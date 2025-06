Parco archeologico di Ercolano: aperture notturne e spettacoli. Tutte le novità dell’estate, cosa vedere, come prenotare e suggerimenti per una visita perfetta

Dal 4 luglio al 27 settembre 2025, il Parco archeologico di Ercolano invita il pubblico a scoprire la città antica in una veste inedita e affascinante: quella notturna. Il sito campano diventa un palcoscenico a cielo aperto dove mito, corpo, memoria e creatività contemporanea si fondono, rilanciando la sua offerta culturale attraverso rassegne, performance e iniziative esclusive.

La stagione estiva, ormai appuntamento fisso per appassionati e curiosi, si contraddistingue per un calendario ricco e variegato, pensato per coinvolgere ogni tipo di visitatore e offrire nuove occasioni di dialogo tra passato e presente.

In particolare, saranno tre i grandi filoni che illumineranno l’estate ercolanese: i “Venerdì di Ercolano”, la rassegna “Gli ozi di Ercole” e le Giornate europee del patrimonio. Ogni evento si snoderà attraverso percorsi serali e spettacoli site-specific, pensati per valorizzare sia il patrimonio materiale che quello immateriale di Ercolano.

I venerdì di Ercolano tra archeologia e performance

L’attesissima rassegna “I venerdì di Ercolano”, giunta all’ottava edizione e organizzata quest’anno anche grazie al supporto della Regione Campania e al progetto Campania by Night, offre la possibilità di visitare il Parco nelle ore serali, ammirando le domus, le strade e i monumenti illuminati in modo scenografico. Dal 4 luglio fino all’8 agosto, ogni venerdì sera il sito accoglierà i suoi visitatori dalle 20 alle 24, con ingressi possibili sia da Corso Resina 187 che da via dei Papiri Ercolanesi 19.

Una delle principali novità dell’edizione 2025 riguarda la fruizione libera dell’area: sarà infatti possibile esplorare l’archeologia serale in autonomia, grazie anche all’app gratuita “Ercolano Digitale”, capace di arricchire il percorso con approfondimenti storici, artistici e multimediali. Il filo conduttore di queste serate sarà il rapporto tra corpo e mito, esplorato attraverso linguaggi diversi come teatro, danza e musica.

Il direttore del Parco, Francesco Sirano, che guiderà anche la speciale anteprima stampa in programma giovedì 3 luglio alle 20.00, racconta:

“L’esperienza serale offre un modo del tutto nuovo di abitare gli spazi dell’antico, dove mito e contemporaneità si parlano attraverso il linguaggio universale del corpo.”

Il tessuto artistico delle serate si articolerà tra le performance teatrali della compagnia Cercamond – con lo spettacolo “Carne e cenere”, due quadri scenici sospesi tra mito e ironia – le coreografie della Cornelia Dance Company, che presenta “Corpus Evocans”, e le installazioni immersive dell’Associazione Pagus (“Radici sonore”), che rievocheranno il battito della terra e il respiro del mare.

L’accesso agli eventi si svolge su due turni, dalle 20:00 alle 21:30 e dalle 22:00 alle 23:30, e prevede la possibilità di accogliere fino a mille persone per ogni serata. La visita, illuminata da luci suggestive, si snoda tra otto postazioni in cui sono previste performance cicliche della durata di 3-4 minuti.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro (18-25 anni e possessori Artecard Campania). Ingresso gratuito per minori, disabili e accompagnatori. I biglietti si possono acquistare online (www.ercolano.coopculture.it, attivo a breve), via call center (+39 081 0106490) o sul sito ufficiale del Parco.

La rassegna “Gli ozi di Ercole”: mito e corpo si raccontano sulla spiaggia

Un appuntamento da non perdere è la quarta edizione de “Gli ozi di Ercole”, in programma tra l’11 e il 13 settembre 2025 sulla suggestiva spiaggia antica del Parco. In queste tre serate, studiosi, attori e musicisti si confronteranno sul tema “Corpo, mitico”, per una riflessione contemporanea e trasversale sulle metamorfosi del corpo umano attraverso la lente del mito.

Il programma prevede interventi di rilievo, letture sceniche con interpreti di primo piano della scena italiana e concerti inediti che dialogano con la memoria del luogo. I posti disponibili sono limitati (massimo 200 spettatori a sera) per garantire un’atmosfera intima e coinvolgente.

Biglietti: singola serata 10 euro, ridotto 5 euro oppure abbonamento alle tre serate 15 euro. Acquisto presso la biglietteria o online.

Giornate europee del patrimonio: la notte europea di Ercolano

Il ciclo si conclude con la partecipazione del Parco alle Giornate europee del patrimonio: sabato 27 settembre 2025, dalle 20:00 alle 23:00, la città antica accoglierà i visitatori per un’unica serata speciale. Il format ricalca quello dei “Venerdì”, con la possibilità di passeggiare liberamente tra edifici illuminati e fruire performance “in chiave europea e inclusiva”, favorendo la partecipazione di un pubblico variegato. L’ingresso sarà simbolico (1 euro, gratis per le categorie previste), con un limite di 500 partecipanti. Prenotazioni attive online o via call center.

Servizi, accessibilità e consigli pratici per la visita

Scheda informativa

In caso di maltempo, le serate potranno essere annullate o riprogrammate

Date principali

I venerdì di Ercolano: 4, 11, 18, 25 luglio – 1, 8 agosto 2025, ore 20:00–24:00

Gli ozi di Ercole: 11, 12, 13 settembre 2025, ore 20:00–23:00 (Antica spiaggia del Parco)

Giornate europee del patrimonio: 27 settembre 2025, ore 20:00–23:00

Ingressi

Corso Resina 187

Via dei Papiri Ercolanesi 19

Biglietti

Venerdì di Ercolano & Ozi di Ercole: intero 10 euro, ridotto 5 euro (18-25 anni UE e Artecard), gratuito per minori, disabili e accompagnatori

Abbonamento Ozi di Ercole: 15 euro

Giornate del patrimonio: 1 euro ingresso simbolico (max 500 visitatori), categorie gratuite secondo normativa

Prenotazioni e acquisto

www.ercolano.coopculture.it

Call center: +39 081 0106490 (lun-sab, 9:00–17:00)

Accessibilità: pa-erco@cultura.gov.it (almeno 3 giorni prima della visita)

Parcheggi

Gratuiti: Scuola Rodinò, Scuola Iovino Scotellaro, Villa Favorita (fino a esaurimento posti)

A pagamento: Herculaneum Parking, Via dei Papiri Ercolanesi

Consigli

Scarpe comode, repellente per insetti