributo dell’Università di Padova e del Museo Nazionale Georgiano, hanno isolato la sostanza su strumenti di pietra utilizzati per macinare foglie. Il risultato, pubblicato su PLOS One, rappresenta non solo la più antica attestazione del blu vegetale, ma illumina un ambito inedito dell’universo sapiens: le piante come fonti di saperi tecnici, medici e simbolici.

Un blu che non nutre ma cura

L’ipotesi di un uso medico del guado nel Paleolitico

La prima ipotesi riguarda il valore farmacologico dell’Isatis tinctoria. In epoche successive, soprattutto nel Medioevo e in Oriente, la pianta venne impiegata come rimedio contro infezioni, febbri e malattie respiratorie. Le foglie, opportunamente lavorate, sviluppano composti con attività antibatterica e antivirale, confermate dalla farmacologia moderna.

I sapiens caucasici potrebbero aver intuito queste proprietà grazie all’osservazione empirica: un impacco vegetale che riduceva un’infiammazione, un infuso che alleviava sintomi respiratori potevano imprimersi nella memoria collettiva e venire trasmessi oralmente.

I ciottoli di Dzudzuana potrebbero dunque essere stati utilizzati per macinare le foglie e ottenere paste o estratti da applicare su ferite o zone infette, creando un laboratorio proto-farmaceutico in cui il colore blu era segno tangibile della trasformazione della materia vegetale in cura.

Il blu come segno e ornamento

L’ipotesi di un uso decorativo e simbolico

L’altra ipotesi, altrettanto suggestiva, è che l’indigotina servisse come pigmento per decorazioni. Il Paleolitico superiore è l’epoca delle pitture rupestri, delle incisioni e dei primi ornamenti personali realizzati con conchiglie, denti e pigmenti rossi come l’ocra. Se il rosso, colore del sangue e della vita, domina le grotte di Lascaux e Chauvet, il blu, più raro in natura, avrebbe rappresentato un elemento di forte carica simbolica.

Non è escluso che l’indaco venisse applicato su pelli animali, fibre vegetali o sul corpo umano durante riti o cerimonie. Un colore intenso e insolito, capace di distinguere individui o gruppi, di creare marcatori sociali o spirituali. In questo senso, il gesto di macinare foglie per ottenere polvere blu appare come atto culturale, preludio alla lunga storia del blu in arte e ornamento.

Esperimenti e replicazioni

La conferma moderna dei gesti antichi

Gli studiosi hanno replicato la frantumazione delle foglie di guado utilizzando ciottoli raccolti nello stesso fiume Nikrisi che scorre ai piedi della grotta caucasica. Gli esperimenti, condotti a Corte Badin (Valpolicella), hanno dimostrato che la superficie della pietra trattiene residui blu, identici a quelli individuati sui reperti archeologici.

Questo dato rafforza l’ipotesi che la colorazione non sia casuale, ma il prodotto intenzionale di un’attività di trasformazione. Resta aperta la domanda: fu un blu da indossare, un blu da applicare sulle ferite, o entrambe le cose?

La doppia anima delle piante

Tra farmaco e colore, un sapere sorprendente

La forza di questa scoperta sta nella sua ambivalenza. L’indaco poteva essere al tempo stesso cura e decorazione, medicina e bellezza, funzionalità e simbolo. Nella logica preistorica, ciò che curava il corpo poteva avere anche un valore rituale, e ciò che ornava poteva proteggere spiritualmente.

Le pietre blu di Dzudzuana raccontano di un sapere complesso, capace di leggere nelle piante possibilità che la scienza moderna conferma oggi nei laboratori. Una catena di intuizioni, pratiche e tradizioni che dimostra come i sapiens fossero alchimisti dell’ambiente, in grado di trasformare il mondo vegetale in risorsa culturale.

Dal Paleolitico a Giotto: la lunga vita del blu

Un filo che attraversa la storia dell’arte e della cultura

Quel blu, forse steso sul corpo di un sapiens caucasico, anticipa una lunga traiettoria: il guado coltivato in Europa nel Medioevo per tingere tessuti; il blu oltremare ottenuto dal lapislazzuli, utilizzato da Giotto e Masaccio; l’indaco commerciale del XIX secolo alla base dei jeans.

L’azzurro della Dzudzuana è la prima parola di un discorso che durerà millenni, intrecciando medicina, estetica, spiritualità e arte. Una polvere intrappolata nei pori della pietra che parla ancora oggi della sofisticata intelligenza culturale del Paleolitico superiore.

