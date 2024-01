Nuove scoperte in Egitto. Portate alla luce altre tombe dell’epoca romana, mummie, maschere d’oro, lingue d’oro, statue. Le foto

Una nuova scoperta archeologica in Egitto. Sono state portate alla luce tombe scolpite nella roccia dell’epoca “eroica” e romana, mummie, bare, maschere d’oro e statue in terracotta. Questi reperti, scoperti per la prima volta nell’area di Bahansa, nella regione archeologica di Alphansa, sono stati rivenuti dalla missione archeologica spagnola dell’Università di Barcellona e dell’Istituto Vicino Oriente. I due team sono guidati da Mayla Mascotte e da Esther Ponce Milado.



Adel Akasha, capo dell’Amministrazione Centrale per l’Archeologia dell’Egitto Centrale, ha parlato di un gran numero di mummie avvolte in rotoli colorati, alcune delle quali dotate maschere funebri colorate. All’interno della bocca di due di esse è stata trovata una lingua d’oro e una nota filastrocca di epoca romana, rivolta ad Al-Hansa, per preservare i defunti.