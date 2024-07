Nuove tracce di Ö𝘁𝘇𝗶 in Val Senales? Gli archeologi al lavoro tra un prato e un torrente

Nuove tracce di ร–๐˜๐˜‡๐—ถ in Val Senales? Gli archeologi al lavoro tra un prato e un torrente

“Ecco le Immagini del nostro ๐—ฎ๐˜๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—น’๐—ต๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐˜ ๐—ฑ๐—ถ ร–๐˜๐˜‡๐—ถ ๐—ถ๐—ป ๐—ฉ๐—ฎ๐—น ๐—ฆ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜€, frazione di Monte S. Caterina. Ritrovamento: probabilmente un ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น’๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ร–๐˜๐˜‡๐—ถ (etร del rame). – dicono gli archeologi del progetto ร–tzi – the Iceman South Tyrol Museum of Archaeology

Le analisi del C14 forniranno maggiori certezze”.

Gli archeologi scavano per portare alla luce il fuoco dell’accampamento @ South Tyrol Museum of Archaeology

L’accampamento visto dall’alto @ South Tyrol Museum of Archaeology

Gli archeologi riprendono fiato presso un maso della zona @ South Tyrol Museum of Archaeology

La mummia del Similaun, conosciuta anche come ร–tzi, รจ uno dei reperti antropologici piรน importanti mai ritrovati. Scoperta il 19 settembre 1991 in Trentino-Alto Adige, vicino al confine italo-austriaco, a 3213 metri di altitudine, la mummia รจ stata preservata in modo eccezionale grazie alle condizioni climatiche del ghiacciaio del Similaun. Risalente all’etร del rame, circa 3300 – 3100 anni a.C., ร–tzi offre una finestra unica sul passato.

Il ritrovamento e le prime analisi

Il corpo fu scoperto dai coniugi tedeschi Erica e Helmut Simon durante un’escursione. Inizialmente, si pensรฒ che appartenesse a un alpinista scomparso di recente, ma le analisi successive rivelarono la sua antichitร . Durante il recupero, avviato senza particolari accorgimenti conservativi, la mummia subรฌ danni significativi. Il corpo fu inizialmente portato a Innsbruck, in Austria, ma successivamente fu trasferito a Bolzano, in Italia, poichรฉ il luogo del ritrovamento si trovava di pochi metri in territorio italiano. Oggi, ร–tzi รจ conservato al Museo Archeologico dell’Alto Adige di Bolzano, in una struttura che mantiene condizioni di conservazione ideali.

Analisi e scoperte scientifiche

Le indagini genetiche hanno dimostrato che il DNA di ร–tzi รจ simile a quello dei sardi e dei corsi. Una mappatura genetica condotta da Eurac Research ha rivelato la sua appartenenza al gruppo sanguigno 0, la predisposizione a malattie cardiovascolari, l’intolleranza al lattosio e la presenza della malattia di Lyme. Inoltre, si รจ scoperto che ร–tzi portava una forma originaria di Helicobacter pylori.

Alimentazione e stile di vita

Le analisi del contenuto gastrico hanno rivelato che l’ultimo pasto di ร–tzi includeva speck di stambecco, cereali e bacche. Questo, insieme alla qualitร dei suoi vestiti e strumenti, suggerisce che fosse ben inserito nella societร del suo tempo, probabilmente appartenente a una classe medio-alta. Gli studi sui suoi vestiti indicano che ร–tzi potrebbe essere stato un pastore che portava la mandria al pascolo stagionale.

Causa della morte. Possibile l’omicidio

La presenza di una punta di freccia nella spalla sinistra, insieme a ferite e abrasioni sul corpo, suggerisce che ร–tzi morรฌ in modo violento. La postura del corpo indica che potrebbe aver cercato di estrarre la freccia, e la presenza di fibrina, una proteina specifica per la coagulazione del sangue, rinforza l’ipotesi di una morte per emorragia causata dalla freccia.

Tatuaggi

ร–tzi รจ il primo umano tatuato di cui si abbia conoscenza, con 61 tatuaggi sul corpo. Questi consistono in semplici punti, linee e crocette, situati in corrispondenza della parte bassa della colonna vertebrale, dietro il ginocchio sinistro e sulla caviglia destra. Gli esami radiologici hanno individuato forme di artrosi in quei punti, suggerendo che i tatuaggi avessero una funzione curativa o religiosa per alleviare i dolori.