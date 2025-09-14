Passeggiate nei boschi con sorpresa. Trovano monete di 2000 anni fa. Il Giudice: “Potete tenerle o venderle. Sono vostre”. Andranno all’asta nei prossimi giorni a partire da circa 64mila euro. Perchè loro sì?

Dalla Cornovaglia all’asta internazionale, rarità numismatiche sotto i riflettori

Valore stimato totale dei lotti principali: circa £ 48.250 / $ 64.400

Un patrimonio di monete antiche, accumulato in oltre trent’anni dall’esperto John P. Meredith di Cornovaglia, è pronto a conquistare gli appassionati di numismatica di tutto il mondo. L’asta TimeLine, prevista per il 16-17 settembre 2025 a Harwich, Essex, proporrà 1.459 lotti che comprendono monete, pesi, gettoni, medaglie e libri numismatici di grande valore provenienti da collezioni di alto livello.

Un tesoro nascosto tra le rovine romane

Scoperte casuali e metal detector: quando la storia emerge dal terreno

Molti dei pezzi più notevoli sono stati trovati per caso da cercatori di metalli in zone dell’Inghilterra un tempo occupate dai Romani. Tra queste scoperte spicca un penny anglosassone/anglo-vichingo Sihtric Caoch AR (921-927 d.C.), coniato da un monetiere di nome Albert in una zecca sconosciuta. Sul dritto della moneta, una spada e un martello di Thor verticale sono accompagnati da tre mezzelune, mentre il verso richiama lo stile SCBI 4 di Copenaghen. Pesante 1,06 g e con un diametro di 10 mm, si tratta del primo esemplare del suo genere mai offerto al pubblico. Ritrovata il 18 maggio 2025 a Hagworthingham, vicino a Spilsby, Lincolnshire, è registrata nel Corpus of Early Medieval Coin Finds del Fitzwilliam Museum di Cambridge. Stima d’asta: £ 20.000-£ 30.000 / $ 26.790-$ 40.190.

Aurei e monete di Antiochia

Carus AV aureus, un pezzo rarissimo con oltre un secolo di storia documentata

Altro gioiello dell’asta è un Carus AV Aureus (282-283 d.C.) proveniente dalla zecca di Antiochia. Il dritto raffigura un busto laureato, drappeggiato e corazzato rivolto a destra; sul verso, la Vittoria avanza con palma e corona. Con un peso di 5,02 g e un diametro di 20 mm, questa moneta ha partecipato a due precedenti aste in Svizzera e viene valutata tra £ 12.000-£ 17.000 / $ 16.070-$ 22.770. Un reperto di eccezionale rarità, documentato nel CoinArchives, unico tra quelli conosciuti del suo tipo.

L’impero romano rivive in un solido

Valentiniano e Graziano immortalati su una moneta ritrovata nello Shropshire

Nel 2024, un metal detectorista ha scoperto un Solido DN Valentiniano contro AV (367-375 d.C.) presso la zecca di Treviri, seconda officina. Sul dritto, il busto con diadema e corazza, elmo decorato e motivo a cavaliere; sul verso, Valentiniano e Graziano seduti, con Vittoria che li incorona. Peso: 4,49 g; diametro: 20 mm. Classificata come Estremamente Bella, è considerata uno dei migliori esemplari conosciuti. Stima: £ 3.000-£ 4.000 / $ 4.020-$ 5.360.

Dalla Grecia centrale: Beozia e Tebe

Un AR statere tra scudi, crateri e chicchi d’orzo

Proveniente da Tebe (Beozia, Grecia centrale), una moneta AR risalente al 390-382 a.C. raffigura sul dritto lo scudo beota, mentre il verso mostra un cratere a volute con chicco d’orzo e l’iscrizione FAΣT, tutto racchiuso in un cerchio incuso. Peso 12,14 g, diametro 22 mm, condizioni quasi eccellenti con iridescenze blu e oro. La provenienza è ben documentata dal 1938 (AA Ravel). Stima: £ 3.000-£ 4.000 / $ 4.020-$ 5.360.

I penny anglosassoni del Wessex

Aethelstan e le croci pattee: un viaggio nel IX secolo

Un penny anglosassone, Re del Wessex Aethelstan AR (924-939 d.C.), coniato dalla zecca di York dal monetiere Ragland/Reinald, è un raro esemplare di Croce di Circoscrizione (BMC v). Peso 1,29 g; diametro 20 mm. Scoperta vicino a Cotham, Newark, Nottinghamshire, è registrata nel Corpus of Early Medieval Coin Finds del Fitzwilliam Museum. Stima: £ 1.500-£ 2.000 / $ 2.010-$ 2.680.

Informazioni sull’asta

Harwich, 16-17 settembre 2025: tutte le modalità di partecipazione

L’asta TimeLine si terrà in diretta presso The Court House, 363 Main Rd., Harwich, Essex CO12 4DN, Regno Unito, con possibilità di offerta online, telefonica o in assenza. Gli oggetti possono essere visionati in anteprima previo accordo. L’inizio è fissato alle 7:00 US ET / 12:00 GMT. Pagamenti in GBP, spedizioni internazionali disponibili. Contatti: +44 7494 866514 o ah@timelineauctions.com. Online: timelineauctions.com.