Occasioni d’asta: splendido ritratto di nobildonna. Offerte ferme a 85 euro 👀. L’opera ha un stima tra i 500 e i 700 euro

E’ all’asta in queste ore su Catawiki (clicca qui per accedere senza impegno all’asta) un elegante dipinto alla Scuola Italiana del XIX secolo. L’opera rappresenta una figura femminile, ornata da un drappeggio neoclassico. Le offerte sono ferme a 85 euro. L’opera ha un stima tra i 500 e i 700 euro

Il dipinto si presenta in eccellenti condizioni. Le dimensioni dell’opera sono di 50 cm in altezza, 40 cm in larghezza e 2.5 cm di profondità.

La donna è dipinta di profilo e indossa un elegante abito con ornamenti; elaborato è l’intreccio che avvolge i capelli in una raffinata nell’acconciatura. L’espressione del volto è particolarmente intensa.

L’opera è originaria dell’Italia e riflette le influenze artistiche e culturali del periodo. Non viene venduto con cornice.

Al momento, l’asta per questo ritratto di donna è ferma a 85 euro. Un’opportunità unica per aggiudicarsi un pezzo di storia artistica del XIX secolo, testimone del romanticismo e della raffinatezza dell’epoca.

