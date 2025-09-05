Nel cuore della Britannia romana riaffiora il forte di Old Carlisle. Eccolo. Tutti i segreti nell’articolo

Un campo verde che cela mura e strade; le onde invisibili del LiDAR ricostruiscono la vita militare e civile di un avamposto oltre il Vallo di Adriano

Il paesaggio di Cumbria, segnato da colline morbide e distese erbose, conserva sotto la propria pelle l’eco di una presenza possente e dimenticata. A Wigton, a sud del Vallo di Adriano, l’antico forte romano di Old Carlisle è riemerso con straordinaria chiarezza grazie a un’indagine tecnologica di precisione condotta dall’archeologo e tecnico di rilevamento inglese Phil Barrett. Lo sguardo dell’uomo, da solo, non avrebbe potuto che indugiare su un campo anonimo, increspato da zolle di terra e rivestito d’erba. Ma gli occhi artificiali del LiDAR – la tecnica che proietta impulsi laser dal cielo e misura le minime variazioni del terreno – hanno restituito la trama nascosta di mura, edifici, vie, etserni, interconnessioni. Il forte sembra un libro squadernato su tn tavolo. Osservandolo bene si possono osservare, alla nostra sinistra, le camerate, mentre al centro è intuibile la zona comando. Dagli altri latri, magazzini, salle cucine, officine di servizio.

L’occhio che legge il sottosuolo

La tecnica utilizzata da Barrett è una delle più raffinate nell’archeologia contemporanea. LiDAR (Light Detection and Ranging) funziona con impulsi luminosi che, colpendo il suolo, registrano differenze minime nelle altitudini, invisibili all’occhio umano. È come se l’intero paesaggio venisse “pettinato” da un fascio di luce capace di svelare le ossa di città sepolte. Così è riemerso il perimetro del forte, coperto da secoli di sedimenti e dall’erba dei pascoli. Non solo: lo studio ha permesso di distinguere strutture interne al castrum e le aree esterne abitate da civili.

Il mansio, albergo dei funzionari

Una delle sorprese più chiare è la presenza, fuori dalle mura, di un mansio: una sorta di albergo per funzionari e ufficiali di passaggio, che costellava la rete stradale dell’Impero. Questi edifici, spesso dotati di stanze, cucine e cortili, erano veri e propri nodi di accoglienza per chi percorreva le arterie imperiali. La strada che collegava Carlisle a Maryport, lungo l’asse commerciale e militare, trovava qui una tappa di conforto.

Accanto al mansio, il LiDAR ha restituito l’immagine del vicus, l’insediamento civile che sempre accompagnava i forti: botteghe, abitazioni, un’arteria centrale da cui si diramavano edifici di diversa grandezza. Era la comunità di mercanti, artigiani, famiglie che vivevano all’ombra del presidio militare, fornendo servizi e beni indispensabili ai soldati.

Geografia e storia di un avamposto

Old Carlisle si colloca a circa 11 chilometri a sud del Vallo di Adriano, il celebre confine fortificato che segnava il limite settentrionale della Britannia romana. La sua funzione era quella di presidiare un’area cruciale di transito e di controllo, lungo la via che portava al porto di Maryport, snodo di approvvigionamenti e punto di contatto con il Mare d’Irlanda.

Fondato probabilmente nel I secolo d.C., il forte visse le alterne vicende delle campagne britanniche: periodi di militarizzazione intensa alternati a fasi di relativa pace, durante le quali il vicus prosperava, dando vita a un microcosmo di convivenza tra soldati e civili. Con la ritirata delle legioni e il progressivo abbandono, la natura riconquistò il sito, cancellando le linee architettoniche in una trama di erba e terra.

Una mappa invisibile che diventa racconto

La potenza del LiDAR non si limita a restituire planimetrie: esso ridà voce a una città silenziosa. Si percepiscono i corridoi delle caserme, i cortili, il reticolo di strade battute da soldati e da viandanti. Il campo verde diventa allora palinsesto, dove il presente convive con la memoria.

E oggi, grazie al lavoro di Barrett, il forte di Old Carlisle non è più un nome sussurrato nelle carte antiquarie, ma una presenza concreta: un documento inciso nella terra, che ci permette di comprendere non solo l’organizzazione militare dell’Impero, ma anche le dinamiche quotidiane di chi visse ai margini del mondo romano.