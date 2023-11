Nuova scoperta in Toscana. Statua di Apollo appare nell’acqua del santuario etrusco-romano di San Casciano dei Bagni. E’ in 2 blocchi. Era alta 1,80

I lavori di scavo coordinati dall’archeologo Jacopo Tabolli hanno fatto riemergere il corpo di una statua di Apollo che era alta 180 cm. Lo ha comunicato poco fa l’Università per stranieri di Siena. San Casciano, nei pressi di Siena, continua a rivelare tesori eccezionali. L’ultimo ritrovamento, anticipato in esclusiva all’ANSA dal Prof. Jacopo Tabolli dell’Università toscana, è una monumentale statua di Apollo giovinetto, alta quasi due metri, che caccia una lucertola. Questa statua in marmo è una copia da un originale in bronzo del celebre scultore greco Prassitele. Il ritrovamento, insieme a un donario in pietra bilingue e a numerosi oggetti in bronzo, terracotta e cristallo, svela affascinanti altri dettagli sulla vita quotidiana del santuario.

