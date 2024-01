Occasione del giorno alle aste on line. Offerte ferme a 100 euro. Nobile natura morta “afrodisiaca” del XVII secolo. Il significato



Un’ elegante natura morta (nella foto, qui sopra) della seconda metà del Seicento-inizi del Settecento, di scuola lombarda, va all’asta in queste ore, on line, on line sul sito Catawiki. Il quadro rappresenta voluttà e prosperità, suggeriti dall’accostamento tra gli asparagi – “frutto” maschile – e le ostriche – frutto di mare “femminile “- Naturalmente entrambi i prodotti potevano allietare solo le tavole dell’élite. Il piatto che si trova al centro suggerisce la loro futura, sensuale unione, in un singolare talamo gastronomico. L’elegante sill life dell’abbondanza aristocratica è completato da splendidi fiori che agghindano il piatto stesso come se fossero attorno ad un letto a baldacchino.. L’opera – olio su tela – misura 47×66 centimetri. Per vedere le altre immagini del quadro – con ingrandimenti – leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI