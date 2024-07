Nelle segrete e nei labirinti sotterranei del castello di Brescia. 3 giorni di apertura in luglio con guide esperte. 3 livelli, dai bambini ai soli adulti

๐—œ s๐—ผ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐—ถ e le segrete ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—–๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—•๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ถa saranno aperti per alcune visite guidate da Xstreme adventure. Il gruppo ha organizzato per tre livelli. Il primo accessibile persino ai bambini. Il secondo dai 12enni agli adulti. Il terzo solo per maggiorenni.





๐—ง๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ ๐˜๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ:

๐—Ÿ๐—ถ๐˜ƒello ๐Ÿญ Sotterranei del Castello di Brescia Livello 1 – Prigioni, segrete e misteri! Visite guidate 28 luglio (adatto ai bambini)

๐—Ÿ๐—ถ๐˜ƒello ๐Ÿฎ Sotterranei del Castello di Brescia Liv 2 – i Bastioni – Visite guidate 26 luglio (serale) (serale) (dai 12 anni)

๐—Ÿ๐—ถ๐˜ƒello 3 Sotterranei del Castello di Brescia Liv 3 – Bastione della Pusterla Visite guidate 28 luglio (solo maggiorenni)

Il Castello nasconde molti segreti.

Prigioni, interni delle torri, cunicoli cannoniere, magazzini e tanto altro raccontano la storia di oltre 3000 anni. E’ possibile riscoprire tutto questo grazie a tre percorsi di tre livelli differenti che uniscono storia, avventura e mistero.

Il Castello di Brescia, imponente e storico, si erge sul Colle Cidneo dominando la cittร e la sua storia millenaria. Le sue origini affondano nel periodo romano, quando il colle era occupato da una fortezza difensiva. Tuttavia, il castello che vediamo oggi รจ principalmente frutto delle trasformazioni avvenute durante il Medioevo e il Rinascimento.

Nel IX secolo, il Castello di Brescia era una robusta rocca fortificata che controllava strategicamente l’accesso alla pianura padana. Nel corso dei secoli successivi, il castello subรฌ numerosi assedi e modifiche architettoniche. Nel XIII secolo, durante la dominazione scaligera, furono aggiunti i mastio e la torre del Girone, ulteriormente rafforzando le difese.

Un momento cruciale per il castello fu il periodo veneziano (1426-1797), durante il quale subรฌ ulteriori ampliamenti e trasformazioni. I veneziani rafforzarono le mura e trasformarono il castello in una prigione, utilizzata per detenere prigionieri di stato.

Durante il dominio austriaco, il castello fu ulteriormente potenziato e adattato per l’uso militare, divenendo un bastione difensivo importante fino all’Unitร d’Italia. Nel XIX secolo, sotto il Regno d’Italia, perse la sua funzione militare e divenne un monumento storico e turistico.

Per le iscrizioni, potete CLICCARE QUI