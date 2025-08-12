Oro medievale bellissimo. Studentessa scopre un oggetto prezioso accanto a una storica via romana. Tra mistero e sacralità. Ma cos’é?

A pochi minuti dall’apertura della sua prima campagna di scavo, Yara Souza, studentessa di Archeologia presso l’Università di Newcastle, ha portato alla luce un piccolo oggetto in oro risalente al IX secolo. La scoperta è avvenuta in questi giorni nella regione di Redesdale, Northumberland, in Ingilterra

Il tesoro ritrovato nel cuore del Northumberland

Un oggetto d’oro dal decoro raffinato emerge dall’antica terra ricca di storia

L’oggetto, lungo circa quattro centimetri, è ornato da un raffinato finial decorativo a sommità tonda, con motivi circolari finemente incisi. Sebbene coperto di terra, la lucentezza del metallo prezioso si intravede ancora, testimone di un passato di grande prestigio. Yara, originaria della Florida, racconta con entusiasmo quel momento: “È stato incredibile scoprire qualcosa che nessuno aveva visto da oltre mille anni. Mi sono davvero emozionata.”

La località del ritrovamento non è casuale: l’oggetto giaceva nei pressi di Dere Street, una delle principali vie romane che collegava York a Edimburgo, e che ha mantenuto la sua importanza fino a diventare parte della moderna A68. La strada era non solo un’arteria commerciale ma un percorso di connessione religiosa e politica tra centri di potere come Jedburgh e Hexham.

Il contesto storico e il valore simbolico dell’oro

Oro, potere e religione: il valore dell’oggetto nell’Inghilterra medievale

L’oro, da sempre segno distintivo di élite e autorità, conferisce all’oggetto un’aura di eccezionale prestigio sociale. Il suo rinvenimento accanto a un’importante via di comunicazione che univa due centri religiosi fondamentali del Medioevo inglese induce a riflettere su una possibile funzione cerimoniale o religiosa del manufatto.

Come suggerisce il professor James Gerrard, specialista di storia medievale e archeologia, “La scoperta rivela che Dere Street non era solo una via di transito, ma un luogo frequentato da figure di alto rango anche dopo il ritiro romano. È plausibile che questi oggetti fossero destinati a un uso sacro e forse sepolti intenzionalmente.”

Un altro indizio di questa sacralità potrebbe derivare dalla forma dell’oggetto: la presenza di un gambo sormontato da una testa circolare decorata può rimandare a simboli di potere o a strumenti rituali.

Il lavoro di squadra tra archeologi e appassionati

Collaborazione tra professionisti e metal detectoristi: un modello virtuoso per la ricerca

Il ritrovamento fa seguito a un primo oggetto simile scoperto nel 2021 dall’appassionato metal detectorista Alan Gray, che aveva individuato un reperto nella medesima area. Questo precedente ha permesso di organizzare uno scavo archeologico mirato nel luglio 2025, coinvolgendo studenti universitari e specialisti del North East Museums.

Andrew Agate, referente del Portable Antiquities Scheme per il Nord Est dell’Inghilterra, sottolinea l’importanza di questa sinergia: “È un esempio eccellente di come metal detectoristi e archeologi possano collaborare per arricchire la nostra comprensione del passato, in particolare in una zona ricca di storia come il Northumberland.”

La condivisione di competenze e la valorizzazione di tutte le risorse – dall’approccio accademico alle scoperte “dal basso” – rappresentano un modello di ricerca contemporaneo, capace di portare alla luce piccoli tesori nascosti nei territori più insospettati.

Verso nuove scoperte: analisi e futuro espositivo

Un reperto destinato a far parlare di sé, tra musei e studi accademici

Il piccolo gioiello sarà sottoposto a studi approfonditi, tra analisi metallurgiche e ricerche contestuali, per meglio comprenderne la funzione e l’origine esatta. L’ipotesi prevalente di un uso rituale o cerimoniale sarà indagata anche attraverso confronti con altri oggetti simili rinvenuti nel Nord Europa e nelle isole britanniche.

L’oggetto potrebbe poi trovare spazio nelle collezioni permanenti del Great North Museum: Hancock, offrendo al pubblico una finestra su un mondo ricco di simboli e di misteri medievali.

Il termine “decorative finial” usato dagli archeologi indica genericamente una parte terminale di un oggetto più grande.

Nel IX secolo, in Inghilterra e Scozia, terminali in oro o in argento dorato decorati venivano montati su bacchette o bastoni, spesso usati in processioni religiose o in contesti di autorità civile e militare. Ma questo oggetto è piccolo.

Terminale di reliquiario portatile?

In alcuni reliquiari a forma di cofanetto o croce processionale, le estremità delle aste o dei bracci erano decorate con elementi aurei smaltati o incisi.

Indizio: il contesto lungo Dere Street, via frequentata da pellegrini e chierici, si adatta bene all’idea di un oggetto sacro mobile.

Funzione probabile: protezione decorata di una reliquia.

Coprichiave o “copripenna”?

Ora si stanno cercando immagini simili, finora non reperite. Altre ipotesi riguardano la possibilità che potesse essere copertura di una chiave di cui si è persa la parte terminale o di uno stilo per scrittura. Altre ipotesi, ancora? Da esaminare e percorrere.