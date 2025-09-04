“Ora è il tempo di bere!” Nunc est bibendum. L’uva, settembre e il vino nei versi dei Latini. Leggi e bevi le brevi poesie. Orazio e i Priapea tra vendemmia, festa e civiltà. E il quadro di Razio

I testi

Orazio, Odi I, 37 (vv. 1-4)

Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus, nunc Saliaribus ornare pulvinar deorum tempus erat dapibus, sodales.

Traduzione originale

Ora è tempo di bere, ora con passo libero

si deve battere la terra danzando, ora è il momento, amici,

di ornare i cuscini degli dèi

con i banchetti solenni dei Salii.

Carmina Priapea, frammento autunnale

Autumnus veniens pomis exuberat, mustum funditur, fluit dulcis uva, iam falx vitibus apponitur curvis, iam messes redeunt.

Traduzione originale

Giunge l’autunno, carico di frutti,

il mosto trabocca, scorre l’uva dolce,

già la falce si accosta alle viti ricurve,

già ritornano i raccolti.

Il canto dell’autunno: la poesia e il vino

L’autunno romano è un tempo di passaggio, ma anche di festa. La durezza delle campagne si allenta per qualche giorno e i villaggi si riempiono di vita: grappoli recisi, torchi che grondano, bambini che pigiano l’uva. In questa cornice di odori e di suoni, i versi latini celebrano il momento in cui la natura offre la sua parte più dolce: il frutto che diventa mosto e che, fermentando, si trasforma in vino.

Orazio, con il celebre “Nunc est bibendum”, ci porta nel cuore dell’atto conviviale. È poesia politica e civile — scritta all’indomani della sconfitta di Cleopatra — ma diventa universale nel suo inno alla libertà del brindisi. Il poeta invita a battere la terra danzando: un gesto che richiama il ritmo del coro, la forza comunitaria del rito. Non c’è vino senza compagnia, e non c’è compagnia senza la libertà di festeggiare.

Diverso il tono del piccolo frammento attribuito ai Carmina Priapea: qui non c’è la grande storia, ma la vita quotidiana dei campi. Il protagonista non è l’impero, ma il vignaiolo che vede scorrere il mosto, sente la falce che recide i tralci, raccoglie con le mani i segni della stagione. È poesia agreste, semplice, diretta, che rende immortale la vendemmia.

Gli autori e il contesto

Orazio (65 – 8 a.C.) fu il cantore dell’età augustea. Nato a Venosa, educato a Roma e ad Atene, visse i turbamenti delle guerre civili. Nelle Odi celebrò il ritorno alla pace e la bellezza delle piccole cose: la campagna, il vino, l’amicizia. Non c’è convivialità latina senza Orazio: la sua misura, la sua ironia e il suo invito al carpe diem hanno fatto scuola per secoli.

I Priapea sono invece un corpus poetico più umile, popolare, spesso osceno, ma radicato nella vita reale delle campagne. Dedicati al dio Priapo, protettore dei campi e delle messi, conservano frammenti di poesia agreste che parlano di raccolti, di viti, di frutti autunnali. Se Orazio rappresenta la voce raffinata di Roma, i Priapea ci restituiscono il mormorio delle vigne, la risata dei contadini, il canto improvvisato durante la vendemmia.

Il vino come mito e come civiltà

Per i Romani il vino non era solo alimento: era rito, identità, religione. Offerto agli dèi, consumato nei banchetti, versato nei brindisi politici, diventava segno di appartenenza a una comunità. Era bevanda di contadini e imperatori, di soldati e filosofi.

Il mito di Bacco — Dioniso per i Greci — portava con sé l’idea della trasformazione: dall’acino alla bevanda, dall’ebbrezza al canto, dalla natura alla cultura. Non a caso i Saturnali, le feste di fine anno, erano un ribaltamento dell’ordine sociale accompagnato da vino e libertà.

E ancora oggi, nelle sagre autunnali, nel profumo delle cantine e nei calici levati al cielo, riecheggia quel “Nunc est bibendum” oraziano che ha attraversato i secoli.

Il quadro autunnale di Rasio

Alla poesia si affianca la pittura. Nella Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia è conservata una tela di Rasio (pittore lombardo attivo nel XVII secolo) che raffigura l’Autunno come figura composta interamente da frutti, ortaggi e grappoli d’uva.

Biografia essenziale

Rasio (notizie tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento) fu artista vicino alla maniera di Arcimboldo, maestro delle teste composte. Meno noto del celebre predecessore milanese, ne ereditò la lezione grottesca e allegorica, adattandola a un gusto lombardo più legato alla natura morta. Le sue opere, spesso raffigurazioni delle stagioni, erano destinate a collezioni nobiliari e a studioli raffinati.

Commento

Nel quadro l’autunno diventa un volto umano costruito con grappoli, zucche, mele, pere, melograni, ortaggi. L’uva, posta sulla fronte e sul petto della figura, non è semplice dettaglio: è simbolo centrale della stagione e rimando diretto al vino.

Il pittore trasforma così la ricchezza della natura in allegoria: ogni frutto è reale e riconoscibile, ma insieme compone un corpo, un’identità. È il trionfo della fertilità, un catalogo pittorico della vendemmia e del raccolto, che dialoga perfettamente con i versi latini.