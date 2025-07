Nuove tombe di bambini e terme sontuose nella villa romana di Fiumana: chi investì ricchezze imperiali nel cuore della Romagna nel V secolo?

Emergono tre sepolture, due di bambini. La villa tardoantica si rivela parte di un progetto sontuoso legato a Ravenna imperiale.

Nel silenzio estivo di Fiumana, tra le zolle asciutte e il canto acuto delle cicale, una squadra di archeologi ha portato alla luce nuovi tasselli di un mosaico storico che pare non esaurirsi mai. Un palazzo sontuoso, bagni termali decorati da marmi preziosi, tombe di bambini sepolti a pochi passi dai padiglioni aristocratici. A pochi chilometri da Forlì, il passato riemerge con forza, bellezza e mistero.

Dove si trova Fiumana

Tra gli Appennini e la pianura, nel cuore del forlivese

Fiumana è una piccola frazione del comune di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna. Sorge a circa 8 chilometri a sud-ovest di Forlì e a meno di 40 da Ravenna. Immersa nel paesaggio collinare che prelude agli Appennini, Fiumana conta oggi poco più di un migliaio di abitanti ed è conosciuta, oltre che per le sue vigne e i paesaggi agresti, per la sua vicinanza ai luoghi storici del Novecento. Ma è nel sottosuolo che la località custodisce i suoi segreti più remoti: i resti di una sontuosa villa romana che ha attraversato secoli e dominazioni.

Una villa dalle molte vite

Cinque secoli di trasformazioni, tra residenze d’élite e risorgive termali

Il sito di Fiumana racconta una lunga storia, cominciata in età repubblicana e proseguita senza interruzioni fino al pieno V secolo d.C. I dati stratigrafici rivelano la sovrapposizione di almeno tre fasi termali. La prima, in epoca augustea, vede la costruzione di una villa elegante, dotata di ambienti per il bagno. Un secondo intervento, nel II secolo, ne amplia le funzioni. Ma è nel III secolo che si registra una vera e propria rifondazione dell’area termale, con pavimenti musivi e nuove architetture.

L’elemento che garantì questa longevita? Le acque di risorgiva. Ancora oggi se ne conservano tracce: un dono naturale che trasformò il sito in un luogo di cura, svago e rappresentanza, mai abbandonato dai proprietari.

Il “Palatium”: un progetto imperiale

Un sogno tardoromano di pietra e potere, tra Ravenna e i colli

Nel cuore del V secolo, mentre l’Italia era scossa da crisi politiche e carestie, a Fiumana qualcuno investì somme straordinarie per trasformare la vecchia villa in un vero “Palatium”. Due padiglioni monumentali sono oggi noti: uno è il cosiddetto “Quadrifoglio di pietra”, ancora in corso di studio; l’altro è il complesso termale.

L’impianto termale, lungo oltre 50 metri, è articolato attorno a una corte centrale scoperta, da cui si accedeva a vani absidati e ad ambienti riscaldati a nord. I marmi di rivestimento sono stati in gran parte spogliati, ma i frammenti rinvenuti lasciano intuire la ricchezza decorativa originaria. Sotto i pavimenti del V secolo si conservano le strutture delle fasi precedenti: terme su terme, costruite l’una sull’altra.

Le tombe dei bambini

Tre sepolture e un monumento: l’Archeologia della morte entra in scena

Tra i dati più toccanti emersi quest’anno ci sono tre tombe, due delle quali relative a infanti. Le sepolture si collocano nei pressi del complesso tardoantico e sono accompagnate da resti di monumenti funerari decorati e iscrizioni. Il dato sorprende: finora, a Fiumana, non si era registrata presenza funeraria.

La vicinanza tra le tombe e gli spazi residenziali d’élite suggerisce una concezione intima della morte, forse legata a pratiche di culto domestico o a sepolture privilegiate. In ogni caso, è la prima conferma materiale della dimensione umana e familiare della villa, che non fu solo luogo di potere, ma anche di vita privata.

Una campagna lunga e partecipata

Studenti e archeologi al lavoro per sei settimane: il cantiere come scuola di eccellenza

Dal 23 giugno al 1° agosto 2025, una trentina di studenti universitari e liceali hanno affiancato l’équipe guidata dal professor Riccardo Villicich (Università di Parma). Con loro, anche il dottor Marco Gregori e le dottoresse Emanuela Gardini e Luciana Saviane. La durata eccezionale della campagna ha permesso di ampliare le superfici indagate e di perfezionare i rilievi e la documentazione delle strutture.

Verso il museo archeologico diffuso

Il futuro: musealizzazione del “Palatium” e prospezioni nella villa nascosta

La prossima tappa? Estendere lo scavo all’intero padiglione termale del V secolo e avviare un progetto di musealizzazione in situ. Nel frattempo, le prospezioni geofisiche, avviate già nel maggio scorso, proseguiranno per individuare gli altri padiglioni della villa tardoantica. L’obiettivo è ambizioso: trasformare Fiumana in un polo archeologico diffuso, dove la narrazione storica si sviluppi tra marmi, campi e architetture sepolte.